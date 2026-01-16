Silberpreis verdreifacht sich innerhalb eines Jahres: Was passiert, wenn es so weitergeht?

Im Januar 2025 wurde Silber zeitweise für nur 30 US-Dollar pro Unze gehandelt. Gestern – nur zwölf Monate später – überschritt der Preis die Marke von 93 US-Dollar und erreichte damit ein Allzeithoch. Dabei handelt es sich nicht um einen kurzlebigen, rein spekulativen Ausschlag: Der Anstieg folgt auf eine Verknappung des physischen Angebots, steigende industrielle Nachfrage und den wachsenden geopolitischen Einfluss auf kritische Rohstoffe.

Die Rallye Ende 2025 – von 45 US-Dollar pro Unze am 28. Oktober auf 83 US-Dollar nur zwei Monate später – wirkte zunächst wie ein kurzer Ausbruch, bevor der Preis unmittelbar danach wieder fiel. Doch seit dem Jahreswechsel setzt sich der Anstieg fort, und die Dynamik wirkt stärker denn je. Was treibt diese Entwicklung an – und was passiert wirklich, wenn der Preis weiter steigt? Können die Strukturen, die Silber jahrzehntelang niedrig gehalten haben, noch funktionieren, wenn die Nachfrage nach physischem Metall weiter beschleunigt?

Silberpreis in einem Jahr verdreifacht und auf Rekordhoch – kann das so weitergehen?

Silber – wo industrielle Nachfrage auf unelastisches Angebot trifft

Silber verhält sich anders als Gold, vor allem wegen seiner wachsenden industriellen Nutzung. Rund die Hälfte der jährlichen Silbernachfrage stammt aus der Industrie, darunter Elektronik, Solarmodule, Medizintechnik und Batterien für Elektrofahrzeuge. Gold kann jahrzehntelang in Tresoren liegen – Silber wird aktiv verbraucht.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Angebotsstruktur: Das Silberangebot ist unelastisch. Der Großteil des Silbers wird nicht in eigenständigen Silberminen gefördert, sondern fällt als Nebenprodukt beim Abbau von Kupfer, Zink und Blei an. Steigen die Silberpreise, können Produzenten das Angebot nicht einfach ausweiten, solange die Förderung der Basismetalle nicht ebenfalls steigt. Das bedeutet, dass das Angebot nur sehr langsam oder gar nicht reagiert.

Hier entsteht ein strukturelles Problem: Die industrielle Nachfrage wächst durch Elektrifizierung, Digitalisierung und Energiewendeprojekte weiter, während das Angebot kurz- und mittelfristig weitgehend fix bleibt. Anders als bei vielen anderen Rohstoffen kann Silber den Markt bei steigenden Preisen nicht einfach überschwemmen. Wie aktuell zu beobachten ist, führt diese Asymmetrie dazu, dass sich der Preis bei wachsendem Nachfragedruck sehr heftig bewegt.

Kann Silber wirklich weiter steigen?

Mit rund 90 US-Dollar pro Unze ist Silber im Vergleich zu den Preisen der vergangenen Jahre bereits extrem teuer. Dennoch argumentieren viele Analysten, dass Silber selbst auf diesem Rekordniveau noch unterbewertet sei – gemessen an seiner Funktion und Knappheit.

Der Markt wurde lange von Papierkontrakten dominiert, nicht von physischer Lieferung. Würde Silber jedoch ausschließlich nach physischer Verfügbarkeit und industriellem Bedarf bepreist – frei von Verzerrungen durch den Terminmarkt –, läge sein „realer“ Preis nach Ansicht vieler bei etwa 150 US-Dollar pro Unze, manche Schätzungen sogar darüber.

Sollte sich Silber tatsächlich in Richtung 150 US-Dollar bewegen, wären die Folgen unmittelbar spürbar. Industrielle Abnehmer sähen sich mit deutlich höheren Inputkosten konfrontiert, was die Margen bei Solarmodulen unter Druck setzen und Elektronikhersteller zwingen würde, Substitution und Einsparungen zu versuchen – also den Silberanteil pro Einheit zu reduzieren. Viele Anwendungen können Silber jedoch nicht ersetzen, ohne Leistungs- oder Qualitätsverluste hinzunehmen.

Mit weiter steigenden Preisen steht der Markt vor einer neuen, grundlegenden Frage: Wie viel Silber braucht die moderne Wirtschaft tatsächlich – und zu welchem Preis?

Chinas wachsender Einfluss auf Silber

Zu den Angebotsbeschränkungen kommt nun die Geopolitik hinzu – insbesondere Chinas zunehmende Kontrolle über die globale Versorgung mit strategischen Rohstoffen. Neue Exportlizenzregeln, die Peking am 2. Januar 2026 eingeführt hat, verbieten den Export von Silber zwar nicht ausdrücklich, machen den Zugang aber an Bedingungen geknüpft und weniger transparent.

China ist tief in die Silberraffination und die nachgelagerte industrielle Verarbeitung eingebunden. Mehr als die Hälfte des weltweiten Angebots fließt aus unterschiedlichen Gründen durch das Land. Da die Kontrollen nun verschärft wurden, ist weltweit mit mehr Reibung zu rechnen. Die Möglichkeit verzögerter oder eingeschränkter Exporte hat nicht-chinesische Hersteller dazu gezwungen, sich früher Lieferungen zu sichern und aggressiver zu lagern, um höhere Preisaufschläge zu vermeiden.

Diese Strategie ist nicht auf Silber beschränkt. Chinas Vorgehen bei Seltenen Erden und anderen strategischen Metallen hat seinen geopolitischen Hebel ebenfalls vergrößert: Die Verhandlungsmacht hat sich verschoben, regionale Preisunterschiede haben zugenommen, und die Bedeutung des physischen Zugangs gegenüber „Papier“-Rohstoffen ist weiter gestiegen.

Man versuchte, den Preis zu drücken – und scheiterte

Mit dem Preisanstieg von Silber haben Börsen wiederholt die Marginanforderungen erhöht. Offiziell ist das normales Risikomanagement: Höhere Volatilität erfordert mehr Sicherheiten. In der Praxis treffen diese Marginerhöhungen jedoch vor allem gehebelte Privatanleger und kleinere Fonds, die während Aufwärtsbewegungen zur Liquidation gezwungen werden.

Große Institutionen mit tiefen Taschen können solche Änderungen hingegen verkraften, während kleinere Anleger, Sparer oder Privatinvestoren dazu oft nicht in der Lage sind. Das spült den „kleinen Mann“ aus dem Markt, stabilisiert die Preise kurzfristig und ermöglicht es großen Akteuren, Verluste aus gescheiterten Short-Positionen wieder hereinzuholen.

De facto kommt das einer Preisunterdrückung gleich – dem Schutz großer Short-Positionen und der Aufrechterhaltung von Ordnung in einem Markt, in dem das Volumen an Papier-Silber das physische Angebot bei Weitem übersteigt.

Das haben wir schon einmal gesehen – oder doch nicht?

Silber ist bereits früher stark gestiegen und anschließend wieder unterdrückt worden. 1980 und 2011 führten dramatische Engpässe zu explosionsartigen Preisanstiegen, bevor regulatorische Eingriffe – insbesondere durch Marginerhöhungen – die Preise wieder einbrechen ließen.

Der aktuelle Trend unterscheidet sich jedoch in einigen entscheidenden Punkten. Dieses Mal wird der Preis nicht von einer einzelnen spekulativen Kraft getrieben und auch nicht primär als Absicherung gegen eine Finanzkrise. Stattdessen entfaltet sich die Entwicklung parallel zu struktureller industrieller Nachfrage, begrenztem Angebot und geopolitischen Spannungen – Faktoren, die in früheren Zyklen so nicht vorhanden waren.

Das garantiert zwar nicht, dass der neue, extrem hohe Silberpreis dauerhaft Bestand haben wird. Es bedeutet jedoch, dass die Rallye auf Fundamentaldaten beruht, die es zuvor nicht gab – und dass es den Marktmechanismen bislang nicht gelungen ist, sie zu stoppen.

Was passiert als Nächstes?

Mehrere Signale werden darüber entscheiden, ob der Silberpreisanstieg anhält, stagniert oder sich umkehrt:

Trends der industriellen Nachfrage, insbesondere bei Solarausbau und Elektronikproduktion

Indikatoren aus dem physischen Markt wie regionale Preisaufschläge und Lieferbeschränkungen

Maßnahmen der Börsen, etwa weitere Margin- oder Vertragsänderungen

Chinas politische Linie, insbesondere eine mögliche Ausweitung der Exportkontrollen

Substitutionsgrenzen, also wie stark die Nachfrage sich realistisch an höhere Preise anpassen lässt und ob der Silberbedarf in der Industrie tatsächlich gesenkt werden kann

Abschließender Gedanke

Der Anstieg des Silberpreises von 30 auf 90 US-Dollar unterscheidet sich grundlegend von früheren Preisspitzen. Die Rückkehr des Metalls ist nicht nur eine Preisgeschichte – sie erzwingt eine Auseinandersetzung zwischen abstrakten Papiermärkten und physischen Grenzen. Jahrzehntelang wurde Silber gehandelt, als sei Verfügbarkeit theoretisch und Angebot elastisch. Die vergangenen zwölf Monate deuten jedoch auf das Gegenteil hin. Wie auch immer es weitergeht: Der Weg dürfte holprig werden.