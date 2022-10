Riley Waggaman vom Edward Slavsquat Substack ist aufs Neue bei James zu Gast, um die Zuschauer des Corbett Report über die Situation in Russland zu informieren. Von der obligatorischen „Gülleinjektion“ für russisches Kanonenfutter bis zu den neuesten Entwicklungen an der ukrainischen Front – Sie werden dieses wichtige Gespräch nicht verpassen wollen. Video in Englisch.

Direkt zum Video