Trotz hoher Durchimpfung steigt die Gesamtzahl der Todesfälle in Australien an.

Es ist Montag in Down Under. Machen Sie sich bereit, die Woche mit erschreckenden Daten zu beginnen.

Australien gehört zu den Ländern, die nach den massenhaften mRNA-Spritzkampagnen einen ungewöhnlichen Anstieg der Todesfälle aller Ursachen verzeichnen.

Die australische Regierung berichtete am 25. Mai, dass die Zahl der Todesfälle in Australien Anfang 2022 um 21 % über dem Normalwert lag. Selbst wenn man die Covid-Todesfälle ausklammert, lagen die Todesfälle mehr als 10 % über dem Normalwert. Quelle

Victoria, Australiens zweitbevölkerungsreichster Bundesstaat, bietet ein noch düstereres Bild. Im Gegensatz zur nationalen Regierung veröffentlicht Victoria die monatlichen Todeszahlen nahezu in Echtzeit. Am Donnerstag wurden 4.312 Todesfälle im Mai gemeldet, 27 Prozent mehr als im Durchschnitt der Monate Mai 2020 und 2021 – das entspricht 45.000 zusätzlichen Todesfällen in den Vereinigten Staaten. Quelle

Die Spitze der Todesfälle in Australien ist besonders auffällig, weil es in Australien im Jahr 2020 und in weiten Teilen des Jahres 2021 keine überzähligen Todesfälle – und kaum Covid – gab. Daher können die üblichen alternativen Erklärungen nicht gelten. Die Spitze kann nicht das Ergebnis einer verzögerten medizinischen Versorgung oder eines „Long Covid“ sein (was auch immer ein Long Covid ist). Das australische Wetter und die geografischen Gegebenheiten unterscheiden sich zudem stark von denen der europäischen Länder, die derzeit übermäßige Todesfälle melden.

Außerdem zeigen die australischen Daten, dass die meisten überzähligen Todesfälle im Januar und Februar 2022 NICHT auf Herzerkrankungen zurückzuführen waren. Die Todesfälle durch Krebs lagen leicht über dem Durchschnitt, aber die größten Sprünge gab es bei den Todesfällen durch Diabetes und Demenz, die beide fast 30 Prozent über dem Normalwert lagen.

In wissenschaftlichen Fachzeitschriften und in der VAERS-Datenbank des Bundes wurde über Fälle schwerer diabetischer Dysregulationen nach den mRNA-Spritzen berichtet. Anekdotische Berichte über ältere Menschen, die insbesondere nach einer zweiten oder einer Auffrischungsimpfung einen raschen geistigen Verfall erleiden, sind ebenfalls häufig.

Während die Zahl der Todesfälle, die nicht auf Coronaviren zurückzuführen sind, ansteigt, ist die Zahl der Todesfälle durch Coronaviren in Australien in diesem Jahr ebenfalls stark angestiegen.

Über weite Strecken der Jahre 2020 und 2021 tauschte Australien seine bürgerlichen Freiheiten gerne gegen „Tage für einen Donut“ ein, an denen es keine neuen gemeldeten Coronavirus-Infektionen, geschweige denn Todesfälle gab.

Mit der Einführung der mRNA-Impfstoffe glaubten die meisten Australier – und die autoritären Covid-Autoritäten überall -, dass Australien die richtige Wahl getroffen hatte. Sicher, sie hatten ein paar Jahre Freiheit aufgegeben – im Gegenzug für ein Covid-freies Paradies für immer.

Die Australier haben die Covid-Impfungen eifrig angenommen und sind deutlich häufiger geimpft als die Amerikaner. In New South Wales, dem größten Bundesstaat des Landes, sind 95 Prozent der Menschen über 16 Jahren geimpft. 64 Prozent wurden aufgefrischt.

Doch trotz (oder gerade wegen) dieser sehr hohen Impfraten hat die Einführung von Omikron zu einer unaufhaltsamen Welle von Infektionen und Todesfällen in ganz Australien geführt.

Australien hat jetzt das Äquivalent von etwa 125.000 amerikanischen Covid-Toten gemeldet, und die große Mehrheit davon ist in diesem Jahr passiert.

Diese Zahl ist natürlich immer noch weitaus niedriger als die Gesamtzahl in den Vereinigten Staaten. Aber zum ersten Mal seit der Einführung von Covid gibt es in Australien deutlich mehr tägliche Todesfälle pro Kopf als in den Vereinigten Staaten.

Und die weit verbreiteten Impfungen und Booster haben daran nichts geändert. New South Wales meldete am Donnerstag, dass 82 der 98 Personen, die in der Woche bis zum 28. Mai an Covid starben, geimpft waren, darunter 64, die mindestens eine Auffrischung erhalten hatten.

Vielleicht noch erstaunlicher ist, dass von 41 Personen, die in die Intensivstationen eingeliefert wurden, nur zwei als ungeimpft bekannt waren. (Der Status von 11 weiteren Patienten war unbekannt. In den Vereinigten Staaten würden alle einfach als ungeimpft eingestuft werden. Trotz seines Autoritarismus ist Australien in seiner Berichterstattung viel ehrlicher als die Centers for Disease Control).

Da es in Australien vor Beginn der Impfungen so wenig Covid gab, bietet das Land vielleicht das klarste Bild über den Gesamtnutzen und die Risiken der weit verbreiteten mRNA-Impfungen. Die Australier sind dem Covid weitgehend ausgesetzt, nachdem sie geimpft wurden. Die Impfungen hatten also genügend Zeit, ihre Wirkung zu entfalten.

Wenn Magie das richtige Wort ist.