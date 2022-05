Sri Lanka hat nur noch für einen Tag Benzin

Sri Lanka hat nur noch genug Benzin für einen Tag, und der neue Premierminister des Landes hat davor gewarnt, dass Stromausfälle bis zu 15 Stunden pro Tag dauern könnten, da das Land mit der größten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit im Jahr 1948 konfrontiert ist.

Ranil Wickremesinghe äußerte sich in seiner ersten Ansprache an die Nation seit seiner umstrittenen Ernennung in der vergangenen Woche „sehr besorgt“ über die Knappheit von 14 Medikamenten und verwies auf den Mangel an Medikamenten gegen Herzkrankheiten und den Impfstoff gegen Tollwut, für den es keine Ersatzbehandlung gibt.

„Seit vier Monaten sind die Zahlungen an die Lieferanten von Medikamenten, medizinischer Ausrüstung und Nahrungsmitteln für die Patienten ausgeblieben“, sagte Wickremesinghe.

Er warnte davor, dass die kommenden Monate „die schwierigsten in unserem Leben sein werden. Wir müssen uns darauf vorbereiten, einige Opfer zu bringen und uns den Herausforderungen dieser Zeit zu stellen“.

Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als Kanchana Wijesekera, der Energieminister des Landes, die Bürger davor warnte, sich den langen Treibstoffschlangen anzuschließen, die wochenlang zu regierungsfeindlichen Kundgebungen geführt haben.

Laut Wickremesinghe benötigt Sri Lanka in den nächsten Tagen 75 Millionen Dollar an Devisen.

Obwohl die Regierung über eine „sehr geringe Menge“ an Dollar verfügt, erklärte der Premierminister, dass er „Geld erhalten hat, um diese Krise abzuwenden“.

Er erklärte: „Ein Viertel des Stroms wird durch Öl erzeugt. Daher besteht die Möglichkeit, dass die täglichen Stromausfälle auf 15 Stunden pro Tag ansteigen werden“.

Und er fügte hinzu: „Wir müssen auch sofort 20 Mio. $ auftreiben, um die Verbraucher mit Gas zu versorgen. Die Situation bei Kerosin und Heizöl ist sogar noch dringender.“

Wickremesinghe, der in der vergangenen Woche zum sechsten Mal als Premierminister vereidigt wurde, um die Stabilität des Landes wiederherzustellen, sagte, dass der Dieselmangel dank einer Diesellieferung, die am Sonntag eintraf, „bis zu einem gewissen Grad behoben sein wird“.

Kraftstofflieferungen auf dem Weg

Er stellte fest, dass zwei Benzin- und zwei Diesellieferungen unter Inanspruchnahme einer indischen Kreditlinie in den kommenden Tagen eine größere Erleichterung bringen könnten, aber das Land leidet auch unter einem Mangel an 14 lebenswichtigen Medikamenten.

Er hat auch empfohlen, die srilankischen Fluggesellschaften zu privatisieren.

An den Tankstellen in Colombo bildeten sich lange Schlangen von Auto-Rikschas, dem beliebtesten Verkehrsmittel der Stadt, da die Einwohner vergeblich auf Treibstoff warteten.

„Ich stehe seit mehr als sechs Stunden in der Warteschlange“, sagte der Fahrer Mohammad Ali. „Wir verbringen fast sechs bis sieben Stunden in der Schlange, nur um Benzin zu bekommen.“

Hat es einen Sinn, dass wir hier warten?

Ein anderer Fahrer, Mohammad Naushad, sagte, dass die Tankstelle, an der er wartete, keinen Treibstoff mehr habe.

„Wir sind seit 7-8 Uhr morgens hier, und es ist immer noch nicht klar, ob sie Benzin haben werden oder nicht“, sagte er. „Wann es kommt, weiß niemand. Es hat keinen Sinn, hier zu warten, wir wissen es auch nicht.“

Nur wenige Menschen an der Strandpromenade von Colombo schienen zu wissen, dass der neue Premierminister sich an das Land gewandt hatte.

Sie waren jedoch nicht überrascht, als sie weitere unglückliche Nachrichten erhielten.

Renuka Sirimanne, die mit ihren Kindern spazieren ging, sagte den Medien, dass das Leben immer schwieriger werde. Sie äußerte sich besorgt über die Zukunft ihrer Kinder, da sie „hier keine gute Ausbildung bekommen“.

Eine andere Person, mit der die Medien sprachen, stimmte ihr zu. Er hat seinen Sohn bereits zum Studium nach Australien geschickt und beschuldigt die Rajapaksas, das Land „auszuplündern“.

Auch Mohammad Sheikh Ali verurteilte die Regierung und forderte eine neue politische Struktur.

In Bezug auf den Plan zur Privatisierung der srilankischen Fluggesellschaft erklärte Sheikh Ali, es sei schrecklich, dass das Land eine weitere Ressource verliere, und es werde in Sri Lanka kein echtes Wachstum geben, solange die Regierung Geld drucke, um die Gehälter zu bezahlen.

Er behauptete auch, die Regierung habe in den letzten Jahren Millionen von Dollar für sinnlose Bauprojekte vergeudet.

Manusha Jayathilaka, ein kreativer Unternehmer mit Sitz in der Stadt, ist der Meinung, dass sich Sri Lanka im „Überlebensmodus“ befindet und dass die politische Führung das Land wieder „zum Laufen“ bringen muss.

In seiner Rede machte der Premierminister unmissverständlich klar, dass den Menschen in Sri Lanka schwierige Zeiten bevorstehen. Er beschrieb die Szene als „erschreckend“. Die Menschen in dieser Stadt sind auf das Schlimmste gefasst.

Der Inselstaat im Indischen Ozean steht am Rande des Bankrotts, da er mit der größten Wirtschaftskrise seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1948 konfrontiert ist.

Die COVID-Pandemie, die steigenden Ölkosten und die populistischen Steuersenkungen von Präsident Gotabaya Rajapaksa und seinem älteren Bruder, dem ehemaligen Premierminister Mahinda Rajapaksa, haben sich erheblich ausgewirkt.

Eine anhaltende Devisenknappheit hat zu einer galoppierenden Inflation und zu einer gravierenden Verknappung von Medikamenten, Treibstoff und anderen lebensnotwendigen Gütern geführt, was Tausende von Menschen dazu veranlasste, aus Protest auf die Straße zu gehen.

Das Land hat die Rückzahlung von 7 Mrd. $ (5,7 Mrd. £) an Auslandskrediten, die in diesem Jahr fällig sind, gestoppt.

Der IWF hat erklärt, dass jede kurz- oder langfristige Unterstützung vom Abschluss der Gespräche mit den Gläubigern über die Umstrukturierung der Kredite abhängt. Das Land muss bis 2026 rund 25 Milliarden Dollar an ausländischen Krediten zurückzahlen, bei einer Nettoauslandsverschuldung von 51 Milliarden Dollar.

Seit Ende März sind in dem 22 Millionen Einwohner zählenden Inselstaat Proteste ausgebrochen, bei denen sich die Anhänger der Regierung und diejenigen, die einen dringenden Machtwechsel fordern, gegenüberstanden.