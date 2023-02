Studie: Das Laborfleisch von Bill Gates verursacht Krebs

Laut einer beunruhigenden neuen Studie verursacht das im Labor gezüchtete Fleisch von Bill Gates bei Menschen, die es verzehren, Krebs.

Synthetisches Fleisch wurde von Bill Gates und den globalistischen Eliten am WEF als Lösung für den sogenannten Klimawandel angepriesen. Nun hat sich jedoch gezeigt, dass genau dieses Lebensmittel über die unsterblichen Zelllinien, die zu seiner Herstellung verwendet werden, Krebs verursacht.

Naturalnews.com berichtet: Raw Egg Nationalist (REN) hat dieses Thema in einem Beitrag für den National Pulse am 17. Februar unter Berufung auf einen Artikel von Bloomberg beleuchtet. In dem Artikel vom 7. Februar von Bloomberg-Autor Joe Fassler wird erklärt, warum Unternehmen, die Fleischimitate herstellen, unsterbliche Zelllinien für ihre Produkte verwenden.

„Normale Fleischzellen teilen sich nicht einfach ewig weiter. Um die Zellkulturen in einem Umfang wachsen zu lassen, der groß genug ist, um ein Geschäft zu betreiben, verwenden mehrere Unternehmen … im Stillen sogenannte unsterbliche Zellen, etwas, das die meisten Menschen nie absichtlich gegessen haben“, schrieb Fassler.

Während unsterbliche Zelllinien „ein Grundnahrungsmittel der medizinischen Forschung sind“, merkte Fassler an, dass diese technisch gesehen vorkrebsartig sind und manchmal sogar vollständig krebsartig sein können.

„Das Problem ist, dass sich die Materialien, die zur Herstellung des Produkts verwendet werden – ‚unsterbliche Zelllinien‘ – ewig vermehren, genau wie Krebs. Das bedeutet, dass es sich hierbei in Wirklichkeit um Krebs handelt. Die Vertreter der Industrie sind „zuversichtlich“, dass der Verzehr solcher Produkte kein Risiko darstellt. Aber selbst wenn die Produkte „erwiesenermaßen“ sicher sind, ist es nicht schwer zu verstehen, wie die Menschen von dem Gedanken abgeschreckt werden können, dass sie einen Tumor essen.

Nach Ansicht des REN liegt die Gefahr von künstlichem Fleisch, die aus unsterblichen Zelllinien hergestellt werden, darin, dass noch keine Langzeitsicherheitsdaten für ihren Verzehr vorliegen. Fassler wies darauf hin, dass sich die unsterblichen Zellen in diesen Produkten unter den richtigen Bedingungen unbegrenzt vermehren können.

„Dies bringt Sicherheits-, aber auch Imageprobleme mit sich“, schrieb er.

Um Fasslers Argumente zu untermauern, zitierte REN einen Fall, bei dem der Bürgermeister von New York City, Eric Adams – ein Veganer – an einer VIP-Veranstaltung teilnahm, die vom Zuchtlachshersteller Wildtype gesponsert wurde. Während mehrere Teilnehmer den Zuchtlachs probierten, entschuldigte sich Adams und verließ die Veranstaltung, ohne auch nur einen Bissen von dem künstlichen Fisch zu nehmen.

Auch andere Zutaten in künstlichem Fleisch können gesundheitliche Probleme verursachen

Abgesehen davon, dass unsterbliche Zellen in im Labor gezüchtetem Fleisch möglicherweise krebserregend sind, können auch Inhaltsstoffe in diesen Produkten, die den Geschmack und die Konsistenz von echtem Fleisch imitieren sollen, gesundheitliche Probleme verursachen. Children’s Health Defense (CHD) berichtete im September 2022 über dieses Thema und nahm die Fleischimitate des kalifornischen Unternehmens Impossible Foods unter die Lupe.

Die Gruppe für gesundheitliche Freiheit zitierte eine von dem Unternehmen durchgeführte Studie mit Ratten, die mit Impossible Burger gefüttert wurden. Die Studie wurde unter der Annahme durchgeführt, dass Fleischimitate nur minimale oder gar keine Auswirkungen haben würden. Die Ergebnisse der Studie kamen jedoch anders heraus.

Die Studie ergab, dass Soja-Leghämoglobin (SLH) „unerklärliche Veränderungen in der Biologie der Ratten“ verursachte. Ratten, die mit SLH gefüttert wurden, verzeichneten eine unerklärliche Gewichtszunahme und Veränderungen im Blut, die auf das Auftreten von Entzündungen oder Nierenerkrankungen und mögliche Anzeichen einer Anämie hinweisen. SLH, das aus gentechnisch veränderter Hefe gewonnen wird, verleiht dem Impossible Burger seinen fleischigen Geschmack und lässt ihn beim Schneiden wie Tierfleisch bluten.

Eine weitere Zutat in Impossible Burger, die gesundheitliche Probleme verursacht hat, ist herbizidtolerantes Sojaprotein (HTSP). Impossible Foods führte HTSP 2019 in die Burger-Rezeptur ein, um die Textur des Produkts zu verbessern und Gluten zu vermeiden, das Weizenprotein, das manche Menschen nicht vertragen. Infolgedessen können die Fake-Fleisch-Burger Rückstände des Herbizids Glyphosat enthalten, das auf Sojabohnen gespritzt wird, die dann zu HTSP verarbeitet werden.

Tests, die von der Interessengruppe Moms Across America in Auftrag gegeben wurden, bestätigten diesen Befund. Auf der Grundlage von Tests, die in den in Iowa ansässigen Health Research Institute Laboratories durchgeführt wurden, wiesen die Impossible Burgers Glyphosatwerte von 11,3 Teilen pro Milliarde auf. Dies war elfmal höher als das Glyphosat, das im Beyond Meat Burger nachgewiesen wurde, der aus pflanzlichen Zutaten besteht, die nicht gentechnisch verändert wurden.