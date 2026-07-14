Steven Seagal, der Diplomat

Ein Hollywood-Ikone im Dienste Moskaus

Nico Stino

Die Weltwoche hat mit Roger Köppel ein bemerkenswertes Interview veröffentlicht: Steven Seagal, einst Actionheld der 90er-Jahre, heute russischer und serbischer Staatsbürger mit diplomatischem Auftrag, spricht über Wladimir Putin, den Ukraine-Krieg und seine Sicht auf die USA. Das Gespräch ist aufschlussreich – weniger wegen seines analytischen Gehalts als wegen dessen, was es über die Rolle von Prominenten als geopolitische Sprachrohre verrät.

Vom Aikido-Lehrer zum Kreml-nahen Diplomaten

Seagal erzählt ausführlich von seinem Werdegang: die Kindheit in