Steht Indiens Covid-Todeswelle im Zusammenhang mit der Impfung? Das plötzliche ansteigen von Todesfällen wirft Fragen auf

HARRY Dougherty, der in „The Conservative Woman“ schreibt, hat Recht, wenn er darauf hinweist, dass die Medien zwar ein grausiges Bild von Covid in Indien zeichnen, die Todesrate insgesamt aber überraschend niedrig ist.

Die wahre Geschichte liegt jedoch nicht in der Anzahl der Todesfälle, sondern in der Plötzlichkeit, mit der sie eingetreten sind.

Um die Bedeutung dieses Anstiegs zu verstehen, müssen wir zunächst begreifen, dass ein dicht bevölkertes Land mit schlechtem Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und einem niedrigen Niveau an sanitären Einrichtungen und Hygiene bis vor kurzem eine der niedrigsten Covid-Todesraten der Welt hatte.

Dafür wurde eine Reihe von Erklärungen vorgebracht. Einige schlugen vor, dass es daran lag, dass die Maßnahmen des Maskentragens und Händewaschens so rigoros angewandt worden waren. Andere meinten, dass Hitze und Feuchtigkeit die Coronaviren weniger aktiv machten. Eine besonders überzeugende Erklärung schlug vor, dass die Inder ein starkes Immunsystem haben, um die vielen Krankheiten in ihrem Land und den weit verbreiteten Mangel an Zugang zu sauberem Trinkwasser zu überleben.

Einige dieser Erklärungen erscheinen glaubwürdig, was den plötzlichen Anstieg umso alarmierender macht. Kommentatoren haben ohne viel Erfolg nach Erklärungen gesucht.

Ein Bereich wurde jedoch nicht berücksichtigt: die Behandlungsmethoden, die Indien für Covid-19 anwandte.

Schon früh in der „Pandemie“ setzte Indien zuerst Hydroxychloroquin und dann Ivermectin ein, Medikamente, von deren Einsatz in weiten Teilen der Welt abgeraten wurde oder die verboten waren.

Die Inder waren sehr erfahren im Umgang mit dem Anti-Malaria-Mittel Hydroxychloroquin, und als zahlreiche Studien dessen Wirksamkeit zur Behandlung von Covid-19 bewiesen, setzten sie es sehr gut ein.

So empfahl der Indian Council of Medical Research unter dem Ministerium für Gesundheit und Familienwohlfahrt bereits im März den prophylaktischen Einsatz von Hydroxychloroquin bei asymptomatischen Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die Patienten behandeln.

India advised all front line health care workers to take Hydroxychloroquine prophylactically. This was in March. pic.twitter.com/cEFOc88WY6 — Dirty Laundry Media (@Billtheicon) May 18, 2020

Covid Care Centres spielten eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung von Covid-Fällen in den nordöstlichen Bundesstaaten durch die Verteilung von Hydroxychloroquin-Tabletten.

Eine ähnliche Geschichte spielte sich mit Ivermectin ab. Es ist sogar noch sicherer und wirksamer, kann in allen Stadien der Behandlung eingesetzt werden und ist ein weiteres preiswertes, gut etabliertes, wiederverwendetes Medikament. Dr. Pierre Kory von der Front Line Covid-19 Critical Care Alliance erklärte, dass Ivermectin, ein mit dem Nobelpreis ausgezeichnetes Mittel gegen Parasiten, die Übertragung des Virus mit „wundersamer“ Wirksamkeit auslöschen kann und dass es Gegenstand von Dutzenden von Studien war.

Indien hörte auf Dr. Kory und stellte ein Covid-Kit für zu Hause mit Zink, Doxycyclin und Ivermectin zusammen, das 2,65 Dollar pro Person kostete.

While the World is on a vaccine frenzy, the Indian Government is distributing a home Covid Kit with Zinc, Doxycycline and Ivermectin. The cost $2.65 per person. pic.twitter.com/CphhwO8pXE — Sam Bardo (@SamBardo1) December 16, 2020

Nach dieser Entdeckung wurde es anstelle von Hydroxychloroquin in einigen der größten Bundesstaaten Indiens eingeführt. Bis Ende 2020 hatte Uttar Pradesh, das kostenloses Ivermectin für die häusliche Pflege verteilt hatte, die zweitniedrigste Sterblichkeitsrate in Indien.

Am 15. Januar 2021 folgte Indien jedoch dem Westen in seiner Entscheidung, Impfstoffe einzuführen. Zwei Wochen später begannen die Covid-Infektionen zu steigen.

Einige der Bundesstaaten, in denen die meisten Impfdosen verabreicht wurden, wie Maharashtra, Karnataka und Tamil Nadu, wiesen kurz darauf ebenfalls sehr hohe Infektionsraten auf. Es folgte ein sprunghafter Anstieg der Sterberaten. Gab es einen Zusammenhang?

Ein sprunghafter Anstieg der Infektionen nach den Impfungen wurde auch in anderen Teilen der Welt verzeichnet. Will Jones hat die Daten aus Großbritannien analysiert und gezeigt, dass die Infektionsspitzen speziell unter den Geimpften auftreten. Tatsächlich wurden die Geimpften einige Tage lang häufiger ins Krankenhaus eingeliefert als die Ungeimpften. Es scheint auch einen Anstieg der Fälle unter den Geimpften an Tag 40 zu geben, der nicht erklärt werden kann.

Der plötzliche Anstieg der Todesfälle nach der Einführung des Impfstoffs in Gibraltar, über den in der Zeitschrift „The Conservative Woman“ berichtet wurde, hätte ebenfalls einen Alarm auslösen müssen.

In Israel gab es nach der Einführung der Impfungen einen alarmierenden Anstieg unter den Geimpften. Und bezeichnenderweise ging die Rate der ungeimpften Palästinenser zurück, als die Covid-Infektionen in Israel in die Höhe schnellten.

Es wurden Mechanismen identifiziert, die zu einem Anstieg der Infektionen und Todesfälle nach der Impfung beitragen könnten. Eine Vermutung ist, dass sich die Menschen infizieren, während sie auf ihre Impfung warten. Dies könnte besonders gefährlich sein, da der Impfstoff nicht entwickelt wurde, um Infektionen zu reduzieren, sondern um Symptome zu verhindern. Das heißt, wenn sich Menschen infizieren, während sie auf den Impfstoff warten, könnten sie die Infektion auf andere übertragen, ohne selbst zu erkranken. Eine symptomlose Infektion könnte in einem dicht besiedelten Land wie Indien besonders gefährlich sein, weil sie zur Verbreitung der Krankheit beiträgt.

Es wurde auch ein Rückgang der Lymphozyten und Neutrophilen nach der Impfung dokumentiert, was eine Person anfälliger für eine Infektion nach der Impfung machen könnte, wie Claire Craig im BMJ erklärt. Dies könnte dazu beitragen, den Anstieg der Todesfälle insbesondere bei älteren Menschen zu erklären, der in einer Reihe von Ländern, darunter Großbritannien und Dänemark, dokumentiert wurde.

Eine Besonderheit der Impfstoff-Studien war, dass zu den wichtigsten Ausschlusskriterien eine medizinische Vorgeschichte von Covid -19 gehörte, d.h. es wurden gezielt Personen vermieden, die bereits Covid-19 hatten und bei denen daher davon ausgegangen werden konnte, dass sie bereits vorhandene Antikörper hatten.

Aus einer Umfrage des Indian Council of Medical Research (ICMR) wissen wir, dass 21,4 Prozent von 28’589 befragten Personen über 18 Jahren eine Exposition mit dem Virus aufwiesen. Dies deutet darauf hin, dass Indien bereits ein hohes Maß an Herdenimmunität aufweist. Bei Krankenschwestern und Ärzten wurde eine Sero-Prävalenz von fast 27 Prozent festgestellt. Es könnte sein, dass die Injektion einer Bevölkerung, die bereits eine hohe bestehende Immunität hat, mehr unerwünschte Reaktionen hervorrufen könnte.

Eine andere mögliche Erklärung für den Anstieg der Infektionen kommt vom Impfexperten Geert Vanden Bossche. In den letzten Wochen kursierte abseits der Mainstream-Medien sein hochemotionaler Brief, in dem er den sofortigen Stopp der Impfungen anmahnte.

Vanden Bossche behauptete, dass die Einführung eines Impfstoffs in einer Pandemie-Situation die Möglichkeiten für ein Ausbrechen des Virus enorm erhöht, was zu Mutationen führen würde, die weitaus tödlicher wären als das ursprüngliche Virus.

Während seine Theorien rundum kritisiert wurden, wäre das schnelle Auftauchen von Indiens eigener, sich schnell ausbreitender und offensichtlich tödlicherer einheimischer Variante durch seine Theorie vorhergesagt worden.

Und was ist in der Zwischenzeit mit Indiens Behandlungsmethode der Wahl passiert? Laut BBC ist es nun Remdesivir, zu dessen Herstellung Indien ermuntert wird, obwohl es deutlich weniger wirksam ist als Ivermectin. Das andere Medikament, das jetzt in Indien angepriesen wird, ist Tocilizumab, das ebenfalls eine wesentlich geringere Wirksamkeit aufweist, und wo Ivermectin 2,65 $ kostet, kostet Tocilizumab 500 £.

Journalisten nutzen die Situation in Indien, um für das zu werben, was die MSM-lesende Öffentlichkeit für den „lebensrettenden Impfstoff“ gehalten hat.

Peter Beaumont im Guardian sagt uns, dass diejenigen, die ungeimpft bleiben, „eine mächtige Bedrohung sind, die in der Lage ist, Gesundheitssysteme zu überwältigen“. Im Telegraph berichten Rigby und Newey, dass „jeder anfällig bleibt, bis er geimpft ist“.

Es hat ein energisches Zensurprogramm gegeben, das es medizinischen Experten unmöglich gemacht hat, irgendetwas zu veröffentlichen, das dem Pro-Impf-Narrativ in den Mainstream-Medien widerspricht.

Ohne eine absolut offene und transparente Diskussion über den Impfstoff, die allen Fachleuten einen Platz am Tisch einräumt, können wir uns nicht auf die angeblichen Vorteile des Impfstoffs verlassen. Und solange dies nicht geschieht, sollte man mit der Verabreichung des Impfstoffs sehr viel mehr zögern.

Andernfalls könnte es sein, dass der Impfstoff, weit davon entfernt, Indien zu helfen, zu diesem katastrophalen Ergebnis beiträgt.