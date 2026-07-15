Täglich grüßt die Russophobie: Putins Drohnen kreisen über Spiez. Die Schweizer Armee macht keine Fehler – schuld ist immer Moskau. Und was kommt als Nächstes? Yakin und Embolo als russische Agenten?

Es hört einfach nicht auf. Kaum kreist eine ominöse Drohne über dem hochgeheimen ABC-Labor in Spiez, schon ist die Sache klar: Putin sitzt höchstpersönlich zu Hause im Kreml, hat die Fernbedienung in der Hand und lenkt die Dinger wie ferngesteuerte Spielzeuge. Warum? Weil das Labor früher mal Giftgas analysiert hat. Logisch. Alles andere wäre ja viel zu banal.

Die Schweizer Armee? Macht keine Fehler. Nie. Wenn etwas schiefläuft, dann nur, weil der große russische Bär seine Tatze im Spiel hat. Drohnenabwehr nicht vorhanden? Sabotage aus Moskau. F-35 verspätet? Russische Hacker. Rekruten müde? Nowitschok im Znacht.