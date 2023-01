So viele Herzstillstände gab es bereits bei europäischen Sportwettkämpfen

Der NFL-Spieler Damar Hamlin brach während eines Spiels zwischen den Cincinatti Bengals und den Buffalo Bills zusammen, nachdem er einen Herzstillstand erlitten hatte. Der 24-jährige American-Football-Spieler griff einen gegnerischen Spieler an und stand dann wieder auf. Einige Sekunden später fiel er rückwärts auf den Boden und blieb regungslos liegen.

Immer mehr junge Sportler haben mit Herzproblemen zu kämpfen. Warum ist das so? Darüber sprach Tucker Carlson mit dem Kardiologen Peter McCullough. Vor der Einführung von Covid und den Coronaimpfstoffen wurden jährlich 29 Herzstillstände bei europäischen Sportwettkämpfen gemeldet, so McCullough.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden bereits mehr als 1.500 Fälle registriert. Zwei Drittel dieser Fälle verliefen tödlich.

Der Kardiologe sagte, es sei äußerst ungewöhnlich, dass ein NFL-Spieler einen Herzstillstand erleidet, da die Spieler vorher umfassend untersucht werden, auch auf eventuelle Herzprobleme.

McCullough wies darauf hin, dass Hamlin aufstand, in die Hände klatschte und dann nach hinten fiel. Was könnte die Ursache sein? Der Arzt denkt zunächst an eine durch den Impfstoff verursachte Herzmuskelentzündung, falls er geimpft wurde.

Die Familie, die Ärzte von Bills und die Ärzte des University of Cincinnati Medical Centre, wo Hamlin auf der Intensivstation liegt, sind verpflichtet, uns mitzuteilen, ob er geimpft worden ist, betonte McCullough.

Die Gesundheitsbehörden tun so, als sei es normal, dass junge Sportler mit Herzproblemen zu kämpfen haben. Carlson fragte den Kardiologen, ob es normal sei, dass junge Sportler lebensbedrohliche Blutgerinnsel bekommen. McCullough sagte, er sei enttäuscht, dass die Behörden dieses Problem herunterspielten.