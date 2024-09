Taki Tsaklanos: Eine Goldpreisprognose für 2024 bis 2030

Unsere Goldpreisprognose für die kommenden Jahre ist nach oben gerichtet. Einige Schwächeperioden mit Rückschlägen beim Goldpreis sind zu erwarten. Goldpreisziele: 3.100 Dollar im Jahr 2025 und näher an 4.000 Dollar im Jahr 2026 mit einem prognostizierten Goldhöchstpreis von 5.000 Dollar im Jahr 2030.

Goldprognosen – warum Qualität wichtig ist

Heutzutage kann jeder eine Goldpreisprognose erstellen und verbreiten, insbesondere in den sozialen Medien. Die Qualität der Prognosen, die Prognosemethode und der Analyserahmen spielen keine Rolle mehr. Es geht nur noch um Klicks und Likes. Bei InvestingHaven.com machen wir uns die harte Arbeit. Wir führen echte Analysen durch, die auf einer Methodik basieren, die wir in den letzten 15 Jahren entwickelt haben. So können wir zukünftige Goldpreise vorhersagen.

1. Eine Goldpreisprognose für 2024, 2025, 2026, 2030

Dies ist das Ergebnis unserer Analyse der Goldpreisprognose, die im weiteren Verlauf dieses Artikels beschrieben wird.

– 2024: Maximaler Goldpreis bei etwa 2.600 Dollar.

– 2025: Maximaler Goldpreis knapp