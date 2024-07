Skandal im EU-Parlament: Unabhängiger Abgeordneter offenbart saftige Gehälter und Zusatzleistungen!

Die jüngsten Enthüllungen des YouTube-Bloggers und EU-Abgeordneten Phidias Panayiotou werfen ein grelles Licht auf die immense Kluft zwischen den Politikern in Brüssel und den Bürgern, die sie vertreten sollen. Während Panayiotou detailliert darlegt, wie EU-Abgeordnete monatlich Gehälter und Vergünstigungen in Höhe von rund 60.000 Euro kassieren, kämpfen viele Europäer darum, über die Runden zu kommen. Ein Follower von Panayiotou bringt es auf den Punkt, indem er erklärt, dass er im Süden Italiens mit gerade einmal 600 Euro pro Monat seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Diese Diskrepanz zeigt, wie abgehoben und losgelöst die politische Elite in der EU von den alltäglichen Realitäten der Bürger lebt.

Wie viel verdienen Politiker?

🚨🇪🇺24-YEAR-OLD YOUTUBER ELECTED TO EU PARLIAMENT REVEALS HIS WHOPPING INCOME



Fidias Panayiotou from Cyprus discloses his monthly allowances:



€8,000 for being a member

€3,000 for attendance

€30,000 for team salaries

€5,000 for an office

€4,000 for promotions

€10,000 for… pic.twitter.com/96PmxjPlI4