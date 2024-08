Spürbare Panik

So sehr ich die Vorstellung verabscheue, älter zu werden – also ein “älterer Herr” zu werden -, kann sich das Altern des Muskelgedächtnisses in Zeiten wie dem vergangenen Montag als äußerst vorteilhaft erweisen. Als am vergangenen Freitag der Arbeitsmarktbericht herauskam und die Raketenwissenschaftler auf CNBC in mehrfache Panikattacken versetzte, setzte ich mich an diesem Morgen an meinen Schreibtisch, um eine E-Mail-Benachrichtigung an die Abonnenten zu verfassen, und das erste, was mir auffiel, war, dass der CBOE Volatility Index (VIX) bei fast 65 notierte.

In einer Notiz an die Abonnenten hatte ich sie aufgefordert, alle Absicherungen “bei Markteröffnung” einzudecken, denn während im Oktober 2008 und im März 2020 Spitzenwerte von fast 90 zu verzeichnen waren, wurden Bewegungen über 30 von den Prop-Desks, die handelbare Tiefststände für Aktien markierten, tendenziell verkauft/geshortet.

Das lernt man nicht in der Schule mit Büchern, sondern durch die Erfahrung mehrerer Marktcrashs aller Formen und Größen. Sie hatten den Portfolio-Versicherungs-Crash von 1987 und den Asian-Tiger-Crash von 1997. Sie hatten den russischen Schuldenausfall / den LTCM-Crash von 1998 und dann den Pandemie-Crash von 2020. In einem Punkt sind sich alle Crashs