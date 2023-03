Studie zeigt die Macht der Medien über die öffentliche Meinung auf

Der transatlantische Thinktank „European Council on Foreign Relations“ hat eine Studie veröffentlicht, die – vielleicht ungewollt – gezeigt hat, welche Macht die Medien über die öffentliche Meinung haben. Das schauen wir uns einmal an.

Ich habe die Studie des European Council on Foreign Relations (ECFR) schon in meinem Artikel „Geopolitik und Medien – Die Legende von der Isolierung Russlands“ vom 26. Februar erwähnt und versprochen, auf die Studie noch genauer einzugehen. Die Studie zeigt nämlich nicht nur, dass der Versuch des Westens, Russland international zu isolieren, gescheitert ist. Sie zeigt außerdem deutlich auf, welche Macht die Medien auf die öffentliche Meinung haben, oder in anderen Worten formuliert: Wie mächtig die westliche Propaganda ist.

Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass es sehr aufschlussreich ist, Medien zu lesen, die nicht zur westlichen Medienblase gehören, die außerhalb der Macht des westlichen Medienkonzern stehen. Das gilt nicht nur für die russischen Medien, aus denen ich hier viel übersetze, um aufzuzeigen, wie in Russland über die aktuellen politischen Themen berichtet wird. Das gilt für die Medien praktisch aller Länder, die nicht zum Machtbereich der USA und damit der westlichen Medien gehören.

Die Studie des European Council on Foreign Relations (ECFR) bestätigt das