Trilaterales Kommissionssekretariat, Gates Foundation, CEPI und Wellcome Trust arbeiten gemeinsam an der G7 Global Health Follow-up Initiative

Das Asien-Pazifik-Sekretariat der Trilateralen Kommission schließt sich mit einigen der größten Organisationen, die Einfluss auf die globale Gesundheitspolitik haben, zusammen, um die G7 Hiroshima Global Health Follow-up Initiative zu starten.

In Partnerschaft mit der Bill and Melinda Gates Foundation, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dem International Pandemic Preparedness Secretariat (IPPS) und dem Wellcome Trust zielt die G7 Hiroshima Global Health Follow-up Initiative des Japan Center for International Exchange (JCIE) darauf ab, „die Fortschritte der bisherigen G7-Verpflichtungen in Bezug auf Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion (PPR)/resiliente Gesundheitssysteme zu überprüfen und die verbleibenden Herausforderungen zu identifizieren, die im Rahmen der G7 2024 angegangen werden müssen.„

Vor dem diesjährigen G7-Treffen in Hiroshima, Japan, veröffentlichte die Hiroshima G7 Global Health Task Force des JCIE 49 Seiten mit Empfehlungen für das Treffen, das im Mai stattfand.

Einige der Empfehlungen der Task Force an die G7 kamen ihren eigenen Mitgliedern zugute (d. h. CEPI, Gates Foundation, Global Fund usw.) und wurden später von den G7-Führern angenommen.

Zum Beispiel empfahl der JCIE:

Die G7 sollte zur Unterstützung der F&E-Programme von CEPI aufrufen, um die Entwicklung von Impfstoffen und Therapien zu beschleunigen.

aufrufen, um die Entwicklung von Impfstoffen und Therapien zu beschleunigen. Die G7 sollte globale Partnerschaften und Stiftungen wie Unitaid, den Global Fund, die WHO, GAVI , FIND, die Bill & Melinda Gates Foundation und die Clinton Health Access Initiative anerkennen.

, FIND, die und die Clinton Health Access Initiative anerkennen. Sie alle haben eine Katalysatorrolle bei der Beschleunigung der Markteinführung, Herstellung und Beschaffung von Gegenmaßnahmen für COVID-19 gespielt und die Bedeutung ihrer Partnerschaft und Zusammenarbeit unterstrichen.

Die G7 sollte auch internationale Organisationen wie den Global Fond, GAVI, GFF und andere ermutigen, durch Kofinanzierungsanforderungen, Lobbyarbeit und technische Hilfe als Katalysator für die Mobilisierung inländischer Ressourcen zu wirken.

Das am 20. Mai 2023 veröffentlichte Kommuniqué der G7-Staats- und Regierungschefs von Hiroshima unterstreicht den Einfluss der JCIE-Empfehlungen auf die Festigung von Partnerschaften mit den dem JCIE angeschlossenen Organisationen.

In dem Kommuniqué kündigten die G7-Staats- und Regierungschefs den Start der Partnerschaft für die Bereitstellung medizinischer Gegenmaßnahmen (MCM) für einen gerechten Zugang (MCDP) an und erklärten:

„Wir werden weiterhin zu den laufenden Prozessen, auch im Rahmen der G20, zu einem durchgängigen MCM-Ökosystem beitragen […], und zwar in Zusammenarbeit mit relevanten Partnern wie der WHO, der Weltbank, dem UN-Kinderhilfswerk (UNICEF), dem Globalen Fonds, der GAVI Vaccine Alliance, dem Global Health Innovative Technology (GHIT) Fund, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), der Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) und Unitaid sowie dem Medicines Patent Pool, regionalen Organisationen und dem Privatsektor.“

Was die Gesundheitsüberwachung, den Datenaustausch und die Überwachung anbelangt, so hatte der JCIE zuvor eine Empfehlung ausgesprochen:

Die G7 sollte sich für die Schaffung einer digital-symbiotischen Gesellschaft einsetzen, die sicherstellt, dass niemand zurückgelassen wird: Dazu gehört die Förderung von Investitionen in Echtzeit-Syndromüberwachungs- und -verfolgungssysteme sowie die Entwicklung von Humanressourcen durch den Einsatz von Geräten des Internets der Dinge (IoT) und sozialer Medien.

sowie die Entwicklung von Humanressourcen durch den ialer Medien.

Die G7 kann ihre Unterstützung für die Bemühungen internationaler Organisationen […] zur Förderung des Einsatzes digitaler Hilfsmittel in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) bekräftigen: Diese Instrumente können dazu dienen, das Gesundheitspersonal in die Lage zu versetzen, krankheitsbezogene Informationen zu sammeln, wie z. B. die Impfhistorie, das Auftreten von Nebenwirkungen und den Infektionsstatus nach der Impfung, und gleichzeitig Präventions- und Aufklärungsdienste für gefährdete Bevölkerungsgruppen in LMICs bereitzustellen.

, und gleichzeitig Präventions- und Aufklärungsdienste für gefährdete Bevölkerungsgruppen in LMICs bereitzustellen.

Die G7 sollte internationale Diskussionen über regelbasierte Kriterien für die grenzüberschreitende Nutzung von Gesundheitsdaten fördern, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit persönlichen Gesundheitsdaten für Zwecke des öffentlichen Interesses bei Pandemien: Die Einrichtung einer webbasierten, standardisierten, interoperablen nationalen digitalen Plattform – die auch geschlechtsspezifische Aspekte berücksichtigt – für Gesundheitsinformationen und die Schaffung eines soliden Rechtsrahmens für die grenzüberschreitende Nutzung von persönlichen Gesundheitsdaten sollte Priorität haben.

Im Kommuniqué der G7-Staats- und Regierungschefs von Hiroshima wurde später anerkannt, „wie wichtig der rechtzeitige, transparente und systematische Austausch von Krankheitserregern, Daten und Informationen auf sichere Weise und unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzvorschriften für die sektorübergreifende und integrierte Überwachung neu auftretender und anhaltender Gesundheitsbedrohungen sowohl in normalen Zeiten als auch in Notfällen ist“.

„Das Japan Center for International Exchange (JCIE) startet in Partnerschaft mit der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dem International Pandemic Preparedness Secretariat (IPPS) und dem Wellcome Trust eine G7 Hiroshima Global Health Follow-up Initiative, und Wellcome Trust, um die Fortschritte bei den bisherigen Verpflichtungen der G7 in Bezug auf Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion (PPR) und widerstandsfähige Gesundheitssysteme zu überprüfen und die verbleibenden Herausforderungen zu ermitteln, die im Rahmen der G7 2024 angegangen werden müssen.“

Die Organisationen, aus denen sich die Hiroshima G7 Global Health Follow-up Initiative des JCIE zusammensetzt, sind alle eng miteinander verflochten.

So leitete das JCIE beispielsweise die Hiroshima G7 Global Health Task Force „unter einem Zuschuss der Bill and Melinda Gates Foundation“.

Die Mitglieder der IPPS-Lenkungsgruppe wurden alle „von den unterstützenden Organisationen des Sekretariats (der Bill & Melinda Gates Foundation, dem Wellcome Trust), drei G7-Präsidentschaften (der aktuellen, der kommenden und der Vorjahrespräsidentschaft), der aktuellen G20-Präsidentschaft, dem Internationalen Verband der Arzneimittelhersteller und -verbände (IFPMA) und den beiden Ko-Vorsitzenden der Expertengruppe für Wissenschaft und Technologie ausgewählt.“

CEPI wurde auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2017 in Davos mit Unterstützung der Gates Foundation gegründet.

Im Januar 2022 sagten die Gates Foundation und der Wellcome Trust dem CEPI jeweils 150 Millionen Dollar für die Impfstoffforschung und -entwicklung zu.

Das WEF ist Partner der Gates-Stiftung, und die Gates-Stiftung ist Partner des JCIE.

In der Vergangenheit hat die Bill and Melinda Gates Foundation zusammen mit der von Gates unterstützten GAVI-Impfstoffallianz (die auch mit dem Wellcome Trust zusammenarbeitet) mehr zum Programmbudget der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beigetragen als alle Mitgliedsländer mit Ausnahme von zwei – den USA und dem Vereinigten Königreich.

CEPI, GAVI und die WHO leiteten COVAX gemeinsam mit dem wichtigsten Lieferpartner UNICEF, um die Entwicklung und Herstellung von COVID-19-Impfstoffen zu beschleunigen.

Das 1970 gegründete JCIE ist das Asien-Pazifik-Sekretariat der Trilateralen Kommission, die 1973 von David Rockefeller gegründet wurde, der auch jahrzehntelang Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR) war, zusammen mit Henry Kissinger.

Kissinger entdeckte den späteren Gründer des WEF, Klaus Schwab, bei einem von der CIA unterstützten Seminar an der Harvard-Universität, das Kissinger 1967 leitete und bei dem er begann, Schwab zu betreuen.

Letzten Monat hat die WHO das „globale Netzwerk für digitale Gesundheitszertifizierung“ ins Leben gerufen, das „auf den Erfahrungen der regionalen Netzwerke für COVID-19-Zertifikate aufbaut und die Infrastruktur und die Erfahrungen mit dem digitalen System der Europäischen Union für digitale COVID-Zertifikate (EU DCC) aufgreift.„

"The WHO Is Proud Today to Launch the Global Digital Health Certification Network. Soon After We Will Expand This Infrastructure By Incorporating Other Use Such As a Digitized International Certificate of Vaccination." – Tedros Adhanom Ghebreyesus



– Tedros Adhanom Ghebreyesus is the… pic.twitter.com/A2cJ2lEZkp — Clay "ReAwakening America" Clark (@TheClayClark) June 7, 2023

Die WHO stellte jedoch im August 2021 ausdrücklich fest, dass COVID-Impfpässe „das Risiko der Krankheitsausbreitung erhöhen können„, da „das Ausmaß, in dem jeder Impfstoff die Übertragung von SARS-CoV-2 auf empfängliche Personen verhindert, noch zu bewerten ist„.

🚨 BREAKING:



In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission.



"Get vaccinated for others" was always a lie.



The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated.



The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO — Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 11, 2022

Die Idee eines von der WHO betriebenen globalen Impfpasses wurde auf dem B20-Gipfel 2022 in Bali, Indonesien, vorgeschlagen.

„Wir brauchen ein digitales Gesundheitszertifikat, das von der WHO anerkannt wird – wenn man richtig geimpft oder getestet wurde, kann man sich frei bewegen“ Budi Gunadi Sadikin, indonesischer Gesundheitsminister, B20-Gipfel 2022

'If you have been vaccinated or tested properly, you can move around..

'We will sub [this digital certificate using WHO standard] into the next World Health Assembly.. as the revision to intl health regulation': Indonesia MoH Budi Sadikin, ex-banker #B20Summit #B20 #DigitalID pic.twitter.com/mt2XugRhiC — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 14, 2022

Dort erklärte der indonesische Gesundheitsminister und ehemalige Banker Budi Sadikin, die G20 sollten auf der nächsten Weltgesundheitsversammlung WHO-standardisierte Impfpässe verabschieden.