«Sie wollten mich fertigmachen, aber da sind sie an den Falschen geraten»

Dr. Thomas Binder bekam die volle Härte des Corona-Regimes sehr früh zu spüren – doch entmutigen lässt er sich deshalb nicht.

Thomas Binder ist so etwas wie ein «Corona-Held» der ersten Stunde. Schon früh stellte der Schweizer Arzt in seinen Tweets das Pandemie-Narrativ in Frage. Aufgrund einer Denunziation wurde er zwangspsychiatrisiert.

Im ausführlichen Interview mit StrickerTV vom 12.5.2021 lässt Binder Revue passieren und spricht über Politik, Wissenschaft, Medien, Ärztekollegen und die «Covid-Injektionen». Wir haben einige wichtige Passagen zusammengefasst.