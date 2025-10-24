Transhumanistische Wissenschaftler erzeugen Embryonen aus Hautzellen und Spermien

Veröffentlicht von: Steve Fink über StudyFinds

Sind diese transhumanistischen Wissenschaftler wirklich um Millionen von Frauen besorgt, die keine normalen Eizellen produzieren können? Oder jagen sie den Traum von einer schönen neuen Welt, in der gentechnisch veränderte Lebewesen geschaffen und in künstliche Gebärmütter eingesetzt werden? Ohne öffentliche Finanzierung würde keine einzige dieser Forschungen stattfinden, doch sie verstecken sich hinter Plattitüden über die Hilfe für unglückliche Frauen, die keine Kinder bekommen können. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Forscher haben menschliche Embryonen erzeugt, indem sie Zellkerne aus gewöhnlichen Hautzellen entnommen, in gespendete Eizellen eingesetzt und mit Spermien befruchtet haben. Diese Arbeit ist ein Laborversuch, der zeigt, was für Menschen, die keine lebensfähigen Eizellen produzieren können, irgendwann möglich sein könnte, auch wenn noch erhebliche wissenschaftliche Hürden zu überwinden sind.

Das Team der Oregon Health & Science University verwendete eine Technik namens somatischer Zellkerntransfer, bei der der Zellkern einer Hautzelle in eine gespendete Eizelle eingesetzt wird, deren eigenes genetisches Material entfernt wurde. Nach der Befruchtung mit Spermien produzierten diese rekonstruierten Zellen Embryonen, die sich mehrere Tage lang entwickelten. Obwohl es sich um ein rein experimentelles Verfahren handelt, das noch Jahre von der klinischen Anwendung entfernt ist, zeigt die in Nature Communications veröffentlichte Forschung einen ersten Nachweis der Mitomeiose, dem vom Team verwendeten Begriff für die Induktion einer meiosenähnlichen Teilung in einem somatischen Genom, die eines Tages Frauen ohne funktionsfähige Eizellen helfen könnte, genetisch verwandte Kinder zu bekommen.

„Unfruchtbarkeit betrifft Millionen von Menschen weltweit und wird oft durch das Fehlen funktionsfähiger Keimzellen verursacht“, schrieben die Forscher. Bei Frauen wird der altersbedingte Rückgang der Eizellenqualität nach Mitte dreißig zu einem Hauptfaktor, und die derzeitigen Fertilitätsbehandlungen können denjenigen nicht helfen, denen es gänzlich an lebensfähigen Eizellen mangelt.

Wie Hautzellen zu eiförmigen Strukturen wurden

Bei diesem Verfahren wird der Kern einer Hautzelle in eine gespendete Eizelle eingesetzt, deren eigenes genetisches Material entfernt wurde. Diese Technik wird als somatischer Zellkerntransfer oder SCNT bezeichnet. Wissenschaftler wenden diese Methode seit Jahrzehnten zum Klonen von Tieren an, aber das Team aus Oregon hat sie für einen anderen Zweck angepasst: die Erzeugung rekonstruierter Zellen, die potenziell wie natürliche Eizellen befruchtet werden können.

Wenn ein Hautzellkern in die Umgebung der gespendeten Eizelle gelangt, geschieht etwas Unerwartetes. Das Zytoplasma der Eizelle, das die für die Teilung erforderlichen zellulären Mechanismen bereitstellt, zwingt die Chromosomen der Hautzelle, sich zu einer Spindelstruktur zu organisieren, ähnlich wie es in natürlichen Eizellen geschieht. Innerhalb von etwa zwei Stunden nach dem Transfer bildeten sich in etwa 77 % der rekonstruierten Zellen sichtbare Spindeln.

Dies geschieht, obwohl Hautzellen nicht die DNA-Replikation durchlaufen haben, die normalerweise der Zellteilung vorausgeht. Natürliche Eizellen enthalten duplizierte Chromosomen, die jeweils aus zwei miteinander verbundenen Kopien bestehen, den sogenannten Schwesterchromatiden. Die Chromosomen der Hautzellen sind dagegen einzelne, nicht duplizierte Kopien. Dennoch veranlasst das Zytoplasma der Spendereizelle sie dazu, eine teilungsfähige Struktur zu bilden.

Forscher der OHSU haben eine neue Technik zur Behandlung von Unfruchtbarkeit vorgestellt, bei der Hautzellen in Eizellen umgewandelt werden. Hier ist ein Bild einer Eizelle mit einem hellen Bild eines Hautzellkerns vor der Befruchtung zu sehen. (Quelle: Oregon Health & Science University)

Überwindung eines großen Hindernisses für die Fruchtbarkeit

Als die Forscher diesen rekonstruierten Zellen Spermien hinzufügten, blieben die meisten stecken. Natürliche Eizellen wissen, wie sie reagieren müssen, wenn Spermien eindringen: Sie vollenden ihre Teilung und bereiten das genetische Material beider Elternteile für die Vereinigung vor. Aber etwa drei Viertel der rekonstruierten Zellen blieben einfach an Ort und Stelle stehen.

Durch künstliche Aktivierung mit elektrischen Impulsen und einer Chemikalie namens Roscovitine konnte dieses Problem gelöst werden. Diese ergänzende Behandlung löste erfolgreich den Teilungsprozess aus, wodurch die Zellen ihre Chromosomen zwischen einem Vorkern und einem abgestoßenen Polkörper aufteilten, ähnlich wie es bei natürlichen Eizellen nach der Befruchtung der Fall ist. Mit diesem Ansatz stießen etwa 78 % der Zellen einen Polkörper aus und etwa 76 % bildeten zwei Vorkerne: einen aus den Chromosomen der Hautzelle und einen aus dem Spermium.

Chromosomen zufällig sortiert, nicht in organisierten Paaren

Um zu verfolgen, was während dieses ungewöhnlichen Prozesses mit einzelnen Chromosomen geschah, rekrutierten die Forscher eine Familie mit Eltern unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Sie verwendeten Hautzellen der Tochter und Sperma eines nicht verwandten Spenders. Durch das Auslesen der DNA-Sequenzen konnten sie feststellen, welche Chromosomen von der Mutter der Tochter, welche von ihrem Vater und welche vom Samenspender stammten.

Das Team untersuchte 90 Embryonen. In etwa 54 % der Fälle teilten sich die Chromosomen auf zwei Kompartimente auf. Die Art und Weise, wie sie sich teilten, ähnelte jedoch in keiner Weise dem, was in natürlichen Eizellen geschieht.

Wenn Eizellen auf natürliche Weise entstehen, paaren sich die passenden Chromosomen von Mutter und Vater, reihen sich aneinander und trennen sich auf geordnete Weise. Eines geht in die Eizelle, das andere wird verworfen. Das geschieht präzise und geordnet. In diesen rekonstruierten Zellen verteilten sich die Chromosomen jedoch zufällig. Einige Zellen behielten beide Kopien bestimmter Chromosomen, während sie andere vollständig verloren.

Bei den restlichen 46 % der Embryonen fand überhaupt keine Aufteilung statt. Die meisten behielten alle 46 Chromosomen, anstatt sich wie natürliche Eizellen auf 23 zu reduzieren.

Unter den Embryonen, deren Chromosomen sich aufteilten, variierten die Zahlen stark. Einige hatten am Ende nur 3 Chromosomen, andere bis zu 43. Die meisten lagen irgendwo in der Mitte bei etwa 23, aber welche spezifischen Chromosomen blieben und welche verschwanden, war im Wesentlichen ein Glücksspiel für jedes Paar.

Ein Chromosom verhielt sich seltsam. Chromosom 8 schickte die Kopie der Mutter konsequent an einen Ort und die Kopie des Vaters an einen anderen, anstatt zufällig zu wählen. Warum dies geschah, bleibt ein Rätsel.

Die meisten Embryonen stellten ihre Entwicklung frühzeitig ein

Als die Forscher die rekonstruierten Zellen befruchteten und eine Aktivierungsbehandlung durchführten, teilten sich die meisten in mehrere Zellen. Allerdings entwickelten sich nur 8,8 % zu Blastozysten, dem Stadium, in dem Embryonen normalerweise während einer IVF-Behandlung transferiert werden. Im Vergleich dazu erreichten 59 % der normal befruchteten Kontroll-Eizellen dieses Stadium.

Die Einzelzellanalyse ergab unterschiedliche Chromosomenzusammensetzungen. Einige Embryonen waren einheitlich, wobei alle Zellen die gleiche Mischung aus Spermien- und Hautzellchromosomen enthielten. Andere waren mosaikartig, wobei verschiedene Zellen unterschiedliche Chromosomenkombinationen aufwiesen. Fast alle Embryonen enthielten den vollständigen Satz von 23 Spermienchromosomen, obwohl einem Mosaikembryo einige Spermienchromosomen fehlten. Die Anzahl und Herkunft der Hautzellchromosomen variierte erheblich, was zu chromosomalen Ungleichgewichten führte, die wahrscheinlich erklären, warum die meisten Embryonen ihre Entwicklung einstellten.

Die Forscher kultivierten keine Embryonen über den sechsten Tag hinaus und hielten sich damit an die ethischen Richtlinien für die Forschung mit menschlichen Embryonen.

Jahre der Arbeit vor der klinischen Anwendung

Die Wissenschaftler betonen, dass es sich hierbei nur um ein frühes Laborexperiment handelt und nicht um eine Behandlung. Bevor dies jemals jemandem helfen könnte, müssen mehrere wichtige biologische Probleme gelöst werden.

Erstens hat die zufällige Chromosomensortierung nichts mit der natürlichen Eizellenbildung zu tun, bei der sich die Chromosomen auf organisierte Weise paaren und trennen. Zweitens mischen natürliche Eizellen das genetische Material zwischen den Chromosomenpaaren durch einen Prozess namens Rekombination, wodurch genetische Vielfalt entsteht. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Drittens würden die daraus resultierenden Chromosomenungleichgewichte mit ziemlicher Sicherheit eine erfolgreiche Schwangerschaft verhindern.

Der leitende Forscher Shoukhrat Mitalipov merkte an, dass das Team noch nicht sagen kann, ob die Embryonen aufgrund einer falschen Chromosomenzahl oder aufgrund einer nicht ordnungsgemäß umprogrammierten Hautzell-DNA, die sich nicht wie Eizell-DNA verhält, fehlgeschlagen sind. Wahrscheinlich haben beide Faktoren dazu beigetragen.

Ähnliche Experimente an Mäusen haben zu lebenden Nachkommen geführt, aber die Fortpflanzung von Mäusen und Menschen funktioniert so unterschiedlich, dass der Erfolg bei Mäusen keine Garantie dafür ist, dass sich dieser Ansatz auch auf den Menschen übertragen lässt.

Wenn Wissenschaftler diese Probleme irgendwann lösen können, könnte diese Art von Technik Frauen helfen, die ohne Eierstöcke geboren wurden oder deren Eizellen durch Krebsbehandlung, Erkrankungen oder Alter geschädigt wurden. Derzeit können diese Patientinnen nur Spendereizellen verwenden oder eine Adoption in Betracht ziehen.

Eine bemerkenswerte Tatsache: Die natürliche Eizellenentwicklung dauert beim Menschen mehr als ein Jahrzehnt, beginnt vor der Geburt und endet erst nach der Pubertät. Ein Laboransatz könnte diesen Zeitrahmen möglicherweise auf Wochen verkürzen, obwohl wichtige wissenschaftliche Fragen noch unbeantwortet sind.

Die Forschung wurde von Open Philanthropy, der Haploid Gamete Research Foundation, Longevity Impetus und der Oregon Health & Science University finanziert. Die Eizellspenderinnen erhielten zwischen 7.000 und 8.000 US-Dollar, was der Standardvergütung für Eizellspenden in Portland, Oregon, entspricht und von Ethikprüfern genehmigt wurde.