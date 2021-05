Transhumanismus

Der Wunsch bestimmter Menschen, die Welt zu erobern und andere Menschen nach ihrem Willen zu formen, begann schon am Anfang der Geschichte. Zu Aristoteles‘ Zeiten war die schlimmstmögliche Form der Regierung die „Tyrannei“ – definiert als die Herrschaft einer Person oder einer kleinen Gruppe von Menschen in ihrem eigenen Interesse und nach ihrem Willen. Der Totalitarismus wurde erst nach dem Aufkommen der modernen Wissenschaft und Technologie möglich. Herodot berichtet, dass es in Persien als illegal galt, auch nur an etwas zu denken, das zu tun als illegal galt, aber die Perser waren nicht in der Lage, dies durchzusetzen, schreibt Larry Arnn (Imprimis 12/20).

Der totalitäre dystopische Roman mit ständiger Bespitzelung, allgegenwärtiger Indoktrination und psychologischer Manipulation, die oft durch Drogen ergänzt wird, ist ein Phänomen des 20 Jahrhunderts. Im 21. versuchen einige, die Menschheit völlig zu transzendieren.

Der erwartete „Great Reset“ würde eine Welt bringen, in der riesige Konzerne und die Regierung nahtlos miteinander verschmelzen würden. Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, sagt in seinem Buch „Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution“ eine „Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten“ voraus. Mikrochip und andere Technologien werden „die Menschheit in ein neues kollektives und moralisches Bewusstsein heben“. Sie wird es Behörden ermöglichen, „in den bisher privaten Raum unserer Gedanken einzudringen, unsere Gedanken zu lesen und unser Verhalten zu beeinflussen“ (Whistleblower, November 2020).

COVID-19: Den Übergang ermöglichen

Die Angst vor einer Pandemie hat die Menschen dazu gebracht, eine 2.000 Jahre alte Entdeckung zu übernehmen, die besagt, dass der Zwang, Nase und Mund zu bedecken, den Willen der Menschen bricht und ihre Individualität auslöscht. Wie der ehemalige Präsident der AAPS, Dr. Lee Hieb Merritt, hervorhebt, beinhalten die Rituale der alten Religion (Satanismus) das Tragen von Masken, das Waschen der Hände und das Stehen in einem Kreis mit einem Abstand von sechs Fuß. Masken sind traditionelle okkulte Symbole für Gehorsam, Unterwerfung und Transformation.

Der französische Philosoph Emmanuel Levinas theoretisierte, dass menschliche Beziehung und Verantwortung einer Epiphanie entspringen, die vor allem in der Begegnung von Angesicht zu Angesicht stattfindet. Wir entmenschlichen den Feind, indem wir ihn als gesichtslos betrachten.

In seinem dystopischen Roman „Der Arbeiter“ von 1932 prophezeite Ernst Jünger allgegenwärtige Gesichtsmasken, um Konformität zu erzwingen. Wie Thomas Crew in seinem Artikel „Das dystopische Zeitalter der Maske“ erklärt, spiegelt unsere „Bereitschaft, das Gesicht zu verdecken, die entmenschlichenden Tendenzen wider, die … der Moderne zugrunde liegen, [die] … die Angewohnheit hat, den Menschen auf ein funktionales Objekt zu reduzieren. Alles „Unwesentliche“ – alles, … was uns zum Menschen macht – wird munter weggeworfen.“ In 1984 beschrieb George Orwell die Massen als „[300] Millionen Menschen, die alle das gleiche Gesicht haben“.

Digitale Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine

Big Tech hat das Ziel, jeden mit seiner Computertechnologie zu vernetzen. Tracking, das als Mittel zur Pandemiebekämpfung rationalisiert wird, kann zur Kontrolle aller Kontakte eingesetzt werden. Den Gesundheits- oder Sozialpass gibt es jetzt in Smartphones in Israel, Schulen in Los Angeles und China. Dieser könnte durch einen implantierbaren Mikrochip ersetzt werden, der sowohl finanzielle Informationen als auch Impf- und andere Gesundheitsdaten enthalten könnte. Er könnte ein fortschrittliches, tragbares Gesundheitsüberwachungsgerät oder eine Magnetkarte sein, die man nicht verlieren kann. Mitglieder einer schwedischen transhumanistischen Gemeinschaft experimentieren damit.

Eine solche Technologie, die Menschen in der neuen Ordnung zu digitalen Vermögenswerten machen kann, ermöglicht eine bargeldlose Gesellschaft. Die Fähigkeit des Menschen, zu kaufen und zu verkaufen, könnte sofort aufgehoben werden.

Um Fälschungen von „Immunitätslizenzen“ zu verhindern, schlagen Govind Persad und Ezekiel Emanuel kryptographische oder biometrisch basierte Merkmale vor (JAMA, 6.5.2020).

Gehirn-Computer-Schnittstellensysteme, die Neuralink ähneln, „werden schließlich entscheidend für die Entwicklung von Augmented-Reality-Produkten“ wie „Smartglasses“ sein, so Facebook-CEO Mark Zuckerberg.

Und was sind die Implikationen von „erweiterter“ (virtueller) Realität? In „1984“ glaubt Winston Smith, dass die Wahrheit in der Realität begründet ist. O’Brien korrigiert ihn: „… die Realität ist nicht extern. Die Realität existiert im menschlichen Geist und nirgendwo sonst. Nicht im individuellen Geist, der Fehler machen kann und ohnehin bald untergeht: nur im Geist der Partei, der kollektiv und unsterblich ist.“

Das menschliche Genom

Die mRNA-Impfstoffe haben keinen Einfluss auf das menschliche Genom, so wird uns versichert. Der Chief Medical Officer von Moderna, Tal Zaks, erklärt jedoch in einem TED-Vortrag, dass „wir tatsächlich die Software des Lebens hacken“. Moderna bezeichnet unsere Gene und deren Umwandlung in Proteine als „unser Betriebssystem“ und seinen Impfstoff als „Computer-Betriebssystem“. Die Gentechnik wird zusammen mit der Robotik, der molekularen Nanotechnologie und der künstlichen Intelligenz als ein Werkzeug gesehen, um die Menschheit in eine posthumane Spezies zu verwandeln. „Die Covid-19-Pandemie bietet gentechnisch hergestellten Impfstoffen die Chance, sich auf dem globalen Gesundheitsmarkt durchzusetzen“. China steht an der Spitze des Wettbewerbs und verfügt angeblich bereits über die weltweit größte Datenbank mit genetischem Material – 80 Millionen Profile. Es sammelt noch mehr – mithilfe von Coronavirus-Testkits, die von einer Firma geliefert werden, die von Bill Gates finanziert wird.

Was ist dann die Menschheit? Oder Realität? Oder Ethik?