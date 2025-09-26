Stellen Sie sich vor, es gäbe eine gewalttätige Sekte, die ungestraft Gräueltaten begeht.

Wenn jemand einen Film über so etwas drehen würde, würde ich nach der Hälfte des Films aufhören, weil ich es zu unglaublich fände.

Caitlin Johnstone

Stellen Sie sich vor, es gäbe eine gewalttätige Sekte, die Schriften einer alten Religion verwendet, um ihre Anhänger zu bösen Taten zu bewegen.

Stellen Sie sich vor, die Sekte bekäme einen eigenen Staat.

Stellen Sie sich vor, die Sekte bekäme Maschinengewehre, Panzer und Kampfflugzeuge.

Stellen Sie sich vor, die Sekte hätte Atomwaffen.

Stellen Sie sich vor, die Sekte würde einen Völkermord an den Eingeborenen begehen, die in dem Gebiet lebten, in dem der Staat der Sekte gegründet wurde.

Stellen Sie sich vor, die Sekte hätte große Niederlassungen in der mächtigsten Nation der Welt, und die mächtige Nation verteidigte die Sekte, egal was sie tat.

Stellen Sie sich vor, die Sekte flippt aus und beginnt, die umliegenden Nationen unerbittlich anzugreifen und zu überfallen.

Stellen Sie sich vor, die Sekte hätte so viel Einfluss und Unterstützung in der westlichen Gesellschaft, dass westliche Regierungen und Institutionen jeden zensieren, zum Schweigen bringen, feuern, ausgrenzen und deportieren würden, der die Handlungen der Sekte kritisiert.

Stellen Sie sich vor, die westlichen Medien sympathisierten in hohem Maße mit der Sekte und verbrachten die ganze Zeit damit, ihre Gräueltaten als völlig vernünftige Verteidigungsmaßnahmen darzustellen und Kritiker der Sekte als böswillige Fanatiker hinzustellen.

Stellen Sie sich vor, die Sekte wurde immer verrückter und gewalttätiger, aber niemand fand einen Weg, sie zu stoppen, weil ihre Aktionen von dieser riesigen westlichen Machtstruktur unterstützt wurden.

Das wäre doch scheiße, oder?

Ich glaube, das wäre so ziemlich die verrückteste Situation, die man sich vorstellen kann.

Ein atomar bewaffneter Todeskult, der völlig ungestraft Berge von Menschen ermordet und massakriert und dabei von den mächtigsten Menschen der Welt unterstützt wird? Das wäre ein unergründlicher Wahnsinn.

Wenn jemand einen Film über so etwas drehen würde, würde ich nach der Hälfte der Zeit aufhören zu schauen, weil ich es zu unglaublich fände.

Ich würde sagen: Komm schon, Mann. Denken Sie sich einen realistischeren Handlungsstrang aus. Und denken Sie sich einen glaubwürdigeren Antagonisten aus; niemand ist so böse.

Ich würde sagen: Komm schon, Hollywood, du erwartest ernsthaft, dass ich meine Unglaubwürdigkeit aufrechterhalte, wenn du einen Film über diese cartoonhaft bösen Kerle herausbringst, die Krankenhäuser in die Luft jagen und Journalisten ermorden und humanitäre Helfer ermorden und absichtlich hungernde Zivilisten auf der Suche nach Nahrung massakrieren?

Ich würde sagen: Erwarten Sie wirklich, dass ich glaube, eine gewalttätige Sekte könnte all diese Macht erlangen und all diese bösen Dinge tun und damit davonkommen, nur weil sie die ganze Zeit lügt? Irgendwann würden die Leute aufhören, ihre Lügen zu glauben!

Ich würde sagen, jemand sollte sie aufhalten. Dieser Film hat nicht nur unglaubwürdige Antagonisten, sondern auch keine glaubwürdigen Protagonisten. Der grundlegende menschliche Anstand würde die Welt dazu zwingen, all diese Gräueltaten, die in aller Öffentlichkeit begangen werden, zu stoppen. Wo sind die Helden in dieser Geschichte?

Und dann stürmte ich aus dem Kino und war froh, aus dieser schrecklichen fiktiven Welt herauszukommen, in der sich solche Absurditäten abspielten.

Und dann stand ich auf dem Parkplatz, schaute in den Himmel und dankte Gott, dass ich wieder in der Realität angekommen war.