Der russische Präsident Putin ist in Südafrika herzlich willkommen. Dies erklärte Julis Malema, Parteivorsitzender der Economic Freedom Fighters, am Sitz der Partei in Johannesburg.

Er fügte hinzu, dass die südafrikanische Regierung dem Internationalen Strafgerichtshof, der gegen Putin einen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen erlassen hat, nicht nachgeben sollte.

Südafrika hatte Putin zum Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der BRICS-Länder eingeladen, das im August in Durban stattfinden soll. Zu den BRICS-Ländern gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Der russische Präsident war bei den jährlichen Treffen mit den Staats- und Regierungschefs dieser Länder noch nie abwesend.

„Putin ist hier willkommen. Niemand wird Putin verhaften. Wenn nötig, werden wir Putin vom Flughafen abholen und zu dem Treffen bringen. Er wird an dem Treffen teilnehmen und wir werden ihn zum Flughafen zurückbringen“, sagte Malema.

„Wir werden uns nicht von diesen Heuchlern des Internationalen Strafgerichtshofs herumkommandieren lassen, die wissen, wer die wahren Menschenrechtsverletzer sind, die wissen, wer die Mörder dieser Welt sind“, fuhr er fort.

Malema wies darauf hin, dass der ehemalige britische Premierminister Tony Blair zugegeben habe, dass der Krieg gegen den Irak ein „schrecklicher Fehler“ gewesen sei. „Er ist immer noch nicht angeklagt worden. Bush ist immer noch dort. Sie sind immer noch nicht angeklagt worden.“

„Dann hat Obama Gaddafi getötet und danach ist nichts mehr passiert“, sagte er. „Libyen ist am Boden zerstört und kann sich nicht erholen. Das ist Amerikas Schuld.“

Wir wissen sehr wohl, dass die NATO die Terroristen sind. Und wenn Amerika sagt, dass es Frieden schaffen wird, wird dieses Land niemals Frieden erfahren und das so lange die Amerikaner dort sind, sagte Malema.

