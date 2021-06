skynews: Filmmaterial beweist, dass Fledermäuse im Labor in Wuhan gehalten wurden (Video)

skynews.com.au: Neues Filmmaterial aus dem Inneren der Anlage des Wuhan Institute of Virology zeigt, das lebende Fledermäuse in Käfigen gehalten werden. Das widerlegt die Dementis von der Weltgesundheitsorganisation Ermittler, die behauptet, dass es sich um eine „Verschwörung“ handelt.

Ein offizielles Video der Chinesischen Akademie der Wissenschaften zum Start des neuen Labors der Biosicherheitsstufe 4 vom Mai 2017, wird über die Sicherheitsvorkehrungen gesprochen, die vorhanden sind, wenn „ein Unfall“ auftritt und enthüllt, dass es „intensive Auseinandersetzungen“ mit der französischen Regierung während des Baus des Labors gegeben hatte.

Das Video zeigt Fledermäuse, die in einem Käfig am Wuhan Institute of Virology gehalten werden, zusammen mit der Vision eines Wissenschaftlers, der eine Fledermaus mit einem Wurm füttert.

Das 10-minütige Video trägt den Titel „Der Bau und das Forschungsteam des Wuhan P4 Labors des Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences“ und zeigt Interviews mit den führenden Wissenschaftlern.

Der Bericht der Weltgesundheitsorganisation, der den Ursprung der Pandemie untersuchte, erwähnte nicht, dass im Wuhan Institute of Virology Fledermäuse gehalten wurden, und nur im Anhang wurde erwähnt, dass dort Tiere untergebracht waren.

„Der Tierraum in der P4-Einrichtung kann eine Vielzahl von Spezies handhaben, einschließlich der Arbeit mit Primaten mit SARS-CoV-2“, heißt es darin.

Ein Mitglied des Teams der Weltgesundheitsorganisation, das den Ursprung der Pandemie in Wuhan untersuchte, der Zoologe Peter Daszak, sagte, es sei eine Verschwörung, zu behaupten, dass Fledermäuse im Wuhan Institute of Virology gehalten wurden.

In einem Tweet vom Dezember 2020 sagte er: „Es wurden keine Fledermäuse zur genetischen Analyse von im Feld gesammelten Viren ins Wuhan-Labor geschickt. So funktioniert diese Wissenschaft nun einmal. Wir sammeln Fledermausproben und schicken sie ins Labor. Wir lassen die Fledermäuse dort wieder frei, wo wir sie gefangen haben!“

In einem weiteren Tweet, datiert auf den 11. Dezember 2020, sagte er: „Dies ist eine weit verbreitete Verschwörungstheorie. Dieser Beitrag beschreibt Arbeiten, bei denen ich federführend bin und Labore, mit denen ich seit 15 Jahren zusammenarbeite. Sie haben KEINE lebenden oder toten Fledermäuse darin. Es gibt nirgendwo einen Beweis dafür, dass dies geschehen ist. Es ist ein Fehler, von dem ich hoffe, dass er korrigiert wird.“

In diesem Monat schien Daszak seine früheren Dementis zurückzuziehen und gab zu, dass das Wuhan Institute of Virology möglicherweise Fledermäuse beherbergt, aber er gab zu, dass er sie nicht gefragt hatte.

Das Video der Chinesischen Akademie der Wissenschaften wurde von Forschern entdeckt, die den Ursprung der Pandemie untersuchen und sich DRASTIC nennen.

Der digitale Archivar „Jesse“ fand das Video der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, während der Koordinator der Gruppe, der aus Sicherheitsgründen unter dem Pseudonym „Billy Bostickson“ auftritt, seit langem Beweise für die Unterbringung von Fledermäusen in den Laboratorien von Wuhan beklagt.

Herr Daszak hat nicht auf Anfragen für einen Kommentar reagiert.