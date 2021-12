Südafrikanischer Arzt räumt mit Omikron-Hysterie auf: Ich sehe nichts, was „extreme Maßnahmen“ rechtfertigen würde

Der erste Arzt, der einen Patienten mit der Omicron-Variante von SARS-CoV-2 behandelt hat, möchte die Dinge richtig stellen: Bislang gibt es nichts an der neuen Variante, was die „extremen Maßnahmen“ rechtfertigen würde, mit denen viele Regierungen auf die Entdeckung der Variante reagieren.

In einem Meinungsartikel, der unter anderem in der Daily Mail veröffentlicht wurde, erhebt sie schwere Vorwürfe gegen die Medienhysterie und den politischen Opportunismus, die die vorherrschende Reaktion auf die Nachricht waren.

„Als Vorsitzende der südafrikanischen Ärztekammer und seit 33 Jahren praktizierende Ärztin habe ich in meiner medizinischen Laufbahn schon viel gesehen“, so Dr. Angelique Coetzee. „Aber nichts hat mich auf die außergewöhnliche weltweite Reaktion vorbereitet, die auf meine Ankündigung in dieser Woche folgte, dass ich einen jungen Mann in meiner Praxis gesehen habe, der einen Fall von Covid hatte, der sich als die Omikron-Variante herausstellte.“

„Diese Variante des Virus zirkuliert schon seit einiger Zeit im südlichen Afrika, nachdem sie zuvor in Botswana identifiziert worden war“, fügte sie hinzu. „Aber da ich in der Öffentlichkeit stehe, habe ich durch die Bekanntgabe des Auftretens des Virus bei meinem eigenen Patienten unwissentlich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf das Virus gelenkt.

„Ich bin ganz einfach fassungslos über die Reaktion – vor allem aus Großbritannien“, sagte sie.

„Und lassen Sie es mich klar sagen: Nichts, was ich über diese neue Variante gesehen habe, rechtfertigt die extremen Maßnahmen, die die britische Regierung als Reaktion darauf ergriffen hat“, fügte Dr. Coetzee hinzu.

Dann erläuterte sie die bisher bekannten Fakten über die Omikron-Variante.

„In Südafrika ist niemand bekannt, der mit der Omikron-Variante ins Krankenhaus eingeliefert wurde, und es gibt auch niemanden, der ernsthaft daran erkrankt ist“, sagte sie.

„Dennoch haben Großbritannien und andere europäische Länder mit strengen Reisebeschränkungen für Flüge aus dem südlichen Afrika reagiert und zu Hause strengere Regeln für das Tragen von Masken, Geldstrafen und ausgedehnte Quarantänen verhängt“, fuhr sie fort.

„In Südafrika haben wir uns eine Perspektive bewahrt“, fuhr sie fort. „Wir haben keine neuen Vorschriften erlassen oder von Abriegelungen gesprochen, weil wir erst einmal abwarten, was die Variante tatsächlich bedeutet.

„Wir haben uns hier auch daran gewöhnt, dass neue Covid-Varianten auftauchen“, fügte sie hinzu. „Als unsere Wissenschaftler also die Entdeckung einer weiteren Variante bestätigten, machte niemand großes Aufhebens davon. Viele Leute haben es nicht einmal bemerkt.“

„Aber als Großbritannien davon erfuhr, begann sich das Gesamtbild zu ändern“, so Dr. Coetzee.

„Selbst als unsere Wissenschaftler versuchten, auf die großen Lücken im weltweiten Wissen über diese Variante hinzuweisen, verhängten die europäischen Länder sofort und einseitig ein Reiseverbot für diesen Teil der Welt“, sagte sie.

Unsere Regierung war darüber verständlicherweise verärgert und wies darauf hin, dass „exzellente Wissenschaft gelobt und nicht bestraft werden sollte“, sagte sie.

Dann forderte Dr. Coetzee die internationale medizinische Gemeinschaft auf, etwas zu tun, was sie in den letzten zwei Jahren nicht getan hat: Einen besonnenen Ansatz zu wählen.

„Wenn sich Omikron, wie einige Anzeichen vermuten lassen, als ein sich schnell ausbreitendes Virus herausstellt, das bei den meisten Menschen, die sich anstecken, nur leichte Symptome hervorruft, wäre das ein nützlicher Schritt auf dem Weg zur Herdenimmunität“, argumentierte sie. Wir werden in den nächsten zwei Wochen erfahren, ob das der Fall ist.

„Die schlimmste Situation wäre natürlich ein sich schnell ausbreitendes Virus mit schweren Infektionen“, fuhr sie fort. „Aber das ist im Moment nicht der Fall.“

„Was ich und meine ärztlichen Kollegen hier in Südafrika sehen, rechtfertigt in keiner Weise die reflexartige Reaktion, die wir in Großbritannien erlebt haben“, stellte sie fest. „Zum einen behandeln wir – zumindest im Moment – keine schwer kranken Patienten.

Der erste bekannte Fall eines Patienten mit der Omikron-Variante in den Vereinigten Staaten wurde am Mittwoch gemeldet. Es handelte sich um einen Patienten aus Südafrika, der nach Kalifornien gereist war.

Kanada hat am Dienstag ein Reiseverbot für ungeimpfte Personen über 12 Jahren in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, einschließlich Zügen und Flugzeugen, verhängt. Das Verbot war für mehr als einen Monat geplant, aber die Behörden wiesen auf die Omikron-Variante als einen weiteren Grund für das Impfmandat für Inlandsreisen hin.

Die Covid-19-Taskforce der Regierung von Botswana hatte zuvor erklärt, dass die ersten vier bekannten Überträger der Omikron-Variante alle „vollständig geimpft“ seien.