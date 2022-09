Studie zeigt, dass die Wirksamkeit des Covid-Impfstoffs bei Kindern im Laufe der Zeit abnehmen wird

theepochtimes.com: Die Wirksamkeit des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer gegen Infektionen hat sich einer neuen Studie zufolge bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren mit der Zeit verschlechtert.

Die Forscher fanden heraus, dass die Wirksamkeit bei Kindern in dieser Altersgruppe einige Wochen nach der ersten Dosis mit 60 bis 70 Prozent ihren Höhepunkt erreichte. Danach ging sie zurück und lag in Woche 18 bei zuvor nicht infizierten Kindern und in Woche 20 bei zuvor infizierten Kindern nahe Null. Danach wurde die Wirksamkeit als negativ eingestuft, d. h. die geimpften Kinder erkrankten mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID-19 als ungeimpfte Kinder.

Die Forscher warnten davor, den Schätzungen zu viel Bedeutung beizumessen, da sie möglicherweise durch andere Faktoren verfälscht wurden.

„Unsere Studie zeigte, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen eine Omikron-Infektion bei Kindern im Laufe der Zeit abnimmt. Allerdings waren nicht viele Kinder länger als fünf Monate geimpft worden, sodass die Schätzung der Impfstoffwirksamkeit nach fünf Monaten mit großer Unsicherheit behaftet war“, erklärte Dan-Yu Lin, Professor für Biostatistik an der University of North Carolina, gegenüber The Epoch Times per E-Mail. „Daher sollte man sich eher auf den Trend der nachlassenden Wirksamkeit konzentrieren als auf die Schätzung am Ende“.

In der Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, erklärten die Forscher, dass die Schätzungen der Wirksamkeit möglicherweise durch eine frühere Infektion und Impfung bei Kindern, die aufgrund zugrundeliegender schwerer Gesundheitsprobleme ein höheres Risiko für COVID-19 aufwiesen, verfälscht wurden. Dies könnte dazu geführt haben, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs unterschätzt wurde.

Die Gruppe analysierte Daten aus dem COVID-19-Überwachungssystem von North Carolina und dem COVID-19-Impfstoffmanagementsystem, zu denen Aufzeichnungen über 887 193 Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren vorlagen. Dazu gehörten Daten zur Impfung vom 1. November 2021 bis zum 3. Juni 2022 und Daten zu klinischen Ergebnissen wie einem positiven COVID-19-Test vom 11. März 2020 bis zum 3. Juni 2022. Die Gruppe verwendete ein Cox-Regressionsmodell, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu schätzen.

Die Forschung wurde zum Teil durch einen Zuschuss der National Institutes of Health finanziert.

Pfizer reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Andere Erkenntnisse

Zusätzlich zur Untersuchung der Wirksamkeit des Impfstoffs wollten die Forscher herausfinden, welche Art von Schutz eine frühere Infektion oder natürliche Immunität gegen die Omikron-Variante des COVID-19-Virus bietet.

Omikron trat Ende 2021 in den Vereinigten Staaten auf, und eine seiner Untervarianten ist der derzeit dominierende Stamm.

Während die natürliche Immunität während der Delta-Welle besser war als die Kombination aus natürlicher Immunität und Impfung, bot die Impfung zusätzlich zur natürlichen Immunität einen besseren Schutz während der Omikron-Ära, so die Studie.

Ungeimpfte Kinder mit natürlicher Immunität hatten zwei Monate nach der Infektion einen Schutz von 90,7 Prozent und nach fünf Monaten einen Schutz von 51 Prozent, so die Forscher. Bei geimpften Kindern, die ebenfalls eine natürliche Immunität aufwiesen, betrug der Schutz 94,3 Prozent nach zwei Monaten und 60,9 Prozent nach fünf Monaten.

Die natürliche Immunität scheint einen besseren Schutz vor Krankenhausaufenthalten zu bieten. Nach 99,5 Prozent im ersten Monat war der Schutz nach 10 Monaten mit 86,9 Prozent immer noch hoch, so die Schätzungen. Die Wirksamkeit des Impfstoffs von Pfizer, bekannt als BNT162b2, gegen Krankenhausaufenthalte erreichte vier Wochen nach der ersten Dosis einen Höchstwert von 88,2 Prozent und sank in Woche 20 auf 76,1 Prozent.

Die Unsicherheiten bei den Schätzungen des Schutzes vor Krankenhausaufenthalten in beiden Gruppen waren aufgrund der geringen Anzahl von Krankenhausaufenthalten größer, so die Forscher.

„Sowohl der BNT162b2-Impfstoff als auch eine frühere Infektion verleihen eine beträchtliche Immunität gegen eine Omikron-Infektion und schützen vor Krankenhausaufenthalten und Tod“, so die Forscher. „Der rasche Rückgang des Schutzes gegen eine Omikron-Infektion, der durch die Impfung und eine frühere Infektion vermittelt wurde, spricht für eine Auffrischungsimpfung.“