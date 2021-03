Tansania – Der zweite Covid-Putsch? Wo ist der Präsident?

John Magufuli, Präsident von Tansania, ist verschwunden. Er wurde seit mehreren Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen und es wird darüber spekuliert, wo er sein könnte.

Die Opposition hat den Präsidenten zu verschiedenen Zeiten beschuldigt, mit „Covid19“ im Krankenhaus zu sein, entweder in Kenia oder in Indien, obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass dies der Fall ist.

Um etwas Kontext hinzuzufügen: John Magufuli ist einer der „Covid-Leugner“-Staatsoberhäupter aus Afrika.

Er ließ sein Büro bekanntlich fünf nicht gekennzeichnete Proben zum Testen einreichen – Ziege, Motoröl, Papaya, Wachtel und Jackfrucht – und als vier positiv und eine „nicht schlüssig“ zurückkamen, verbot er die Testkits und forderte eine Untersuchung ihrer Herkunft und Herstellung.

In der Vergangenheit hat er auch die Sicherheit und Wirksamkeit der vermeintlichen „Covid-Impfstoff“ in Frage gestellt und ihre Verwendung in Tansania verboten.

In der westlichen Presse wurde Magufuli als „Anti-Wissenschaftlich“ und „Populist“ dargestellt, aber es ist nicht fair zu behaupten, dass die Gesundheit der Menschen in Tansania für den Präsidenten eine niedrige Priorität hat. In der Tat ist es genau das Gegenteil.

Nachdem er 2015 seine erste Wahl gewonnen hatte, kürzte er die Gehälter der Regierung (einschließlich seiner eigenen), um die Mittel für Krankenhäuser und den Kauf von AIDs-Medikamenten zu erhöhen. Im Jahr 2015 sagte er die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag ab und verwendete das Geld, um eine Anti-Cholera-Kampagne zu starten. Das Gesundheitswesen war eine der obersten Prioritäten seiner Regierung, und die Lebenserwartung der Tansanier ist während seiner Amtszeit jedes Jahr etwas gestiegen.

Die negative Berichterstattung über Präsident Magufuli ist ein sehr junges Phänomen. Zu Beginn seiner Präsidentschaft wurde er sogar von der westlichen Presse und von Soros-unterstützten Think Tanks in höchsten Tönen gelobt, seine Reformen wurden gelobt und er wurde als „Beispiel“ für andere afrikanische Nationen bezeichnet.

All das änderte sich, als er sich darüber ausließ, dass Covid ein Hoax ist.

Als er im Oktober 2020 wiedergewählt wurde, erschienen die üblichen westlichen Anschuldigungen von „Wählerunterdrückung“ und „Wahlbetrug“ in der westlichen Presse, die zuvor seine Zustimmungsrate mit 96 % angegeben hatte.

Und die Anti-Magufuli-Kampagne nahm im neuen Jahr an Fahrt auf, als Mike „wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen“ Pompeo als eine seiner letzten Amtshandlungen als Außenminister Sanktionen gegen tansanische Regierungsbeamte einleitete. Die Sanktionen wurden angeblich wegen „Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen“ verhängt, aber die offensichtliche Realität ist, dass sie auf die Weigerung Tansanias zurückzuführen sind, der Covid-Linie zu folgen.

Erst letzten Monat veröffentlichte The Guardian, immer die Spitze des Speeres, wenn es um „progressive“ Regimewechsel geht, einen Artikel mit der Überschrift:

Es ist Zeit für Afrika, Tansanias Impfgegner-Präsident zu zügeln

Der Artikel erwähnt nicht, dass Ziegen, Papaya und Motoröl positiv auf das Coronavirus getestet wurden, aber er fragt – auf eine sehr unparteiische, journalistische Weise:

Was ist los mit Präsident John Magufuli? Diese Frage stellen sich viele Menschen in und außerhalb Tansanias.“

Bevor wir zum Schluss kommen:

Magufuli [heizt] die Impfgegner an, während die Pandemie und ihre neuen Varianten weiter um sich greifen. Er muss offen und direkt herausgefordert werden. Wir sollten nicht gleichgültig zusehen wie er Millionen von Menschen in Tansania und in der gesamten Region der großen Seen in Afrika – wie auch in Gemeinden auf der ganzen Welt – diesem tödlichen und verheerenden Virus aussetzt.

Der Autor sagt nicht genau, wie Magufuli „offen und direkt herausgefordert“ werden soll, aber dafür sind diese Artikel auch nicht gedacht. Sie dienen lediglich dazu, den Betreffenden als Bösewicht darzustellen und ein Klima zu schaffen, in dem „etwas getan werden muss“. Was dieses „etwas“ ist – und in der Tat, ob es legal ist oder nicht – geht die Guardian-Leserschaft nichts an, und die meisten von ihnen interessiert es nicht wirklich.

Übrigens ist der Artikel Teil der „Global Development“-Rubrik des Guardian, die von der Bill and Melinda Gates Foundation gesponsert wird. Nur damit Sie es wissen.

Also, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Guardian einen von Gates gesponserten Artikel veröffentlicht hat, der dazu aufruft, etwas gegen Präsident Magufuli zu unternehmen, ist er verschwunden, angeblich aufgrund von Covid. Lustig, wie das funktioniert.

Selbst wenn Magufuli auf wundersame Weise seinen Anfall von „vermutetem Covid19“ überlebt, ist die Schrift an der Wand für seine politische Karriere bereits geschrieben. Der Council on Foreign Relations hat erst gestern diesen Artikel veröffentlicht, in dem ausführlich argumentiert wird, dass der Präsident jegliche Autorität verloren hat, und kommt zu dem Schluss:

Eine kühne Figur innerhalb der Regierungspartei könnte aus der aktuellen Episode Kapital schlagen, um einen Kurswechsel einzuleiten.“

Es ist nicht schwer, den Subtext darin zu lesen, wenn man ihn überhaupt „Subtext“ nennen kann.

Sollten wir den plötzlichen Tod und/oder die Ablösung des Präsidenten von Tansania erleben, wäre er nicht das erste afrikanische Staatsoberhaupt, dem ein solches Schicksal im Zeitalter von Covid widerfährt.

Letzten Sommer weigerte sich Pierre Nkurunziza, der Präsident von Burundi, bei Covid mitzuspielen und wies die WHO-Delegation an, sein Land zu verlassen… bevor er plötzlich an einem „Herzinfarkt“ oder „Verdacht auf Covid19“ starb. Sein Nachfolger machte sofort jede einzelne seiner Covid-Politik rückgängig, einschließlich der Einladung der WHO zurück ins Land.

Das war unser erster Covid-Putsch, und wie es aussieht, könnte Tansania der nächste sein.

Wenn ich der Präsident von Turkmenistan oder Weißrussland wäre, würde ich keine langfristigen Pläne schmieden.