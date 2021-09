Sind diese Befunde der Todesstoß für Impfpässe?

mercola.com

Mehr als 15 Studien zeigen nun, dass die natürliche Immunität, die man nach der Genesung von COVID-19 erhält, weitaus besser und dauerhafter ist als die von der COVID-Spritze

Klagen gegen Impfvorschriften, die die natürliche Immunität nicht als Alternative zur COVID-Spritze akzeptieren

Todd Zywicki, Juraprofessor an der George Mason University in Virginia, klagte gegen die Impfpflicht der Schule, die die natürliche Immunität nicht anerkannte. Die Schule einigte sich außergerichtlich und gewährte Zywicki eine medizinische Ausnahmegenehmigung. Sie änderte jedoch nicht ihre allgemeine Politik, um andere Mitarbeiter und Studenten mit natürlicher Immunität anzuerkennen.

Einige der Kläger in einer Klage gegen die Rutgers University in New Jersey wenden sich ebenfalls gegen das Impfmandat mit der Begründung, dass sie natürliche Immunität besitzen. Diese Klage ist noch anhängig.

Da COVID-Impfungen eine Infektion oder die Verbreitung des Virus nicht verhindern und COVID-geimpfte Personen dieselbe Viruslast tragen, wenn sie Symptome zeigen, wie ungeimpfte Personen, fällt das Argument, dass Impfpässe „Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit“ von Personen, die „sicher“ sind, identifizieren und trennen können, einfach weg

Während Regierungen auf der ganzen Welt ihre Pläne für Impfpässe mit Volldampf vorantreiben, sind zwei wichtige Dinge eingetreten, die das ganze Argument irreparabel durchlöchern.

Erstens zeigen inzwischen mehr als 15 Studien, dass die natürliche Immunität, die man nach der Genesung von COVID-19 erhält, weitaus besser und nachhaltiger ist als die von der COVID-Spritze, und zweitens wurden Klagen gegen Impfvorschriften eingereicht, die die natürliche Immunität nicht als Alternative zur COVID-Spritze akzeptieren. Es wurden auch andere Klagen eingereicht, die die Rechtswidrigkeit von Impfstoffvorschriften aufzeigen.

Der Fall Zywicki

Wie die New York Post am 4. August 2021 berichtete, klagte der Juraprofessor Todd Zywicki, als die George Mason University in Virginia beschloss, ein Impfmandat einzuführen. Mason erholte sich im Jahr 2020 von COVID-19 und besitzt eine natürliche Immunität, wie mehrere Antikörpertests belegen. Eine seiner Anwältinnen, Harriet Hageman, erklärte:

Gesunder Menschenverstand und medizinische Wissenschaft sollten die Handlungen der GMU untermauern. Beides fehlt bei diesem jüngsten Versuch, einen angesehenen Professor zu zwingen, einen Impfstoff zu nehmen, den er nicht braucht – weder zu seinem eigenen Schutz noch zur Sicherheit anderer an der Scalia Law School.

In der Klage wird darauf hingewiesen, dass Menschen mit natürlicher Immunität ein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen der COVID-Impfung haben – laut einer Studie ein bis zu 4,4-fach erhöhtes Risiko für klinisch bedeutsame Nebenwirkungen – und dass die Vorschrift nicht nur gegen das Recht auf ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren und das Recht auf Verweigerung einer unerwünschten medizinischen Behandlung verstößt, sondern auch nicht mit der Notfallgenehmigung vereinbar ist.

Ein Sieg für GMU-Professor, aber kein Präzedenzfall

Am 17. August 2021 lenkte die George Mason University ein, bevor der Fall vor Gericht ging, und gewährte Zywicki eine medizinische Ausnahmegenehmigung von der Impfpflicht. Leider und irrationalerweise änderte die Schule ihre allgemeine Politik nicht. Wie das Citizens Journal berichtet:6

Die Anerkennung der natürlichen Immunität durch die Schule ist bezeichnend angesichts der serienmäßigen Amnesie, die die Welt in diesem grundlegenden Punkt der Biologie überkommen zu haben scheint. Die Schule hält jedoch weiterhin an der Impfpflicht für alle anderen Mitglieder der GMU-Gemeinschaft fest, unabhängig von der natürlich erworbenen Immunität. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts wurde die gleiche medizinische Befreiung noch nicht auf breiterer Ebene angeboten.

Darüber hinaus wäre die Klage ein interessanter Testfall für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Impfpflicht gewesen, die im Laufe der Zeit immer häufiger auftreten werden. Unabhängig davon ist der Sieg ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass einige Universitäten auf vernünftige Argumente eingehen und dass Einzelpersonen sich mit Rechtsstreitigkeiten wehren können … Da der GMU-Fall ohne Gerichtsverfahren gelöst wurde, blieben viele kritische rechtliche Argumente ungeprüft. Gilt beispielsweise die Klausel des 14. Verfassungszusatzes über ein ordnungsgemäßes Verfahren für Impfvorschriften, oder kann der Staat solche Rechte aussetzen, wenn er auf einen Notfall der öffentlichen Gesundheit reagiert?

Wie wirkt sich die Zuverlässigkeit der natürlichen Immunität auf die Verfassungsmäßigkeit von Maßnahmen aus, die sie nicht anerkennen? Kann sich die Regierung einfach die Wissenschaft herauspicken, die sie will, um ihre Politik zu rechtfertigen? In der Gerichtsakte heißt es: Der Oberste Gerichtshof hat anerkannt, dass der Neunte und Vierzehnte Verfassungszusatz das Recht des Einzelnen auf Privatsphäre schützen. Eine „gewaltsame Injektion … in den Körper einer nicht einwilligenden Person stellt einen erheblichen Eingriff in die Freiheit dieser Person dar“, Washington v. Harper, 494 U.S. 210, 229 (1990).

In Anbetracht dieses Präzedenzfalls und der polizeilichen Befugnisse des Staates, die Rechte des Einzelnen unter zwingenden Umständen außer Kraft zu setzen, stellt sich die Frage, wie sich dies auf Covid-19 in einer risikoarmen Umgebung wie einem College-Campus anwenden lässt. Wenn das Recht weiterhin gilt, wie wird es dann auf stadtweite Impfpassprogramme angewendet, da Covid-19 eine relativ milde Krankheit ist? … Der Schritt ist auch rätselhaft, wenn man die Relevanz der Angelegenheit bedenkt. Damit wurde kein verbindlicher rechtlicher Präzedenzfall geschaffen.

In einer Erklärung sagte der Hauptrechtsbeistand Jenin Younes von der New Civil Liberties Alliance:

Die NCLA ist erfreut, dass die GMU Professor Zywicki eine medizinische Ausnahmegenehmigung erteilt hat, was sie unserer Meinung nach nur getan hat, weil er diese Klage eingereicht hat. Laut GMU kann Prof. Zywicki dank der medizinischen Ausnahmegenehmigung weiterhin der GMU-Gemeinschaft dienen, wie er es seit mehr als zwei Jahrzehnten tut, ohne einen medizinisch unnötigen Impfstoff zu erhalten und ohne unangemessene Belastung. Dennoch ist das NCLA bestürzt über die Weigerung der GMU – wie auch vieler anderer öffentlicher und privater Universitäten und anderer Arbeitgeber – anzuerkennen, dass die Wissenschaft zweifelsfrei belegt, dass die natürliche Immunität genauso stark oder stärker ist als die Impfstoffimmunität.

Andere Klagen gegen die Impfpflicht von Schulen

In einer Klage von mehr als einem Dutzend Studenten und Children’s Health Defense gegen die Rutgers University in New Jersey geht es zwar nicht speziell um die Gültigkeit der natürlichen Immunität, aber doch um diesen Aspekt, da einige der Kläger die Impfpflicht mit der Begründung ablehnen, dass sie natürliche Immunität besitzen. Diese Klage wurde Mitte August 20219 eingereicht und ist noch anhängig.

Nach Angaben der Mayo Clinic war die COVID-Injektion von Pfizer im Juli 2021 nur zu 42 % wirksam gegen Infektionen, was nicht einmal die von der Food and Drug Administration geforderte Wirksamkeit von 50 % für Impfstoffe erfüllt.

Anfang dieses Jahres, im April 2021, wurde der Los Angeles Unified School District wegen seiner Impfpflicht von California Educators for Medical Freedom und dem Health Freedom Defense Fund verklagt. Am 27. Juli wies ein kalifornisches Gericht die Klage ohne Vorurteil ab, da es zu dem Schluss kam, dass der LAUSD seine Impfpflicht freiwillig aufgegeben hatte. Wie The Defender berichtet:

Dies ist ein großer Sieg – aufgrund der Klage hat die LAUSD dem Gericht gegenüber zu Protokoll gegeben, dass sie keine Richtlinien hat, die eine Impfung mit EUA-Produkten vorschreiben. Da das Gericht nun bestätigt hat, dass es an der LAUSD keine Richtlinie gibt, die eine Impfung vorschreibt, können alle Lehrer und Mitarbeiter im Herbst ohne Impfung oder Nachweis der Impfung zur Arbeit zurückkehren.

Die Zeit wird zeigen, ob der Fall von Children’s Health Defense gegen die Rutgers University den rechtlichen Präzedenzfall schaffen wird, der notwendig ist, um diesen tyrannischen Trend wirksamer zu bremsen. Doch selbst kleinere Erfolge wie der von Zywicki sind wichtig und zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu wehren, wenn wir nur bereit sind.

Natürliche Immunität übertrifft den Impfschutz

Während Impfpässe an sich schon unmoralisch und verfassungswidrig sind, beweist die medizinische Wissenschaft auch, dass sie nutzlos und irrational sind. Wie Daniel Horowitz in einem Artikel vom 25. August 2021 in The Blaze berichtet, gibt es mindestens 15 Studien, die zeigen, dass die natürliche Immunität nach einer früheren Infektion robuster und langlebiger ist als die durch die COVID-Impfung erreichte. Er schreibt:

Die Debatte über die Zwangsimpfung mit einem immer schwächer werdenden Impfstoff erreicht ihren Höhepunkt genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Debatte für viele Menschen überflüssig sein sollte. Eine der betrügerischsten Botschaften der Täuschungskampagne der CDC besteht darin, den Impfstoff denjenigen aufzuzwingen, die bereits eine Infektion durchgemacht haben und die einen höheren Schutz gegen alle Versionen des Virus haben als diejenigen, die einen der Impfstoffe erhalten haben. Es ist an der Zeit, ein für alle Mal klarzustellen, dass die natürliche Immunität gegen SARS-CoV-2 breiter, dauerhafter und nachhaltiger ist als jede der heute auf dem Markt befindlichen Impfungen. Unsere Politik muss diese Realität widerspiegeln.

Es gibt inzwischen Daten, die zeigen, dass die Immunität gegen den Impfstoff unabhängig von den Varianten schnell nachlässt, vor allem aber, wenn eine neue Variante vorherrschend wird. Nach Angaben der Mayo Clinic war die COVID-Injektion von Pfizer im Juli 2021 nur noch zu 42 % gegen die Infektion wirksam, was nicht einmal die von der Food and Drug Administration geforderte 50 %ige Wirksamkeit14 für COVID-Impfstoffe erfüllt.

Dies deckt sich mit israelischen Daten, die zeigen, dass die Impfung von Pfizer von einer anfänglichen Wirksamkeit von 95 % auf 64 % Anfang Juli 2021 und 39 % Ende Juli, als der Delta-Stamm vorherrschend wurde, zurückging. Auch die eigenen Studiendaten von Pfizer zeigen eine rasch abnehmende Wirksamkeit. Der stellvertretende BMJ-Redakteur Peter Doshi erörterte dies in einem Blog vom 23. August 2021.

Nach dem fünften Monat der Studie war die Wirksamkeit von 96 % auf 84 % gesunken, und dieser Rückgang konnte nicht auf das Auftreten der Delta-Variante zurückzuführen sein, da 77 % der Studienteilnehmer aus den USA stammten, wo die Delta-Variante erst Monate später auftauchte. Auch ohne das Vorherrschen einer neuen Variante nimmt die Wirksamkeit also ab. In einem Bericht vom 20. August 2021 stellte das BPR fest:

Die Daten, die wir heute und nächste Woche veröffentlichen werden, zeigen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die SARS-COVID-2-Infektion nachlässt‘, begann die CDC-Direktorin [Rochelle Walensky] … Sie zitierte Berichte internationaler Kollegen, darunter aus Israel, ‚die auf ein erhöhtes Risiko einer schweren Erkrankung bei den früh Geimpften hindeuten‘ … Im Zusammenhang mit diesen Bedenken planen wir, dass die Amerikaner ab dem nächsten Monat Auffrischungsimpfungen erhalten, um den Impfschutz zu maximieren. Unser Plan ist es, das amerikanische Volk zu schützen und diesem Virus einen Schritt voraus zu sein, teilte Walensky mit …

Der CDC-Direktor scheint fast zuzugeben, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs zeitlich begrenzt ist und sein Schutz in der sich ständig verändernden Umgebung begrenzt ist.

In der Nähe einer von Natur aus immunen Person sind Sie viel sicherer

Hinzu kommt a) die Tatsache, dass die COVID-Impfung eine Infektion oder die Ausbreitung des Virus nicht verhindert, und b) die Tatsache, dass COVID-geimpfte Personen dieselbe Viruslast tragen, wenn sie Symptome zeigen, wie ungeimpfte Personen, und das ganze Argument, dass Impfpässe „Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit“ von Personen, in deren Umfeld man „sicher“ ist, identifizieren und trennen können, versagt einfach kläglich.

Wie Horowitz anmerkt, versteht jeder, der zu rationalem Denken fähig ist, dass eine Person mit natürlicher Immunität aufgrund einer früheren Infektion „exponentiell sicherer ist als jemand, der zwar geimpft, aber nicht infiziert ist“.

Was die Ungeimpften betrifft, die keine natürliche Immunität aufgrund einer früheren Infektion besitzen, so stellt ihr Status für niemanden außer für sie selbst ein erhöhtes Risiko dar. Da die COVID-Impfung weder eine Infektion noch eine Übertragung verhindern kann, sondern nur das Risiko einer schweren Erkrankung zu verringern verspricht, ist der einzige, der von der Impfung profitieren kann, derjenige, der sie erhalten hat. Sie schützt niemanden sonst.

Es kann sogar sein, dass Sie ein erhöhtes Risiko für andere darstellen, denn wenn Sie nur leichte oder gar keine Symptome haben, Ihre Viruslast aber hoch ist, laufen Sie wahrscheinlich wie gewohnt herum. Anstatt zu Hause zu bleiben, weil Sie vermuten, dass Sie infiziert und ansteckend sind, sind Sie unterwegs und verbreiten das Virus an andere, geimpfte und ungeimpfte gleichermaßen.

Was sagt die Forschung?

In seinem Artikel überprüft Horowitz 15 Studien, die ein für alle Mal die Debatte darüber klären sollten, ob Menschen, die COVID erhalten haben, nun immun sind und ob diese Immunität mit der der COVID-Impfungen vergleichbar ist. Hier ist eine ausgewählte Handvoll dieser Studien. Den Rest finden Sie im Originalartikel der Blaze.

Immunität Mai 2021 – Forscher der New York University kamen zu dem Schluss, dass sowohl eine SARS-CoV-2-Infektion als auch eine Impfung starke Immunantworten hervorrufen, dass aber die Immunität, die man erhält, wenn man sich von einer natürlichen Infektion erholt hat, dauerhafter ist und schneller anspricht.

Der Grund dafür ist, dass die natürliche Immunität eher eine angeborene Immunität mit T-Zellen und Antikörpern vermittelt, während die durch die Impfung hervorgerufene Immunität in erster Linie eine adaptive Immunität mit Antikörpern stimuliert.

Nature May 2021 – Diese Forschungsergebnisse zerstreuen die Befürchtungen, dass eine SARS-CoV-2-Infektion keine lang anhaltende Immunität erzeugen könnte. Selbst bei Menschen mit einer milden COVID-19-Infektion, deren Anti-SARS-CoV-2-Spike-Protein (S)-Antikörperspiegel in den Monaten nach der Genesung schnell abnehmen könnte, produzieren die langlebigen Plasmazellen des Knochenmarks neue Antikörper, wenn sie ein zweites Mal mit dem Virus in Kontakt kommen.

Die Autoren schreiben: „Bei den rekonvaleszenten Personen wurden durchweg zirkulierende, gegen SARS-CoV-2 S gerichtete Gedächtnis-B-Zellen nachgewiesen. Insgesamt deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass eine milde Infektion mit SARS-CoV-2 beim Menschen ein robustes antigenspezifisches, langlebiges humorales Immungedächtnis induziert.“

Nature Juli 2020 – Die oben genannten Nature-Ergebnisse unterstützen die im Juli 2020 veröffentlichten Ergebnisse aus Singapur, wonach Patienten, die sich 2002/2003 von SARS erholt hatten, 17 Jahre später eine robuste Immunität gegen SARS-CoV-2 aufwiesen.

Cell Medicine Juli 2021 – Hier wurde festgestellt, dass die meisten zuvor infizierten Patienten dauerhafte Antikörper und Gedächtnis-B-Zellen sowie dauerhafte polyfunktionale CD4- und CD8-T-Zellen produzierten, die gegen mehrere Teile des Virus gerichtet sind.

Die Autoren schreiben dazu: „Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass eine breite und wirksame Immunität bei genesenen COVID-19-Patienten langfristig bestehen bleiben kann.“ Das Gleiche gilt natürlich nicht für die durch Impfung hervorgerufene Immunität.

BioRxiv Juli 202127 – In Anlehnung an die obigen Ergebnisse von Cell Medicine kamen die Forscher der Universität von Kalifornien zu dem Schluss, dass „die natürliche Infektion eine Expansion größerer CD8-T-Zellklone induzierte, die verschiedene Cluster besetzten, was wahrscheinlich auf die Erkennung eines breiteren Satzes von viralen Epitopen zurückzuführen ist, die vom Virus präsentiert werden und im mRNA-Impfstoff nicht vorkommen.“

Wir schaffen eine Pandemie der Geimpften

Wenn die natürliche Immunität besser ist als die durch die Impfung erzeugten Antikörper, müsste man erwarten, dass es bei denjenigen, die bereits COVID-19 hatten, weniger Reinfektionen gibt als bei denjenigen, die die COVID-Impfung erhalten haben. Und genau das ist der Fall.

In einer Vorabveröffentlichung mit dem Titel „Necessity of COVID-19 Vaccination in Previously Infected Individuals“ (Notwendigkeit der COVID-19-Impfung bei zuvor infizierten Personen) untersuchten die Forscher die Reinfektionsraten bei zuvor infiziertem Gesundheitspersonal im Cleveland Clinic System.

Von den 1.359 Mitarbeitern mit natürlicher Immunität aus früheren Infektionen wurde 10 Monate nach der Pandemie kein einziger wieder infiziert, obwohl sie stark mit COVID-19-positiven Patienten in Kontakt kamen.

In einer zweiten Vorabveröffentlichung, die am 25. August 2021 veröffentlicht wurde, wurde die natürliche Immunität gegen SARS-CoV-2 mit der durch den Impfstoff induzierten Immunität verglichen, indem die Reinfektions- und Durchbruchsraten untersucht wurden. Es wurden vier Ergebnisse ausgewertet: SARS-CoV-2-Infektion, symptomatische Erkrankung, COVID-19-bedingte Krankenhausaufenthalte und Tod.

Die Ergebnisse zeigten, dass im Vergleich zu Personen mit natürlicher Immunität SARS-CoV-2-naive Personen, die mit zwei Dosen der COVID-Impfung von Pfizer geimpft worden waren, folgendes aufwiesen:

Ein 5,96-fach erhöhtes Risiko für eine Durchbruchsinfektion

Ein 7,13-fach erhöhtes Risiko für eine symptomatische Erkrankung

Ein 13,06-fach erhöhtes Risiko für eine Durchbruchsinfektion bei der Delta-Variante

Ein höheres Risiko für COVID-19-bedingte Krankenhausaufenthalte

Nach Berücksichtigung von Begleiterkrankungen hatten SARS-CoV-2-naive Personen, die zwei Pfizer-Dosen erhalten hatten, eine 27,02-mal höhere Wahrscheinlichkeit, eine symptomatische Durchbruchinfektion zu erleiden, als Personen mit natürlicher Immunität. In beiden Gruppen wurden keine Todesfälle gemeldet. Abschließend schlossen die Autoren:

Diese Studie hat gezeigt, dass die natürliche Immunität einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz vor Infektionen, symptomatischen Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten bietet, die durch die Delta-Variante von SARS-CoV-2 verursacht werden, verglichen mit der durch den BNT162b2-Zweidosenimpfstoff induzierten Immunität

Die Mehrheit der Krankenhauseinweisungen betrifft die Geimpften

Es wird immer wieder behauptet, dass wir uns in einer „Pandemie der Ungeimpften“ befinden, was bedeutet, dass diejenigen, die sich nicht gegen COVID impfen lassen, den Großteil der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle durch die Delta-Variante ausmachen. Es ist jedoch bereits eine Verschiebung der Hospitalisierungsraten von den Ungeimpften zu denjenigen zu beobachten, die eine oder zwei Impfungen erhalten haben.

In Israel beispielsweise machten die vollständig „Geimpften“ im Juli 2021 den Großteil der schweren Fälle und COVID-bedingten Todesfälle aus, wie die nachstehenden Grafiken zeigen. Rot sind die Ungeimpften, gelb die teilweise „Geimpften“ und grün die vollständig „Geimpften“ mit zwei Dosen. Mitte August waren 59 % der schweren Fälle unter denjenigen, die zwei COVID-Injektionen erhalten hatten.

Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigen einen ähnlichen Trend bei den über 50-Jährigen. In dieser Altersgruppe entfallen 68 % der Krankenhausaufenthalte und 70 % der COVID-Todesfälle auf teilweise und vollständig „geimpfte“ Personen.

Auch die Daten der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention widerlegen das Narrativ der „Pandemie der Ungeimpften“. Zwischen dem 6. Juli 2021 und dem 25. Juli 2021 wurden 469 COVID-Fälle bei einem Ausbruch in Barnstable County, Massachusetts, festgestellt.

Von den positiv getesteten Personen hatten 74 % zwei COVID-Injektionen erhalten und galten als „vollständig geimpft“. Trotz der Anwendung unterschiedlicher Diagnosestandards für nicht geimpfte und geimpfte Personen entfielen satte 80 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte ebenfalls auf diese Gruppe.

COVID-Impfung kann Immunität bei bereits Infizierten beeinträchtigen

Während die Autoren der Vorabveröffentlichung vom 25. August 202139 in ihrer Zusammenfassung behaupten, dass „Personen, die sowohl zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren als auch eine Einzeldosis des Impfstoffs erhielten, einen zusätzlichen Schutz gegen die Delta-Variante erlangten“, geben sie im Hauptteil des Artikels zu, dass sie „keine Signifikanz in unserer Kohorte nachweisen konnten“.

Solange keine Signifikanz nachgewiesen wird, ist das Ergebnis im Grunde irrelevant, sodass ich mich nicht auf diese Studie stützen würde, wenn ich für die Impfung von Personen mit bereits bestehender natürlicher Immunität plädieren wollte. Außerdem gibt es Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die COVID-Impfung die überlegene T-Zellen-Immunität, die durch eine frühere Infektion aufgebaut wurde, tatsächlich beeinträchtigen kann, insbesondere nach der zweiten Dosis. Wie Horowitz in The Blaze berichtet:

Immunologen vom Mount Sinai in New York und dem Hospital La Paz in Madrid haben ernsthafte Bedenken geäußert. In einer schockierenden Entdeckung, nachdem sie eine Gruppe von geimpften Personen mit und ohne vorherige Infektion beobachtet hatten, stellten sie fest, dass ‚bei Personen mit einer bereits bestehenden Immunität gegen SARS-CoV-2 die zweite Impfstoffdosis nicht nur die humorale Immunität nicht verstärkt, sondern auch eine Kontraktion der spike-spezifischen T-Zellen-Antwort bewirkt. Sie weisen auch darauf hin, dass andere Untersuchungen gezeigt haben, dass die zweite Impfdosis einen nachteiligen Effekt auf das Gesamtausmaß der spike-spezifischen humoralen Reaktion bei COVID-19-erholten Personen zu haben scheint.

Argumente für Impfpässe sind null und nichtig

FEE.org berichtete über die Ergebnisse vom 25. August unter der Überschrift „Harvard Epidemiologist Says the Case for COVID Vaccine Passports Was Just Demolished“:

Martin Kulldorff, Professor an der Harvard Medical School, sagte, dass Forschungen, die zeigen, dass die natürliche Immunität exponentiell mehr Schutz bietet als Impfstoffe, bedeuten, dass Impfpässe sowohl unwissenschaftlich als auch diskriminierend sind, da sie unverhältnismäßig viele Menschen aus der Arbeiterschicht betreffen. Eine frühere COVID-Erkrankung (viele aus der Arbeiterklasse) bietet eine bessere Immunität als Impfstoffe (viele Berufstätige), daher sind Impfpässe nicht nur wissenschaftlicher Unsinn, sondern auch diskriminierend und unethisch, so Kulldorff, ein Biostatistiker und Epidemiologe, auf Twitter …

Impfpässe wären unmoralisch und ein massiver Eingriff der Regierung, selbst wenn es diese Erkenntnisse nicht gäbe. Es gibt einfach keine historische Parallele für den Versuch von Regierungen, die Bewegungsfreiheit gesunder Menschen wegen eines Atemwegsvirus auf diese Weise einzuschränken. Doch die Rechtfertigung für Impfpässe wird angesichts dieser neuen Enthüllungen nicht nur falsch, sondern absurd. Menschen, die an COVID erkrankt sind, haben bereits einen deutlich höheren Schutz vor dem Virus als Menschen, die geimpft wurden.

In der Zwischenzeit können Menschen, die nicht an COVID erkrankt sind und sich nicht impfen lassen wollen, eine unkluge Entscheidung treffen oder auch nicht. Aber wenn sie es tun, dann gefährden sie im Prinzip nur sich selbst.

Positive Anzeichen

Auch wenn wir noch einen langen und wahrscheinlich harten Kampf vor uns haben, gibt es Grund, optimistisch zu sein. In einem aktuellen TikTok-Video beschreibt ein junger Mann namens Ari Hasanaj, der in New York City lebt, wie er Plakate mit der Aufschrift:

Wir diskriminieren keinen Kunden aufgrund von Geschlecht, Rasse, Glaube, Alter, geimpft oder ungeimpft. Alle Kunden, die uns besuchen möchten, sind in unserem Lokal willkommen.

Dann ging er durch die Stadt, von einem Geschäft zum nächsten, und fragte jeden Besitzer, ob sie damit einverstanden wären, das Schild an ihrer Tür anzubringen, um gegen die Impfpasspflicht in NYC zu protestieren. Die Mehrheit sagte ja. Jetzt bittet er andere, sich ihm bei dieser Aktion anzuschließen.

In Dänemark werden die Impfpässe ab dem 10. September 2021 nicht mehr zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit verwendet. Gesundheitsminister Magnus Heunicke hat jedoch erklärt, dass das Passsystem wieder eingeführt werden kann, wenn steigende Infektionsraten wichtige Funktionen gefährden.

Dänemark gehörte zu den ersten Ländern, die die Entwicklung eines digitalen Impfpasses ankündigten, der im April 2021 in Kraft tritt. Monatelang demonstrierten die Dänen wiederholt gegen die COVID-Pässe, und es scheint, dass die Proteste schließlich die gewünschte Wirkung zeigten. Das zeigt nur, dass tyrannische Übergriffe zurückgedrängt werden können, wenn sich genügend Menschen dagegen wehren.

