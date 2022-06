Studiendaten von Pfizer zeigt, dass die COVID-Spritze mehr Krankenhausaufenthalte verursacht

Biden drängt Eltern, gesunde Kleinkinder zu impfen

Eine Analyse der COVID-Impfstoffstudien von Pfizer und Moderna ergab, dass die mRNA-Impfung eher zu einem Krankenhausaufenthalt führt, als dass sie vor schweren unerwünschten Ereignissen schützt.

In einer Pre-Print-Studie, d. h. einer noch nicht begutachteten Arbeit, untersuchten der Herausgeber des British Medical Journal, Dr. Peter Doshi, und mehrere andere Mediziner schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, wie sie in den Studienprotokollen definiert sind, berichtet die britische Website Daily Sceptic.

Die unerwünschten Ereignisse, auf die sie sich konzentrierten, basierten auf der Liste der Weltgesundheitsorganisation für Zwischenfälle von besonderem Interesse: Tod; lebensbedrohlich zum Zeitpunkt des Ereignisses; stationärer Krankenhausaufenthalt oder Verlängerung eines bestehenden Krankenhausaufenthalts; anhaltende oder signifikante Behinderung/Invalidität; eine angeborene Anomalie/Geburtsfehler; medizinisch wichtiger Vorfall, basierend auf medizinischem Urteil.

Die Forscher fanden heraus, dass die Impfstoffe mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse von 10,1 Ereignissen pro 10.000 Geimpften für Pfizer und 15,1 Ereignissen pro 10.000 für Moderna verbunden waren.

Bezeichnenderweise ist dieses erhöhte Risiko nach der Impfung größer als die Risikominderung für COVID-19-Krankenhausaufenthalte in den Studien von Pfizer und Moderna.

Die Risikoreduktion wurde für Pfizer mit 2,3 pro 10.000 Teilnehmer und für Moderna mit 6,4 pro 10.000 berechnet.

Die Forscher begründeten den Unterschied zwischen ihren Vorfällen und denen der FDA bei der Zulassung der Impfstoffe. Sie argumentieren, dass die FDA-Analyse der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse „Tausende zusätzlicher Teilnehmer mit sehr geringer Nachbeobachtung umfasste, von denen die große Mehrheit nur eine Dosis erhalten hatte“.

Die FDA, so die Autoren, zählte auch „betroffene Personen“ und nicht einzelne Vorkommnisse. Und das, obwohl es in der Impfstoffgruppe doppelt so viele Personen wie in der Placebogruppe gab, bei denen mehrere schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftraten.

Die Forscher weisen auch darauf hin, dass die FDA ihr Versprechen, unerwünschte Ereignisse, die sie während der Studien festgestellt hat, weiter zu untersuchen, nicht eingehalten hat. Dazu gehören Lungenembolie, akuter Myokardinfarkt, Immunthrombozytopenie und disseminierte intravasale Gerinnung.

Die Ergebnisse ähneln denen einer kürzlich veröffentlichten Pre-Print-Analyse der COVID-19-Impfstoffstudien von Benn et al., die „keinen Hinweis auf eine Verringerung der Gesamtsterblichkeit in den mRNA-Impfstoffstudien“ fand.

Und eine neue, im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass zwei Dosen der mRNA-Impfstoffe das Risiko einer COVID-19-Infektion während der Omikron-Fälle erhöhen.

Vor einer Woche genehmigte die FDA die Impfungen von Pfizer und Moderna für Kinder ab sechs Monaten – einen Tag nachdem Dr. Anthony Fauci in einer Senatsanhörung eingeräumt hatte, dass es keine wissenschaftlichen Studien gibt, die belegen, dass die COVID-19-Impfstoffe das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei Kindern verringern, ganz zu schweigen von einer Übertragung.

Die CDC, die anfangs darauf bestand, dass die Impfungen die Übertragung verhindern, gibt nun zu, dass dies nicht der Fall ist.

Dennoch drängt Präsident Biden die Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen, und behauptet, die Impfungen seien „sicher und wirksam“.

As parents, it's our job to protect our children.



These safe and effective vaccines approved for our youngest kids will give parents the peace of mind of knowing their child is protected from the worst outcomes of COVID-19. pic.twitter.com/OAURLJ074Y