Die EU will ihre Pharmaindustrie wettbewerbsfähiger machen. Zulassungsverfahren sollen effizienter werden, regulatorische Belastungen sinken und Innovationen schneller bei Patienten ankommen. Das sind ausdrücklich erklärte Ziele des europäischen Arzneimittelpakets. Der Rat hat seine Position dazu am 28. September 2026 verabschiedet. Es geht um eine umfassende Reform, deren Anspruch sowohl bessere Versorgung als auch günstigere Bedingungen für die Industrie ist.

Doch gerade bei neuen Arzneimitteln entscheidet sich Sicherheit an den Nachweisen, die vor ihrem Einsatz verlangt werden. Wer hier Vereinfachungen schafft, muss öffentlich erklären, welche Untersuchungen künftig entfallen können und weshalb das medizinisch vertretbar sein soll.

Ein zentraler Baustein sind die sogenannten „Platform Technology Master Files“. Sie sollen bereits bewertete Informationen über eine gemeinsame Technologieplattform bündeln – einschließlich Angaben zu Qualität, vorklinischen Untersuchungen und klinischen Daten. Die Ratsfassung nennt ausdrücklich auch mRNA. Für weitere Produkte derselben Plattform sollen diese Daten wiederverwendet werden können, um Studienwiederholungen und doppelte Bewertungen zu reduzieren.

Damit sind weniger neue Untersuchungen unter bestimmten Voraussetzungen ausdrücklich gewollt. Hersteller müssen allerdings begründen, warum die vorhandenen Daten auf das jeweilige Produkt übertragbar sind. Die Zulassungsverantwortung und Haftung bleiben bestehen.

Genau an dieser Übertragbarkeit liegt der kritische Punkt. Eine technische Gemeinsamkeit ist noch keine ausreichende Antwort auf jede Sicherheitsfrage eines neuen Präparats. Entscheidend wird, wie streng Behörden prüfen, welche Erkenntnisse übernommen werden dürfen und welche Untersuchungen produktspezifisch notwendig bleiben. Eine wissenschaftliche Begründung muss überprüfbar sein. Sie darf nicht zur Formalität werden, die den gewünschten Zeitgewinn nachträglich rechtfertigt.

Die Erfahrungen mit den COVID-Impfstoffen machen diese Frage besonders relevant. Schwere Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen sind anerkannt. Das Robert Koch-Institut beschreibt seltene Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen, überwiegend mit mildem bis moderatem Verlauf, aber auch schwere Erkrankungen und Todesfälle

Diese Risiken rechtfertigen keine pauschale Verurteilung sämtlicher mRNA-Produkte. Sie begründen jedoch einen hohen Anspruch an die nächste Generation von Präparaten: Bekannte Schwachstellen müssen gezielt untersucht werden. Die Einsparung einer Studie braucht eine belastbare Begründung, gerade wenn ihre Ergebnisse für seltene oder schwere Schäden relevant sein könnten.

Zusätzliche Flexibilität sollen regulatorische Reallabore schaffen. In solchen „Sandboxes“ können bestimmte Anforderungen zeitlich begrenzt angepasst werden. Der Gesetzestext verlangt weiterhin Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit. Für die Vermarktung bleiben eine Zulassung und ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis erforderlich. Auch die Aufsichtsbefugnisse der Behörden werden ausdrücklich erhalten. Ratsfassung der Verordnung, Artikel 116–118

Die Behauptung einer vollständig abgeschafften Kontrolle ist nicht haltbar. Die politische Verantwortung wächst trotzdem: Wer Ausnahmen und Anpassungen ermöglicht, muss deren Grenzen sichtbar machen. Welche Anforderungen wurden verändert? Welche Ersatznachweise wurden verlangt? Welche Sicherheitsbedenken bestanden? Solche Entscheidungen gehören nachvollziehbar dokumentiert.

Die wirtschaftliche Seite ist ebenfalls konkret. Das Paket sieht acht Jahre Datenschutz für neue Arzneimittel sowie anschließenden Marktschutz mit möglichen Verlängerungen vor. Für bestimmte prioritäre Antibiotika ist ein übertragbarer Gutschein vorgesehen, der zusätzlichen Marktschutz für ein anderes Präparat ermöglichen kann. Zugleich enthält die Reform Maßnahmen gegen Lieferengpässe und für einen erleichterten Markteintritt von Generika. Sie lässt sich deshalb nicht vollständig auf ein Geschenk an Konzerne reduzieren.

Die Interessen der Industrie erhalten dennoch einen ausdrücklich verankerten Platz in dieser Reform. Weniger wiederholte Studien und schnellere Verfahren dürften Entwicklungsaufwand reduzieren. Der Nutzen für Patienten muss sich ebenso konkret zeigen: durch wirksame, bezahlbare und ausreichend geprüfte Medikamente.

Dafür braucht es öffentliche Begründungen für eingesparte Untersuchungen, unabhängige Überprüfungen der Datenübertragung und eine konsequente Erfassung schwerer Nebenwirkungen. Wirtschaftliche Vorteile lassen sich nicht gegen verbleibende Sicherheitsfragen verrechnen.

Nach Corona schuldet die Politik der Öffentlichkeit mehr als das Versprechen, Innovation werde schon allen zugutekommen. Wenn Pharmaunternehmen weniger neue Nachweise vorlegen müssen, muss die Begründung dafür umso genauer sein. Gesundheitsschutz ist der Maßstab, an dem sich das beschleunigte Verfahren messen lassen muss.