In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von The Corbett Report vom Juli 2025 taucht James Corbett gemeinsam mit dem schwedischen Forscher und Autor Dr. Jacob Nordangård tief in die dystopischen Pläne einer KI-gesteuerten Regierung ein. Das Gespräch dreht sich um ein kürzlich veröffentlichtes Whitepaper des Global Government Technology Centers (GGTC) in Berlin, das den sogenannten „agentischen Staat“ vorstellt – eine Zukunftsvision, in der Künstliche Intelligenz (KI) die Regierungsführung mit minimaler menschlicher Beteiligung übernimmt. Dieser Artikel beleuchtet die zentralen Themen des Gesprächs, die potenziellen Gefahren dieser Entwicklung und die okkulten Wurzeln, die Nordangård in seinem Werk The Temple of Solomon aufdeckt.

Das Global Government Technology Center und der agentische Staat

Das GGTC, Teil des Netzwerks des World Economic Forum (WEF) für die vierte industrielle Revolution, wurde im Oktober 2024 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Es ist kein Zufall, dass Berlin als Standort gewählt wurde, da das Zentrum eng mit der Ukraine und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammenarbeitet, die als Gründungsmitglieder des Netzwerks gelten. Das GGTC widmet sich der sogenannten „GovTech“ – der Transformation von Regierungen durch Technologien der vierten industriellen Revolution, insbesondere durch KI.

Das Whitepaper des GGTC beschreibt den „agentischen Staat“ als „einen grundlegenden Wandel in der Regierungsführung, bei dem KI-Systeme wahrnehmen, schlussfolgern und mit minimaler menschlicher Intervention handeln, um öffentlichen Nutzen zu schaffen“. Jacob Nordangård erklärt: „Das bedeutet, dass Menschen in der Regierung als hinderlich angesehen werden. Es ist effizienter, KI-Agenten einzusetzen.“ Laut IBM wird agentische KI als ein System definiert, das „ein spezifisches Ziel mit begrenzter Aufsicht erreichen kann“ und aus KI-Agenten besteht, die „menschliche Entscheidungsfindung nachahmen, um Probleme in Echtzeit zu lösen“. Diese Agenten arbeiten in einem Multi-Agenten-System zusammen, wobei jeder eine spezifische Aufgabe erfüllt, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen.

James Corbett kommentiert zynisch: „Das klingt nicht sehr ansprechend, aber ich verstehe, warum es Technokraten reizt, die Macht in immer weniger Händen zu konzentrieren und die Versklavung der Steuerzahler zu automatisieren.“ Das Whitepaper skizziert zehn funktionelle Ebenen der Regierungsführung, unterteilt in drei Dimensionen: Betrieb, Regulierung und Governance sowie Grundlagen. Diese reichen von scheinbar harmlosen Anwendungen wie personalisierten Bürgerdiensten bis hin zu beunruhigenden Szenarien wie Krisenmanagement und Überwachung.

Polycrisis und KI-orchestrierte Krisenreaktion

Ein zentraler Aspekt des Whitepapers ist das Konzept der „Polycrisis“ – eine Kette von geopolitischen, technologischen, ökologischen und sozialen Schocks, für die die Welt laut WEF nicht vorbereitet ist. Nordangård verweist auf prominente Akteure wie Johan Rockström, einen schwedischen Klimawissenschaftler, und UN-Generalsekretär António Guterres, die dieses Konzept populär gemacht haben. Das Whitepaper schlägt vor, solche Krisen – sei es eine Pandemie, ein Klimadesaster oder „Desinformation, die der Gesellschaft schadet“ – mit „intelligenten Systemen“ zu bewältigen, die ohne menschliches Zutun operieren.

„Wenn eine Krise eintritt, könnte dies eine hyperbewusste, KI-orchestrierte Erstmaßnahme auslösen“, zitiert Nordangård aus dem Whitepaper. Corbett ergänzt: „Das erinnert an Science-Fiction-Filme der 80er Jahre, vielleicht an Skynet.“ Besonders alarmierend ist die vorgeschlagene „Simulationsinfrastruktur“, die angeblich die Zukunft vorhersagen kann. Nordangård verknüpft dies mit dem DARPA-Projekt Sentient World Simulation von vor über zwei Jahrzehnten, das digitale Zwillinge jeder Person auf der Welt erstellen sollte, um deren Verhalten vorherzusagen. „Es ist kein Zufall, dass diese Ideen jetzt wieder auftauchen“, sagt Nordangård. „Es ist der richtige Zeitpunkt für sie, und die vierte industrielle Revolution, die mit der Covid-Krise begann, bietet die Bühne dafür.“

Überwachung und Compliance: Der Alptraum der KI-Regierung

Ein weiterer beunruhigender Aspekt ist die Rolle der KI bei der Durchsetzung von Regulierungen und der Überwachung der Einhaltung von Vorschriften. Nordangård hebt Al Gores Climate Trace-Projekt hervor, das Satelliten einsetzt, um Emissionen in Echtzeit zu überwachen – und nebenbei wahrscheinlich jede Bewegung der Menschen. „Diese Daten werden nicht von Menschen analysiert, sondern in den algorithmischen Datenbestien eingespeist“, sagt Corbett. „Die KI entscheidet, wer ein guter und wer ein böser Junge ist.“ Ein Beispiel ist der Einsatz von Palantirs KI-Systemen durch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA), die Iran aufgrund algorithmischer Analysen verurteilte, was letztlich zu militärischen Aktionen führte.

Das Whitepaper gibt zu, dass diese KI-gesteuerte Regierung „zeitgenössische Vorstellungen von Inklusion und partizipativer Entscheidungsfindung herausfordert“. Doch anstatt dies als Problem zu sehen, schlägt es vor, „Bürgersignale“ wie Beschwerden, Bearbeitungszeiten oder sogar „Emotionserkennung in digitalen Interaktionen“ in die Politikgestaltung einzubinden. Nordangård kommentiert: „Das ist der Weltorganismus. Wir werden zu Zellen in diesem großen System, und die KI ist das Gehirn, das alles steuert.“

Okkulte Wurzeln und die Externalisierung der Hierarchie

Nordangårds Forschung, insbesondere in seinem Buch The Temple of Solomon, verknüpft diese Entwicklungen mit einer längeren Geschichte okkulter Ideologien. Er verweist auf Alice Baileys Konzept der „Externalisierung der Hierarchie“, das in ihrem Buch von 1944 beschrieben wird. Bailey, eine Vertreterin der Neotheosophie, behauptete, dass ab 2025 die „verborgenen Meister“ – eine elitäre Gruppe, die angeblich die Menschheit lenkt – ihre Macht offenlegen würden. „Wir sehen, wie die wahren Machtspieler sichtbarer werden“, sagt Nordangård. „Es ist ihre Welt, ihre Technologien, und sie definieren die Ziele für die Gesellschaft – vielleicht sogar suizidale Ziele.“

Er führt die Ideen bis zu Dr. John Dee im 16. Jahrhundert zurück, dessen esoterische Vorstellungen die wissenschaftliche Revolution und später die Freimaurerei beeinflussten. Nordangård sieht Parallelen zu modernen Bewegungen wie der New-Age-Bewegung, die er als „Techno-Spiritualismus“ bezeichnet: die Verbindung von Spiritualität und Technologie zur Erreichung einer vermeintlich göttlichen Ordnung. „Diese Ideen führen am Ende zur gleichen technologischen Lösung, auch wenn sie als Opposition erscheinen“, erklärt er.

Hoffnung am Horizont: Warum die KI-Dystopie scheitern könnte

Trotz der düsteren Aussichten bleibt Nordangård optimistisch. Er argumentiert, dass die KI, die als „Intelligenz“ beworben wird, lediglich Algorithmen sind, denen die wahre, natürliche oder „göttliche Intelligenz“ fehlt, die Menschen verbindet. „Es gibt etwas, das fehlt“, sagt er. „Ich habe in meinem Leben erfahren, wie eine andere Art von Intelligenz – eine natürliche, verbindende Kraft – mich inspiriert und mit anderen Menschen zusammengebracht hat. Man kann den Schöpfer eines Systems nicht besiegen, wenn man nur ein Avatar darin ist.“

Nordangård glaubt, dass das Universum Mechanismen besitzt, die eine vollständige Übernahme durch eine solche KI-Dystopie verhindern. „Man kann die Menschheit nicht auslöschen, weil es diese natürliche Intelligenz gibt, die uns schützt“, sagt er. Diese Überzeugung basiert auf persönlichen Erfahrungen, die er am Ende seines Buches beschreibt.

The Temple of Solomon: Ein Buch und ein musikalisches Projekt

Nordangårds Buch The Temple of Solomon ist nicht nur eine wissenschaftliche Abhandlung, sondern auch ein künstlerisches Projekt. Es ist mit einem Album seiner Band Wardenclyffe verknüpft, dessen Songs die Kapitel des Buches musikalisch illustrieren. „Ich wollte die Geschichte mit Musik und Texten erzählen“, sagt Nordangård. „Es ist eine Kombination aus gründlicher Forschung und menschlicher Kreativität.“ Das Buch führt durch die Geschichte von John Dee bis zur heutigen KI-Entwicklung und deckt die Verbindungen zwischen Okkultismus, Freimaurerei, Theosophie und der New-Age-Bewegung auf. Es endet mit einer persönlichen Reflexion darüber, warum diese Pläne letztlich scheitern werden.

Das Buch ist exklusiv über Nordangårds Webshop (jacobnordangard.se) erhältlich, während andere Werke wie Rockefeller und Global Coup d’État auch auf Plattformen wie Amazon verfügbar sind. Corbett lobt das Projekt: „Es ist beeindruckend, wie du Forschung und Kunst vereinst. Das Album ist großartig, und es zeigt echte menschliche Kreativität – etwas, das KI niemals ersetzen kann.“

Fazit: Ein Weckruf für die Menschheit

Das Gespräch zwischen Corbett und Nordangård ist ein Weckruf, der die Gefahren einer KI-gesteuerten Regierung und ihre Verbindungen zu einer jahrhundertealten okkulten Agenda aufzeigt. Während das GGTC-Whitepaper die Effizienz und den „öffentlichen Nutzen“ der agentischen Regierung preist, warnen Corbett und Nordangård vor einer Zukunft, in der Menschen zu bloßen Zellen in einem „Weltorganismus“ degradiert werden. Doch es gibt Hoffnung: Die natürliche Intelligenz und Kreativität der Menschheit könnten die Pläne der Technokraten durchkreuzen.

Wer tiefer in diese Themen eintauchen möchte, sollte Nordangårds Artikel „Welcome to Your Nightmare: The Externalization of the Agentic State“ und das Whitepaper des GGTC selbst lesen. Nordangårds Bücher, insbesondere The Temple of Solomon, bieten eine fundierte Analyse dieser Entwicklungen. Wie Corbett betont: „Nimm nicht unser Wort dafür – lies es selbst.“ In einer Zeit, in der KI die Kontrolle übernehmen soll, ist es umso wichtiger, die eigene Souveränität und Kreativität zu bewahren.