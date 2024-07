„Sie“ werden alles tun, um zu gewinnen

„Wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist, dann wissen wir, dass unser Desinformationsprogramm vollendet ist.“ – Wiliam J. Casey, CIA Direktor (1981)

Wenn wir versuchen herauszufinden, was in dieser irren Welt geschieht und warum es geschieht, dann stellt sich immer die rätselhafte Frage: Wer sind „sie“? In der gegenwärtigen chaotischen Atmosphäre sind „sie“ gerade dabei, ihren senilen, Kinder schnüffelnden, pädophilen Präsidenten von Trojanischem Pferd über Bord zu werfen, denn sein von Demenz betroffenes Gehirn konnte die ganze Welt offen sehen. Es ist nicht nur die Demokratische Partei, die ihn den Wölfen zum Fraß vorwirft.

Wenn man sieht, wie die angeblich loyalen Politiker, die Regime-Medien, die Gespenster des Überwachungsstaats, die Hollywood-Größen und die globalen Milliardäre sich alle zugleich gegen jene Person wenden, die sie 2020 mit einer getürkten Wahl installiert haben, dann erkennt man, dass die Wählerschaft nichts dabei zu melden hat, wie das Land regiert wird. Ob man mit „sie“ nun den Tiefen Staat meint, die unsichtbare Regierung, die herrschende Elite, die globalistischen Oligarchen oder die Schattenmänner in verrauchten Hinterzimmern – wir sind nur Komparsen in diesem surrealen Horrorfilm.

Es ist keine Verschwörungstheorie mehr, dass wir von nicht gewählten Menschen regiert werden, die ihren Reichtum benutzen, um die Gesellschaft zu manipulieren, um sich selbst und die Apparatschiks zu bereichern, die ihre Drecksarbeit erledigen. Auf gewisser Ebene hat es diese Art der Kontrolle seit der Gründung unseres Landes gegeben. Andrew Jacksons Wutrede in den 1830ern hat offengelegt, dass hinterlistige Männer im Schatten operieren, deren gierige Pläne über das Wohl des Volkes gesiegt haben.

„Meine Herren! Auch ich habe das Treiben der Bank of the United States genau beobachtet. Ich habe sie seit langem beobachten lassen und bin überzeugt, dass sie die Gelder der Bank dazu verwendet haben, mit den Nahrungsmitteln des Landes zu spekulieren. Wenn sie gewonnen haben, haben sie den Gewinn unter sich aufgeteilt, und wenn sie verloren haben, haben sie ihn der Bank in Rechnung gestellt. Sie sagen mir, dass ich zehntausend Familien ruinieren werde, wenn ich der Bank die Einlagen entziehe und ihre Satzung aufhebe. Das mag wahr sein, meine Herren, aber das ist Ihre Sünde! Wenn ich Sie weitermachen lasse, werden Sie fünfzigtausend Familien ruinieren, und das wäre meine Sünde! Ihr seid eine Höhle von Schlangen und Dieben. Ich bin entschlossen, euch zu vertreiben, und beim Ewigen, (er schlägt mit der Faust auf den Tisch) ich werde euch vertreiben!“

Die Übernahme unserer Regierung, der Medien und des Finanzsystems hat sich während des letzten Jahrhunderts beschleunigt. Edward Bernays hat das in seinem Buch von 1928 – „Propaganda“ – beschrieben. Natürlich hat er das 15 Jahre nach der Kaperung unseres Finanzsystems geschrieben, die „Kreatur von Jeckyll Island“ – die von einer Kabale aus Bankern und Politikern gegründete Zentralbank Federal Reserve, mit der Absicht, sich die Taschen vollzustopfen.

„Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht in unserem Land ist. …Wir werden regiert, unser Geist wird geformt, unser Geschmack geformt, unsere Ideen vorgeschlagen, größtenteils von Männern, von denen wir noch nie gehört haben. Dies ist eine logische Folge der Art und Weise, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. Eine große Anzahl von Menschen muss auf diese Weise zusammenarbeiten, wenn sie in einer reibungslos funktionierenden Gesellschaft zusammenleben wollen. …In fast jedem Akt unseres täglichen Lebens, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft, in unserem sozialen Verhalten oder in unserem ethischen Denken, werden wir von der relativ kleinen Anzahl von Personen beherrscht, … die die mentalen Prozesse und sozialen Muster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Drähte ziehen, die den öffentlichen Geist kontrollieren.“ – Edward Bernays – Propaganda (1928) pp. 9 – 10

Der treulose Präsident, der das Gesetz zur Gründung der Federal Reserve unterzeichnete, im selben Jahr in dem er die verhasste Einkommenssteuer einführte und später versprochen hat, die USA aus dem Ersten Weltkrieg herauszuhalten, bevor er uns in diesen Krieg führte, er hat angeblich bereut, dass er die Kontrolle über die Regierung an eine kleine Kabale aus ehrlosen Männern übergeben hat. Politiker und die Wall Street Banker haben seither die Entwertung der Währung benutzt, um sich auf unsere Kosten zu bereichern.

„Ich bin ein höchst unglücklicher Mann. Ich habe unwissentlich mein Land ruiniert. Eine große Industrienation wird durch ihr Kreditsystem kontrolliert. Unser Kreditsystem ist konzentriert. Das Wachstum der Nation und alle unsere Aktivitäten liegen daher in den Händen einiger weniger Männer. Wir sind zu einer der am schlechtesten regierten, einer der am stärksten kontrollierten und beherrschten Regierungen in der zivilisierten Welt geworden – nicht mehr eine Regierung der freien Meinung, nicht mehr eine Regierung der Überzeugung und des Votums der Mehrheit, sondern eine Regierung der Meinung und des Zwanges einer kleinen Gruppe dominanter Männer.“ – Woodrow Wilson – 1919

Jahrzehntelang konnte der Tiefe Staat im Verborgenen bleiben, im Schatten der Szenerie arbeiten und die allgemeine Bevölkerung hatte keine Ahnung von seiner Existenz. Aber seine Existenz kam ans Licht, als er John F. Kennedy vor den Augen der gesamten Welt ermordete und den CIA-Sündenbock vor laufender Kamera beseitigte. Die CIA, zusammen mit ihren Mediensprachrohren, hat den Begriff „Verschwörungstheorie“ geprägt, als abwertenden Begriff, um die Bevölkerung ruhigzustellen und mit jenen Narrativen, die sie übermitteln, bei der Stange zu halten.

Das Church Committee hat Mitte der 1970er die Tiefe und Breite der verräterischen Aktivitäten der CIA und der Bürokratie des Überwachungsstaates weiter aufgedeckt. Mike Lofgren hat in seinem Buch von 2016 den Tiefen Staat definiert und beschrieben, wie die Zustimmung der Regierten in diesem Land jahrzehntelang nichts weiter als eine Fantasie war.

„Ich bin dazu übergegangen, diese Schattenregierung als „Deep State“ zu bezeichnen… eine hybride Vereinigung von Schlüsselelementen der Regierung und Teilen der Spitzenfinanzwelt und der Industrie, die effektiv in der Lage ist, die Vereinigten Staaten zu regieren, ohne sich auf die Zustimmung der Regierten zu berufen, die normalerweise durch Wahlen zum Ausdruck kommt.“ – Mike Lofgen, The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Schadow Government

Dennoch wurde jeder, der das offiziell genehmigte Narrativ in Frage stellte, wie es von den gekauften Politikern, den gekaperten und Propaganda spuckenden Regime-Medien, den bezahlten „Experten“ in der Wissenschaft, der Finanzwelt, dem Militär und den Wissenschaften, den globalistischen Organisationen und den Milliardären mit ihren gefälschten Stiftungen verbreitet wurde, als durchgeknallter Verschwörungstheoretiker lächerlich gemacht und zensiert.

Aber seit Trumps unwahrscheinlichem Aufstieg zur Macht im Jahr 2016 und den anschließenden verräterischen Handlungen des Tiefen Staates und seiner Lakaien in der Regierung, den Medien und den Überwachungsstaat-Büros, bei dem Versuch, Trump durch die gefälschten Russiagate-Untersuchungen zu zerstören, zwei Amtsenthebungsverfahren, die auf nichts basieren, die Schaffung einer gefälschten Pandemie, um die Wahl 2020 zu manipulieren, die Anzettelung eines gefälschten Aufstands, um ihn von einer erneuten Kandidatur abzuhalten, die Nutzung der Macht des Justizministeriums, um mehrere gefälschte Anklagen gegen ihn zu erheben und die Razzien in seiner Residenz mit dem Befehl, notfalls zu schießen, Millionen von Illegalen ins Land zu lassen und sie zu ermutigen, illegal zu wählen, um die Wahl 2024 zu kippen, ihn als Bedrohung zu verunglimpfen, die schlimmer sei als Hitler, und jetzt aufzufliegen, indem man einen Sündenbock benutzt, um zu versuchen, ihn zu ermorden, während sein Geheimdienst vorgibt, ihn zu schützen.

Es sollte keinen Zweifel daran geben, dass ein Tiefer Staat/eine unsichtbare Regierung die Show leitet, und wir alle sind nichts weiter als Zuschauer, die einer Gehirnwäsche unterzogen werden, um das zu tun, was uns von denen gesagt wird, die „unsere besten Interessen im Sinn haben“. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, Trump den Kopf wegzublasen (wie bei JFK), wird uns eingeredet, dass wir uns alle vereinen und unsere Wut zügeln müssen. Es ist zu spät, und das wissen sie. Das ist alles nur Show.

Wir befinden uns jetzt im Krieg mit dem Tiefen Staat und jedem, der mit ihren kriminellen Taten in Verbindung steht. Ihr Bedürfnis, die Macht zu behalten, wird von Tag zu Tag verzweifelter. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass sie die bevorstehenden Wahlen um jeden Preis gewinnen müssen, oder ihre rechtswidrigen Handlungen der letzten acht Jahre werden aufgedeckt und die Täter werden bestraft. Dass sie bei der Ermordung von Trump gescheitert sind, bedeutet nicht, dass sie es nicht noch einmal versuchen werden.

Ihr größtes Hindernis ist, dass ihre Wahlmanipulationen nur in den Swing Staaten funktionieren, wenn die Wahl einigermaßen knapp ist. Die Präsidentschaftsdebatte und die anschließenden peinlichen Pressekonferenzen haben gezeigt, dass Biden eine demenzkranke Hülle ist, die nicht einmal mehr von einem Teleprompter ablesen kann. Nur die hirntotesten liberalen Spinner werden für diesen wandelnden toten Kandidaten stimmen.

Nach Trumps triumphalem Photo-Op nach dem gescheiterten Attentat, mit der zum Sieg erhobenen Faust, gingen seine Chancen auf einen Wahlsieg durch die Decke. Die möglichen Ersatzkandidaten für Biden sind eine wilde Mischung aus Idiotie, Versagen und Diversitätsoptionen mit niedrigem IQ: Als der Tiefe Staat 2016 mit dem Trump-Sieg auf dem falschen Fuß erwischt wurde, da versuchten sie, seine Präsidentschaft zu versauen, indem sie ihn überredeten, ihre Operateure des Tiefen Staats in Schlüsselpositionen zu bringen und gleichzeitig den Kongress, das Justizministerium, das Pentagon, FBI und CIA bei allem was Trump erreichen wollte, im Krieg zu halten. Wenn er dieses Mal gewinnt, wird er dieselben Fehler nicht noch mal machen. Und sie wissen das.

Bis zur Wahl sind es weniger als vier Monate. Da dies die ausklingenden Jahre dieser Vierten Wende sind, wird sich alles, was von jetzt an geschieht, nur noch verstärken. Es wird keine Einigkeit geben. Es wird keinen Kompromiss geben. Vierte Wendungen klingen nicht ab. Sie beschleunigen sich zu einem blutigen Crescendo, mit klaren Gewinnern und Verlierern. Das Potenzial für einen Bürgerkrieg und einen globalen Krieg nimmt täglich zu.



Die meisten der unwissenden, durch Gadgets abgelenkten, narrativgläubigen Massen haben keine Ahnung, wie kurz die Welt vor einem gewalttätigen Ausbruch steht, bei dem Tod und Zerstörung keine Grenzen kennen. Es gibt praktisch niemanden mehr, der sich an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs erinnert. Das ist der Grund, warum sich die Vierte Wende etwa alle achtzig Jahre wiederholt. Wir vergessen die Vergangenheit und sind dazu verdammt, sie wieder zu erleben. Es gibt mehrere Szenarien, die sich abspielen könnten.

Der Tiefe Staat könnte Trump eine deutliche Erinnerung daran gegeben haben, wer wirklich das Sagen hat. Wird er ihre Warnung beherzigen? Wenn ja, könnten sie ihn gewinnen lassen und dann ihre Kontrolle hinter den Kulissen fortsetzen und ihn wissen lassen, dass sie ihn zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl ausschalten können. Trumps Kooperation in diesem Szenario ist möglich, aber nach den letzten acht Jahren der ungezügelten Angriffe auf ihn ist das eher unwahrscheinlich.

Sie könnten einen weiteren Attentatsversuch unternehmen, aber die Welt ist sich ihres Hasses auf Trump bewusst und würde wahrscheinlich negativ auf alle Parteien reagieren, die an der Ermordung des vergangenen und zukünftigen Präsidenten der USA beteiligt sind. Die Frage ist, wie verzweifelt sind diese gottlosen Autoritären? Wie viele unschuldige Menschen sind sie bereit, auf dem Altar des Mammons und der Macht zu opfern, um ihren Würgegriff über die politischen, finanziellen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der USA und der westlichen Welt aufrechtzuerhalten.

Da wir wissen, dass sie alles tun werden, um zu gewinnen und die Kontrolle über die Hebel unserer Gesellschaft zu behalten, würden diese Soziopathen nicht eine Sekunde lang innehalten, was für Sie und mich undenkbar erscheinen mag. Sie haben bereits zig Millionen Menschen mit ihrer gefälschten Pandemie und ihrer giftigen Gentherapie umgebracht. Alles nur, um eine Wahl zu manipulieren, sich zu bereichern und die Herde zu keulen. Wir wissen bereits, dass der neokonservative Zweig des Tiefen Staates sowohl mit Russland als auch mit China mit dem Säbel gerasselt hat.

Wir wissen auch, dass falsche Flaggen eines ihrer bevorzugten Mittel sind, um Konflikte auszulösen und ihre Kassen mit Blutgeld zu füllen. Unser Blut und ihr Geld. Wir haben bereits ein mögliches Szenario mit ihrer Marionette Selenski in der Ukraine gesehen. Wenn man einen nationalen Notstand durch einen Bürgerkrieg oder einen ausländischen Krieg herbeiführen kann, kann man die Wahlen absagen bis der Notstand vorbei ist.

Ein erfolgreiches Attentat auf Trump am vergangenen Wochenende hätte eine Art Chaos auf den Straßen ausgelöst, und das politische Pulverfass wäre bereit gewesen, von der einen oder anderen Seite angezündet zu werden. Der Tiefe Staat ist sicherlich in der Lage, eine False Flag zu kreieren, bei der Hunderte oder Tausende von Unschuldigen ums Leben kommen und weiße nationalistische Trumpisten für die Tragödie verantwortlich gemacht werden. Es könnte ein weiterer George-Floyd-Zwischenfall herbeigeführt werden, bei dem Soros seine Antifa- und BLM-Terroristenhorden auf Städte im ganzen Land loslässt.

Die normalen Bürger, die Trump unterstützen, lassen sich nur so weit drängen, und wenn sie beginnen, sich zu wehren, könnte die Hölle losbrechen. Das ist es, was der Tiefe Staat will. Chaos und Gewalt auf den Straßen wären ihr Vorwand, um die Wahlen „aufzuschieben“. Das würde noch mehr Gewalt und Unruhen auslösen. Der Tiefe Staat lebt von Gewalt, Chaos, Krieg und einer verängstigten Bevölkerung, die darum bettelt, gerettet zu werden.

Der Tiefe Staat führt Krieg gegen Russland. Die ukrainischen Soldaten werden von der russischen Armee aufgefressen, aber die High-Tech-Aspekte des Krieges werden von den Amerikanern durchgeführt, die als einzige in der Lage sind, die Drohnen und fortschrittlichen Raketen zu bedienen, die gegen Russland eingesetzt werden. Sie kennen Putins rote Linien. Wenn sie sich entscheiden, den Dritten Weltkrieg auszulösen, werden sie einen Angriff starten, der Putin garantiert zu einer drastischen Reaktion zwingt und sie versuchen, einen Flächenbrand in Europa und im Nahen Osten zu entfachen.

Da der Sanktionskrieg der USA und der EU gegen Russland, China und die übrigen BRICS-Länder näher zusammengebracht hat, würden sich China und möglicherweise Indien in einem globalen Konflikt auf die Seite Russlands stellen. Der Einsatz von Atomwaffen wird immer wahrscheinlicher, da die kriegführenden Länder immer verzweifelter werden und in die Enge getrieben werden.

Der Tiefe Staat hat keine Skrupel, Millionen zu töten, um seine Ziele zu erreichen und seinen Reichtum, seine Macht und seine Kontrolle über die Massen zu behalten. Ich glaube, dass die nächsten vier Monate einen Wendepunkt in der Weltgeschichte markieren werden. Ich fürchte, es wird viel Blutvergießen geben, aber ich werde weiterhin versuchen, den Weg dieser Vierten Wende zu entschlüsseln und meine Familie und jeden, der zuhören möchte, zum Licht und weg von der Dunkelheit zu führen. Ich glaube, dass die möglichen Ergebnisse von Strauss & Howe für diese Vierte Wende eine genaue Darstellung dessen sind, was uns im nächsten Jahrzehnt erwartet:

1. Diese Vierte Zeitenwende könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Es könnte ein allumfassendes Armageddon sein, das alles vernichtet und nichts übrig lässt. Wenn die Menschheit sich jemals selbst auslöscht, wird dies wahrscheinlich geschehen, wenn ihre vorherrschende Zivilisation eine Vierte Zeitenwende auslöst, die furchtbar endet. Damit diese vierte Zeitenwende all dem ein Ende setzt, wäre eine äußerst unwahrscheinliche Mischung aus sozialer Katastrophe, menschlicher Bosheit, technologischer Perfektion und Pech erforderlich.

2. Die Vierte Zeitenwende könnte das Ende der Moderne bedeuten. Der westliche säkulare Rhythmus – der Mitte des 15. Jahrhunderts mit der Renaissance begann – könnte zu einem abrupten Ende kommen. Das siebte moderne Säkulum würde das letzte sein. Auch hier könnte es zu einem totalen Krieg kommen, schrecklich, aber nicht endgültig. Es könnte zu einem vollständigen Zusammenbruch von Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft kommen. Ein solch schreckliches Ergebnis würde wahrscheinlich nur dann eintreten, wenn eine dominierende Nation (wie die heutigen USA) einen Weltenbrand der Vierten Wende über den Planeten hereinbrechen ließen. Aber dieses Ergebnis liegt in der Reichweite der vorhersehbaren Technologie und Bösartigkeit.

3. Die Vierte Wende könnte die Moderne verschonen, aber das Ende unserer Nation bedeuten. Sie könnte das Ende der politischen Verfassung, der Volkskultur und des moralischen Ansehens bedeuten, für die das Wort Amerika steht. Die Nation hat drei Jahrhunderte überdauert; Rom hielt zwölf, die Sowjetunion nur eine. Vierte Wendepunkte sind kritische Schwellen für das nationale Überleben. Jede der letzten drei amerikanischen Krisen brachte Momente extremer Gefahr mit sich: In der Revolution hing die Geburt der Republik in mehr als einer Schlacht am seidenen Faden. Im Bürgerkrieg überlebte die Union nur knapp ein vierjähriges Gemetzel, das zu seiner Zeit als der tödlichste Krieg der Geschichte galt. Im Zweiten Weltkrieg vernichtete die Nation einen Feind der Demokratie, der eine Zeit lang auf dem Vormarsch war, Hätte der Feind gewonnen, wäre Amerika vielleicht selbst vernichtet worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die nächste Krise die Nation mit einer Bedrohung und einer Konsequenz von ähnlichem Ausmaß konfrontieren.

4, Oder die Vierte Wende könnte einfach das Ende des Millenialen Säkulums markieren. Die Menschheit, die Moderne und Amerika würden überdauern. Danach gäbe es eine neue Stimmung, ein neues Hoch und ein neues Säkulum. Amerika würde wiedergeboren werden. Aber wiedergeboren wäre es nicht dasselbe.

Die Chancen stehen nicht gut, aber wenn wir den Kampf aufgeben, dann verlieren wir bestimmt. Unsere Auswahlmöglichkeiten und unsere Taten in den kommenden Tagen werden sicherlich von Bedeutung sein. Wir müssen kämpfen, kämpfen, kämpfen! Viel Erfolg und viel Glück.