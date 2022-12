Tag 9: Technokratie und Smart Cities

Das Konzept des „intelligenten Wachstums“ war eine brillante Marketingstrategie, die in den frühen 1990er Jahren als Ersatz für die Agenda 21 eingeführt wurde. Die Amerikaner mögen es nicht, in „Agenden“ einbezogen zu werden, die sie nicht geschaffen oder gebilligt haben, aber sie haben sich sofort für die Idee erwärmt, „intelligent“ zu sein. Denn wer will schon „dumm“ sein?

Das Konzept des intelligenten Wachstums hat eine Fülle von Ableitungen hervorgebracht, wie z. B. Smart City, Smart Phone, Smart Network, Smart Home, Smart Streets, Smart Cars, Smart Grid, Smart Appliances, usw. Im Grunde genommen steht der Begriff „smart“ für alles, was mit Technologie ausgestattet ist, um das Objekt, auf das er sich bezieht, zu kontrollieren.

Die Big-Tech-Unternehmen des Silicon Valley und ähnlicher Tech-Zentren halten sich für Stadtplaner, aber das ist eine falsche Bezeichnung. Traditionelle Stadtplaner versuchen, funktionale Städte zu bauen, die für die Menschen funktionieren, während Smart City-Planer funktionale Städte bauen, die auf die Kontrolle der Menschen ausgerichtet sind.

Wie Sie sich aus anderen Aufsätzen in dieser Reihe erinnern werden, besteht ein Hauptziel der Technokratie, auch bekannt als nachhaltige Entwicklung, darin, Ressourcen aus den Händen und dem Eigentum der Menschen und ihrer repräsentativen Institutionen in die Hände eines globalen gemeinsamen Trusts zu übertragen, der von der globalen Elite betrieben wird. Als David Rockefeller 1973 die Trilaterale Kommission gründete, um eine „Neue Internationale Wirtschaftsordnung“ zu schaffen, wurde die Aneignung von Ressourcen zum Masterplan und die Nachhaltige Entwicklung, auch bekannt als Technokratie, wurde das Mittel zu diesem Zweck.

Städte verfügen nicht über physische Ressourcen wie Landwirtschaft, Mineralien, Holz usw. Vielmehr sind es die ländlichen Gebiete der Welt, in denen solche Ressourcen gefunden und erschlossen werden. Um sich auf die Übernahme großer Teile der ländlichen Gebiete vorzubereiten, entwickelten die Technokraten zwei koordinierte Strategien: Erstens, Menschen vom Land in die Städte zu bringen und zweitens, sie dort zu halten.

In den Vereinigten Staaten gibt es 2,27 Milliarden Hektar Land. Die Bundesregierung besitzt etwa 650 Millionen Hektar, was über 28 % der gesamten Landmasse entspricht. Die meisten Bundesflächen befinden sich in den westlichen Bundesstaaten, die reich an natürlichen Ressourcen sind. Die US-Verfassung sieht keinen umfassenden Landbesitz des Bundes vor, aber das hat die Regierung nicht davon abgehalten, ihr Portfolio immer weiter auszudehnen. Die Befürworter des Bundesbesitzes berufen sich auf die Rechtfertigung, dass diese Ländereien dem amerikanischen Volk gehören, aber in Wirklichkeit ist ein Großteil des Bundesbesitzes für die Öffentlichkeit völlig unzugänglich.

In China, wo die Technokratie regiert, ist die Politik der Landnahme noch direkter. So stellte China 2014 einen Plan vor, der vorsieht, bis 2026 250 Millionen Landwirte von ihrem Land zu vertreiben und in Megastädte umzusiedeln, die bereits gebaut worden waren, aber leer standen. Die frei gewordenen landwirtschaftlichen Flächen werden zu riesigen Fabrikfarmen zusammengefasst, die mit modernster Technologie wie Agrarrobotern und automatisierten Traktoren betrieben werden. Angeblich wird den Bauern, die sich weigern zu gehen, mit dem Gewehrlauf nachgeholfen.

Nach der Umsiedlung in von der Regierung ausgewählte Städte werden diese Landwirte in eine Sozialtechnik-Maschine geraten, die sie ständig überwacht, verfolgt, ihnen Sozialpunkte zuweist, um ihren Zugang zu Privilegien einzuschränken, usw. Sie werden nie wieder genügend Ressourcen oder Mobilität erlangen, um die ihnen zugewiesenen Städte zu verlassen. Mit anderen Worten: Sie werden in der Falle sitzen.

Entwicklung intelligenter Städte

Auf der ganzen Welt gibt es mehrere Gemeinsamkeiten von Smart Citys, die sich in der Praxis und in der Literatur leicht beobachten lassen:

Überwachen. Überwachen Sie Menschen mithilfe von biometrischen Gesichtsscans, geografischer Verfolgung, Finanzdaten, sozialen Medien usw. Eine Bevölkerung, die überwacht wird, kann leicht kontrolliert werden.

Transport. Zwingen Sie die Menschen dazu, aus ihren Privatfahrzeugen auszusteigen und öffentliche Verkehrsmittel wie Motorroller, Fahrräder, Busse, Stadtbahnen usw. zu benutzen. Ohne private Verkehrsmittel sind sie an die Stadt und nicht an das ländliche Gebiet gebunden.

Daten. Sammeln Sie Echtzeitdaten aus dem Internet of Everything (IoE). IoE ist eine Ausweitung des Konzepts des Internets der Dinge auf den Menschen.

Kontrolle. Social Engineering steht bei der Entwicklung von Smart Citys immer an der Spitze der Überlegungen. Im Gegensatz zu gewählten politischen Vertretern sind die Sozialingenieure jedoch immer selbst ernannte Technokraten, die entscheiden, was die Bürger tun oder nicht tun sollen, wohin sie gehen oder nicht gehen sollen, mit wem sie verkehren oder nicht verkehren sollen, usw.

All dies entspricht der ursprünglichen Definition der Technokratie, die 1939 in der Zeitschrift The Technocrat veröffentlicht wurde:

Technokratie ist die Wissenschaft der Sozialtechnik, der wissenschaftliche Betrieb des gesamten sozialen Mechanismus zur Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen an die gesamte Bevölkerung.

Die ursprünglichen Technokraten betrachteten den Menschen lediglich als eine Ressource, die den Tieren und natürlichen Ressourcen des Planeten gleichgestellt ist. Ihr Ziel war es – und ist es immer noch -, die „Wissenschaft“ für den effizienten Ausgleich der Ressourcen einzusetzen, indem sie die Produktion von Gütern und Dienstleistungen sowie deren Verbrauch kontrollieren. Die Objekte dieses Social Engineering hätten nicht mehr Kontrolle über ihr eigenes Leben als das Vieh in einem Mastbetrieb.

Smart Cities und Regionalisierung

In den Vereinigten Staaten wird die Smart-City-Politik zunehmend durch Regionalisierung durchgesetzt.

Der Nationale Verband der Regionalräte (National Association of Regional Councils, NARC) ist eine Nichtregierungsorganisation, die „als nationales Sprachrohr für Regionen fungiert, indem sie sich für die regionale Zusammenarbeit als effektivsten Weg zur Bewältigung einer Vielzahl von Möglichkeiten und Problemen der Gemeindeplanung und -entwicklung einsetzt“. Laut ihrer Website gibt es mehr als 500 Regionalräte in allen 50 Bundesstaaten, die Gebiete mit einer Bevölkerung von weniger als 50.000 bis zu mehr als 19 Millionen Menschen betreuen.

Diese regionalen Gremien, die als Councils of Governments (COGs) oder Metropolitan Planning Organizations (MPOs) bekannt sind, zwingen allen Zielgemeinden, Städten und Landkreisen in ihrem angeblichen Zuständigkeitsbereich eine Politik der nachhaltigen Entwicklung auf und umgehen dabei die offiziell gewählten Vertreter. Die NARC-Literatur ist hinsichtlich ihres Zwecks sehr klar. NARC unterstützt:

Bundesweite Konsultation der lokalen Regierungen bei der Formulierung von Umwelt-, Energie- und Flächennutzungspolitiken

Planung der Widerstandsfähigkeit von Gemeinden, um die Auswirkungen extremer Wetterereignisse abzumildern

Ausweitung bundesstaatlicher Anreize zur Verringerung der Energieabhängigkeit und zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien

Länderübergreifende Lösungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen

Befähigung der Regionen, die durch Technologie und Daten geschaffenen Möglichkeiten zu nutzen, einschließlich automatisierter und vernetzter Fahrzeuge

öffentliche und private Investitionen, die den Regionen die Instrumente an die Hand geben, die sie zur Schaffung wirtschaftlich dynamischer und nachhaltiger Gemeinschaften benötigen.

2019 wurde in Arizona ein neues Regionalisierungsprogramm namens Smart Region Initiative (SRI) ins Leben gerufen. Sie wird Umsetzungsrichtlinien für die Smart City-Technologie in einer bestimmten Region von Städten und Bezirken schaffen. Wie ich im Februar 2019 schrieb,

Die Smart Region Initiative im Raum Phoenix ist ein Pilotprogramm, mit dem getestet werden soll, wie viel Souveränität den Mitgliedsstädten entzogen werden kann, ohne dass es zu einem Massenaufstand entrechteter Bürger kommt. Ohne gewählte Amtsträger strebt die SRI die Herrschaft über 22 Städte und 4,2 Millionen Menschen an, um eine einheitliche Umsetzung von Smart-City-Politiken und -Technologien zu diktieren.

Wenn dieses Pilotprojekt erfolgreich ist, wird es auf das ganze Land ausgeweitet, um die rasche Installation von Smart-City-Technologien zu ermöglichen, einschließlich 5G-Small-Cell-Towers, intelligenter Straßenbeleuchtung mit Kameras, Sensoren und Abhörgeräten, intelligenter Straßentechnologie für autonome Fahrzeuge, Datenerfassungstechnologie und so weiter.

Fazit

Als ich auf einer Farm in Nordkalifornien aufwuchs, war bei der Ernte von Tomaten und Melonen viel Handarbeit gefragt. Tausende von Arbeitern aus Mexiko erhielten „Green Cards“ zur vorübergehenden Einreise in die USA und kehrten nach getaner Arbeit in ihr Heimatland zurück.

Während sie von Farm zu Farm zogen, wurden sie in schlafsaalähnlichen Einrichtungen untergebracht, die als „Arbeitslager“ bekannt waren. Dort konnte man schlafen und essen, und einige Einrichtungen waren kaum besser als Zelte, aber die Arbeit wurde erledigt, und die Arbeiter kehrten mit ihren Gehaltsschecks nach Hause zurück.

Diese Arbeitslager kommen mir in den Sinn, wenn ich mir das heutige moderne Konzept der Smart City ansehe, in der Arbeitskräfte in Hülle und Fülle vorhanden, zugänglich und ausbildbar sind. Ist das wirklich der Sinn des Stadtlebens im 21. Jahrhundert? Es scheint so.

Was ist mit all den physischen Ressourcen in den weiten Teilen des ländlichen Amerikas geschehen, die den Stadtbewohnern zur Verfügung stehen? Nun, das geht Sie nichts mehr an. Schließlich sind Sie ja jetzt „intelligent“.