Treffen Sie den neuen Boss: Putin leitet wichtige Kraftstoffe nach Osten um und lässt Europa auf dem Trockenen sitzen

Die Ablehnung der russischen Energieressourcen bedeutet, dass Europa zur Region mit den höchsten Energiekosten der Welt wird. Dies wird die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie ernsthaft untergraben, die bereits jetzt den Wettbewerb mit Unternehmen in anderen Teilen der Welt verliert. …. Unsere westlichen Kollegen scheinen die elementaren Gesetze der Wirtschaft vergessen zu haben oder ziehen es vor, sie einfach zu ignorieren.“ – -Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation

Am Dienstag kündigte Russland an, die Erdgaslieferungen durch die Nord Stream-Pipeline nach Deutschland um 40 % zu reduzieren. Die Ankündigung, die von Gazprom-Beamten gemacht wurde, schickte Beben durch den europäischen Gasmarkt, wo die Preise schnell auf neue Höchststände stiegen. In Deutschland – wo sich die Preise in den letzten drei Monaten verdreifacht haben – wurde die Nachricht mit Entsetzen aufgenommen. Da die Inflation bereits ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat, wird diese jüngste Angebotsverringerung die deutsche Wirtschaft mit Sicherheit in eine Rezession oder Schlimmeres stürzen. Ganz Europa bekommt nun die Auswirkungen von Washingtons fehlgeleiteten Sanktionen gegen Russland zu spüren. Weitere Informationen finden Sie auf der Ölpreis-Website:

Die russische Gazprom erklärte am Dienstag, dass sie die Erdgaslieferungen über die Nord Stream-Pipeline nach Deutschland um 40 Prozent im Vergleich zu den geplanten Lieferungen einschränken werde, da sich die Reparatur der Ausrüstung verzögert… Die geringeren Gaslieferungen über die Nord Stream-Pipeline nach Deutschland, der größten europäischen Volkswirtschaft, ließen die europäischen Gaspreise zweistellig ansteigen… Die russischen Gaslieferungen nach Europa … sind bereits zurückgegangen, nachdem die Ukraine im vergangenen Monat die Gaslieferungen von Russland nach Europa an … einem der beiden Transitpunkte gestoppt hat … Dadurch wurde die Versorgung für ein Drittel des Gases, das über die Ukraine nach Europa gelangt, unterbrochen.“ („Europe’s Gas Prices Surge 13% As Russia Reduces Nord Stream Flow“, Oil Price)

Die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten haben mehr Sanktionen gegen Russland verhängt als jedes andere Land in der Geschichte. Die Ankündigung vom Dienstag macht jedoch deutlich, wer tatsächlich unter den Sanktionen leidet und wer nicht. Russland leidet nicht, es scheint sogar gar nicht besonders beunruhigt zu sein. Es hat die Angriffe Washingtons so gelassen weggesteckt, wie man eine Fliege bei einem Familienpicknick verscheuchen würde. Noch überraschender ist die Tatsache, dass die Sanktionen den Rubel gestärkt, die Einnahmen aus Rohstoffen erhöht, Russlands Handelsbilanzüberschuss auf ein Rekordniveau gebracht und die Gewinne aus Gas und Öl in die Stratosphäre getrieben haben. Nach allen objektiven Maßstäben scheinen die Sanktionen Russland zugute zu kommen, was natürlich das Gegenteil des erwarteten Ergebnisses ist.

Washingtons Wirtschaftssanktionen gegen Russland: Erfolg oder Misserfolg?

Die russische Währung (der Rubel) hat sich auf ein Fünfjahreshoch erholt.

Russlands Rohstoffe fahren satte Gewinne ein

Russlands Handelsüberschuss wird dieses Jahr voraussichtlich ein Rekordhoch erreichen

Russlands Öl- und Gasverkäufe sind stark angestiegen

Es gibt keine Beweise dafür, dass die Sanktionen Washingtons das Ziel erreicht haben, Russland zu „schwächen“ oder seine Wirtschaft zu schädigen. Es gibt jedoch zahlreiche Beweise dafür, dass die Sanktionen nach hinten losgegangen sind und ihren Befürwortern und ihrem Volk einen hohen Tribut abverlangt haben. Und obwohl es schwer ist, den tatsächlichen Schaden zu beziffern, haben wir versucht, bestimmte Kategorien zu identifizieren, in denen die Auswirkungen am dramatischsten waren. Die Sanktionen haben:

Einen starken Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise ausgelöst. (steigende Inflation)

Sie haben zu erheblichen Unterbrechungen der weltweiten Lieferketten geführt (Deglobalisierung)

die Nahrungsmittelknappheit und die Wahrscheinlichkeit von Hungersnöten stark erhöht

löste eine starke Verlangsamung der Weltwirtschaft aus.

Bislang hat Russland diese Angriffe geduldig und ohne Vergeltungsmaßnahmen überstanden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die plötzliche Kürzung der Gaslieferungen an das energieabhängige Deutschland um 40 % ein Zeichen setzen soll. Denken Sie daran, dass Nord Stream 2 ein massives, mehrjähriges 10-Milliarden-Dollar-Projekt war, dem Russland voll und ganz verpflichtet war, bis Deutschland Putin in letzter Minute den Boden unter den Füßen wegzog. Deutschland hat bewiesen, dass es – wenn es hart auf hart kommt – immer im Gleichschritt mit Washington marschieren wird, anstatt seine Geschäftsvereinbarungen zu erfüllen oder im Interesse seiner eigenen Bevölkerung zu handeln. Jetzt stellt Deutschland jedoch fest, dass es einen sehr hohen Preis dafür zahlen muss, als Washingtons Pudel zu agieren. Hier ist mehr von Reuters:

Gazprom teilte am Dienstag mit, dass es die Lieferungen über die Unterwasserpipeline Nord Stream 1 nach Deutschland von 167 Millionen Kubikmetern pro Tag auf bis zu 100 Millionen Kubikmeter gedrosselt hat. Als Grund wurde die verspätete Rückgabe von Ausrüstung genannt, die zur Reparatur geschickt worden war….

Gazprom exportiert nach den russischen Sanktionen gegen EuRoPol Gaz, dem Eigentümer des polnischen Abschnitts, kein Gas mehr über die Jamal-Europa-Pipeline nach Westen durch Polen. Die Gasflüsse über Jamal-Europa werden weiterhin von Deutschland nach Polen in Richtung Osten geleitet.

„Aufgrund der verspäteten Rückkehr der Gasverdichtereinheiten von der Reparatur durch Siemens … und technischer Störungen der Motoren können derzeit nur drei Gasverdichtereinheiten in der Verdichterstation Portovaya eingesetzt werden“, so Gazprom.

„Aufgrund der von Kanada verhängten Sanktionen ist es für Siemens Energy derzeit nicht möglich, überholte Gasturbinen an den Kunden zu liefern. Vor diesem Hintergrund haben wir die kanadische und die deutsche Regierung informiert und arbeiten an einer praktikablen Lösung“, so das Unternehmen.“ („Nord Stream-Gaskapazität eingeschränkt, da Sanktionen Ausrüstung verzögern“, Reuters)

Natürlich werden die Medien einen Wartungsfehler als Entschuldigung anführen, aber wie glaubwürdig ist das? Wie oft wird die Versorgung mit einer lebenswichtigen Ressource wegen einer Fehlfunktion eines Kompressors um fast die Hälfte gekürzt?

Nicht oft. Russland sendet eine einfache, aber eindringliche Botschaft an Deutschland: „Ihr habt euer Bett gemacht, jetzt schlaft darin.“ Russlands Reaktion ist völlig normal, nachdem man es „in den Rücken gefallen ist“.

Und Deutschlands Leiden fangen gerade erst an, weil es keine Möglichkeit hat, das Energiedefizit auszugleichen, mit dem es in naher Zukunft konfrontiert sein wird; ein Defizit, das zu Stromausfällen, erfrierenden Häusern und einer unerbittlichen Strangulierung der heimischen Industrie führen wird. Wie die deutsche Regierung feststellt, gibt es keinen brauchbaren Ersatz für russische Kohlenwasserstoffe, die weder leicht verfügbar sind noch in der Qualität den besonderen Anforderungen Deutschlands entsprechen. Mit anderen Worten: Die USA haben Deutschland in dem Glauben gelassen, es könne einfach zu anderen Energielieferanten wechseln, und alles wäre in Butter. Das ist sicherlich nicht der Fall. Tatsächlich werden Deutschland und ganz Europa mehr für ihre Energie bezahlen als jede andere Region der Welt, was die Wettbewerbsfähigkeit der EU ernsthaft untergraben wird. Dies wiederum wird zu einem starken Rückgang des Lebensstandards und zu wachsenden sozialen Unruhen führen. Hier mehr aus dem Wall Street Journal:

Jahrzehntelang verließ sich die europäische Industrie auf Russland, um kostengünstiges Erdöl und Erdgas zu erhalten, die die Fabriken des Kontinents am Laufen hielten. Jetzt steigen die Energiekosten der europäischen Industrie infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine sprunghaft an, was die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller auf dem Weltmarkt beeinträchtigt. Die Fabriken suchen händeringend nach Alternativen zu russischer Energie, da die Gefahr besteht, dass Moskau den Gashahn abrupt zudreht und die Produktion zum Stillstand bringt.

Die europäischen Hersteller von Chemikalien, Düngemitteln, Stahl und anderen energieintensiven Gütern sind in den letzten acht Monaten unter Druck geraten, als die Spannungen mit Russland im Vorfeld der Invasion im Februar zunahmen. Einige Hersteller schließen angesichts der Konkurrenz durch Fabriken in den USA, im Nahen Osten und in anderen Regionen, in denen die Energiekosten wesentlich niedriger sind als in Europa, ihre Betriebe. Die Erdgaspreise sind in Europa inzwischen fast dreimal so hoch wie in den USA.“ („Some European Factories, Long Dependent on Cheap Russian Energy, Are Shutting Down; Industrial energy costs are soaring in the wake of Russia’s war on Ukraine, hobbling European manufacturers‘ ability to compete globally“, Wall Street Journal)

Das Wall Street Journal möchte Sie glauben machen, dass Russland für die schlechten Entscheidungen Europas verantwortlich ist, aber das stimmt nicht. Putin hat die Preise nicht erhöht. Die Preise stiegen als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage in der EU aufgrund der durch die Sanktionen verursachten Knappheit. Wie kann das Putins Schuld sein?

Das ist es nicht. Das Gleiche gilt für die EU-Beamten, die Putin „Erpressung“ vorwarfen, eine Behauptung, für die es keinerlei Grundlage gab. Als diese Anschuldigung erhoben wurde, betrug der Gaspreis in der EU ein Drittel des heutigen Preises. Funktioniert Erpressung auf diese Weise, indem man weniger als den Marktpreis verlangt?

Nein, natürlich nicht. Das ist doch lächerlich. Europa bekam einen guten Preis für eine knappe Ressource, bis es beschloss, den schlechten Rat von Onkel Sam zu befolgen und es sich selbst zu verderben. Jetzt zahlen sie Unsummen und können sich nur selbst die Schuld geben.

Wussten Sie, dass die Staats- und Regierungschefs der EU bereits Pläne zur Rationierung von Energie in diesem Winter schmieden?

Das ist wahr. Europa hat sich bereit erklärt, ein weiteres Schoßhündchen der USA zu werden, um Washingtons ehrgeizige globale Strategie getreu auszuführen. Hier ist die Geschichte:

Europa könnte gezwungen sein, in diesem Winter mit der Rationierung von Energie zu beginnen, angefangen bei der industriellen Nutzung von Erdgas, insbesondere wenn der Winter kalt ist und Chinas Wirtschaft wieder anspringt“, sagte der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, in einem Interview mit der Financial Times. Wenn wir einen strengen und langen Winter haben. würde ich eine Rationierung des Erdgases in Europa nicht ausschließen, angefangen bei den großen Industrieanlagen“, sagte Birol der FT.

Die Welt stehe vor einer „viel größeren“ Energiekrise als in den 1970er Jahren, sagte Birol letzten Monat der deutschen Tageszeitung Der Spiegel. Damals ging es nur um Öl“, sagte Birol dem Nachrichtenmagazin. „Jetzt haben wir eine Ölkrise, eine Gaskrise und eine Stromkrise gleichzeitig“, sagte der Leiter der internationalen Agentur, die nach dem Schock des arabischen Ölembargos in den 1970er Jahren gegründet wurde.“ („IEA: Europa könnte in diesem Winter eine Energierationierung erleben“, Ölpreis)

Sie irrt sich, nicht wahr? Wir haben keine „Öl-, Gas- und Stromkrise“. Was wir haben, ist eine politische Krise. All diese Engpässe lassen sich leicht auf die törichten Entscheidungen inkompetenter Politiker zurückführen, die auf Geheiß von Neokon-Fantasten handeln, die glauben, sie könnten die Uhr zurückdrehen in die Blütezeit der globalen Vormachtstellung Amerikas. Aber diese Zeiten sind vorbei, und jeder scheint zu wissen, dass sie vorbei sind, außer der isolierten Gruppe von selbstverblendeten Fanatikern in den Washingtoner Think Tanks und ihrer politischen Brut in der 1600 Pennsylvania Avenue.

Unterm Strich: Wir wären alle viel besser dran gewesen, wenn wir auf Kissinger gehört hätten, der seinen Freunden auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) riet, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden, bevor Russland Änderungen vornimmt, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Leider stieß Kissingers Appell auf taube Ohren, und Putin hat bereits begonnen, seine Energieströme nach Osten umzulenken. Sehen Sie sich diesen atemberaubenden Auszug aus einem Artikel auf oilprice.com an:

Die größte Umwälzung der Ölhandelsströme seit dem arabischen Ölembargo in den 1970er Jahren ist im Gange – und die Dinge werden vielleicht nie wieder zur Normalität zurückkehren. Die russische Invasion in der Ukraine und die Sanktionen gegen russische Ölexporte verändern die globalen Ölhandelsrouten. In den vergangenen fast fünf Jahrzehnten floss das Öl mehr oder weniger frei von jedem Lieferanten zu jedem Kunden in der Welt… Dieser freie Energiehandel ist nun vorbei, nach …. den darauf folgenden westlichen Sanktionen und der unumkehrbaren Entscheidung Europas, seine Abhängigkeit von russischer Energie um jeden Preis zu beenden…

Bis Ende dieses Jahres wird Europa voraussichtlich 90 % seiner gesamten Einfuhren von russischem Öl aus der Zeit vor dem Krieg verbieten… Für Öl, das nach Europa geliefert wird, muss das Rohöl aus dem Nahen Osten nun längere Strecken zu den europäischen Häfen zurücklegen als die kürzeren Routen nach Indien und China… Für Europa ist die Wahl der Ölversorgung nun eine politische Entscheidung, und es wird bereit sein, einen Aufpreis zu zahlen, um nicht-russisches Öl zu beziehen. Dies wird die Versorgungsmöglichkeiten einschränken und die hohen Ölpreise in den kommenden Monaten weiter stützen.

Fitch Ratings kommentierte das EU-Embargo gegen russische Ölimporte auf dem Seeweg in der vergangenen Woche mit den Worten: Dieses Verbot wird erhebliche Auswirkungen auf die globalen Ölhandelsströme haben, da etwa 30 % der EU-Importe durch Importe aus anderen Regionen, einschließlich des Nahen Ostens (Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über anhaltende Produktionsreserven von etwa 2 Mio. Barrel pro Tag bzw. 1 Mio. Barrel pro Tag), Afrika und den USA, ersetzt werden müssen.“ („The Biggest Reshuffle Of Oil Flows Since The 1970s“, Oil Price)

Was bedeutet das?

Es bedeutet, dass die Inflation weiter ansteigen wird, da Russlands gewaltige Rohölvorräte nach Osten umgeleitet werden. Es bedeutet, dass Washington sein seit 30 Jahren bestehendes „Lieblingsprojekt“, die Globalisierung, aufgegeben und die Welt in rivalisierende Blöcke aufgespalten hat. Es bedeutet, dass der Dollar, der Anleihemarkt, das westliche Finanzsystem und die so genannte „regelbasierte Ordnung“ – die alle untrennbar mit dem Wirtschaftswachstum verbunden sind, das fast ausschließlich von der Verfügbarkeit billiger Energie abhängt – unter dem Gewicht federleichter politischer Entscheidungen zu ächzen beginnen, die den Nationen des Westens und ihren Menschen den sicheren Ruin gebracht haben.

Wir werden einen hohen Preis für Washingtons selbstmörderisches Machtstreben zahlen.