Spanien: Gerichte ordnen Zwangsimpfungen an für behinderten Pflegeheimbewohnern

In einem offenbar ersten Fall einer gerichtlich angeordneten Zwangsimpfung gegen COVID-19 hat ein Gericht in Galizien, Spanien, einem Pflegeheim Recht gegeben, das eine gehbehinderte Frau gegen den Widerstand ihrer Familie zur COVID-19-Impfung zwang. Obwohl die spanische Regierung behauptete, dass der neuartige Impfstoff freiwillig wäre, nahm das Pflegeheim die an Demenz leidende Frau faktisch in Gewahrsam und ließ sie ohne die informierte Zustimmung ihrer Familie impfen.

Die Frau galt als „unfähig, eine gültige Zustimmung zu geben“, so das Pflegeheim. Richter Javier Fraga Mandian erklärte, dass das Gericht rechtlich verpflichtet war, einzugreifen und sich über die Wünsche der Familie hinwegzusetzen, um die Gesundheit der Frau zu schützen, und dass seine Entscheidung nicht auf dem Wohl anderer Bewohner basierte. Er gab an, dass seine Entscheidung auf dem beruhte, was er als unwiderlegbaren Beweis dafür ansah, dass die Nichtimpfung aufgrund der „Existenz von Zehntausenden von Todesfällen“ durch das Coronavirus in Spanien riskanter wäre als die Nebenwirkungen des Impfstoffs.

Der Schutz der öffentlichen Gesundheit überwiegt die informierte Zustimmung der Familien, sagen die Richter in Spanien

Das Unternehmen, das das Pflegeheim betreibt, DomusVi, behauptete, dass 98 Prozent der 15.000 Bewohner in allen von ihm verwalteten Pflegeheimen damit einverstanden waren, den neuartigen Impfstoff zu erhalten, und dass die zwei Prozent, die sich gegen die Impfung entschieden, in der Lage waren, ihre eigene Entscheidung zu treffen.

Domus Vi sagte, es sei vor Gericht gegangen, um die Impfung der Frau in diesem Fall zu erzwingen, weil man sich Sorgen um die Gesundheit der anderen Bewohner und des Pflegepersonals im Pflegeheim machte.

Ein anderes Gericht in Sevilla, Spanien, sah sich kurze Zeit später mit einer ähnlichen Rechtsfrage konfrontiert, als ein Pflegeheim eine schwer behinderte 87-jährige Bewohnerin gegen den Willen ihres Sohnes zur COVID-19-Impfung zwingen wollte. Der Richter stellte sich auf die Seite des Pflegeheims und sagte, dass der Schutz der öffentlichen Gesundheit schwerer wiege als die Einwände ihres Sohnes gegen die Impfung.

In einem anderen Fall sagte ein Staatsanwalt in Südspanien, dass jedes Familienmitglied, das als gesetzlicher Vormund für einen entmündigten Bewohner eines Pflegeheims fungiert, das Risiko eingeht, die Vormundschaft zu verlieren, wenn es der Impfung nicht zustimmt.

Unbekannt, ob COVID-19-Impfstoffe eine Infektion und Übertragung verhindern.

Die COVID-19-Impfstoffe wurden nicht getestet, um festzustellen, ob sie die Übertragung des neuen Coronavirus verhindern. Beamte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben erklärt, dass es nicht klar ist, ob COVID-19-Impfstoffe eine asymptomatische Infektion und Übertragung verhindern können. Die WHO-Chefwissenschaftlerin und Kinderärztin Soumya Swaminathan, MD, sagte:

Wir warten weiterhin auf weitere Ergebnisse aus den Impfstoff-Studien, um wirklich zu verstehen, ob die Impfstoffe, abgesehen von der Verhinderung von symptomatischen Erkrankungen und schweren Erkrankungen und Todesfällen, ob sie auch die Infektion reduzieren oder verhindern, dass sich Menschen mit dem Virus infizieren und es dann weitergeben oder auf andere Menschen übertragen. Ich glaube nicht, dass wir die Beweise für einen der Impfstoffe haben, um sicher zu sein, dass sie verhindern, dass Menschen tatsächlich infiziert werden und das Virus weitergeben können.

Trotz der fehlenden Beweise, dass der Impfstoff eine Infektion und Übertragung des Coronavirus verhindert soll, hat Spanien die Impfung von Pflegeheimbewohnern zu einer Priorität gemacht, seit der Impfstoff im Dezember 2020 zugelassen wurde. Am 12. Januar 2021 sagte Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa, dass alle Pflegeheimbewohner den COVID-19-Impfstoff innerhalb dieser Woche erhalten sollten.

Ausbrüche von COVID-19 nach Impfkampagnen in Pflegeheimen in Spanien

Der Ansturm auf die Impfung von Pflegeheimbewohnern hat zu massenhaften Ausbrüchen von COVID-19 bei Pflegeheimpersonal und Bewohnern nach Impfkampagnen geführt. In einem Pflegeheim in Lagarta, Spanien, erkrankten bis auf einen Bewohner alle an COVID-19, nachdem das Personal und die Bewohner die erste Impfung erhalten hatten. Innerhalb von sechs Tagen nach der Massenimpfaktion hatten 10 Bewohner Symptome von COVID-19 und der Ausbruch führte zu neun Todesfällen. Die zweite Dosis des Impfstoffs wurde am 3. Februar verabreicht. Der Generaldirektor des Unternehmens, das das Pflegeheim betreibt, sagte, dass er nicht glaube, dass der Ausbruch durch den Impfstoff verursacht wurde und „je früher jeder seinen Impfstoff erhält, desto besser“.

Ein weiterer großer COVID-19-Ausbruch ereignete sich in einem Pflegeheim in Torrevieja, Spanien, wo alle 42 Mitarbeiter und Bewohner eine Woche nach Verabreichung der ersten Impfdosis positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die zweite Dosis, die ursprünglich für den 25. Januar geplant war, wurde verschoben, bis das Personal und die Bewohner ein vollständiges Screening haben und nicht mehr positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden.

Bislang wurden Pflichtimpfungsgesetze in Europa nur selten per Gerichtsbeschluss durchgesetzt.