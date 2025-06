Trump fordert China auf, sich für die Plünderung durch die Wall Street zu „öffnen“

Von Mike Whitney

Trump wants China to open up its key sectors like finance, real estate & high-tech industries so that his billionaire Zionist buddies can buy up the assets (using the freely printed USD the Fed gave them) and control China like they control America. https://t.co/Ln3s0O9zow — 倪明达 (Ni Mingda) (@NiMingDa_888) May 9, 2025

Übersetzung von „X“: Trump will, dass China seine Schlüsselbranchen wie Finanzen, Immobilien und Hightech öffnet, damit seine milliardenschweren zionistischen Kumpane die Vermögenswerte aufkaufen können (mit dem frei gedruckten Geld, das ihnen die Fed gegeben hat) und China so kontrollieren können, wie sie Amerika kontrollieren.

CHINA SOLLTE SEINEN MARKT FÜR DIE USA ÖFFNEN – DAS WÄRE SO GUT FÜR SIE!!! GESCHLOSSENE MÄRKTE FUNKTIONIEREN NICHT MEHR!!!

Am Freitag hat Präsident Donald Trump China scharf angegriffen und Peking vorgeworfen, gegen die Bedingungen eines Abkommens verstoßen zu haben, das erst wenige Wochen zuvor in der Schweiz geschlossen worden war. Hier ist, was Trump am 30. Mai 2025 auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social gepostet hat:

Vor zwei Wochen befand sich China in einer ernsten wirtschaftlichen Notlage! Die sehr hohen Zölle, die ich eingeführt habe, machten es China praktisch unmöglich, auf dem US-Markt zu handeln, der bei weitem der größte der Welt ist. Wir haben China praktisch einen kalten Entzug verordnet, was für das Land verheerende Folgen hatte. Viele Fabriken wurden geschlossen, und es kam, gelinde gesagt, zu „Unruhen“. Ich habe gesehen, was passiert ist, und es hat mir nicht gefallen, weder für sie noch für uns. Ich habe ein SCHNELLES ABKOMMEN mit China geschlossen, um sie vor einer meiner Meinung nach sehr schlechten Situation zu bewahren, die ich nicht erleben wollte. Dank dieses Abkommens hat sich alles schnell stabilisiert und China konnte wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Alle waren glücklich! Das ist die gute Nachricht!!! Die schlechte Nachricht ist, dass China, was für manche vielleicht nicht überraschend ist, SEINE VEREINBARUNG MIT UNS VOLLSTÄNDIG VERLETZT HAT. So viel zum Thema „Mr. NICE GUY“! Donald J. Trump@realDonaldTrump

Abgesehen davon, dass China sich wirtschaftlich in keiner schwierigen Lage befindet (Anmerkung: Chinas BIP wuchs im ersten Quartal 2025 um 5,4 %, während die chinesischen Exporte im März 2025 um mehr als 12 % stiegen), gibt es eine Reihe von Ungereimtheiten in Trumps Aussage. Die offensichtlichste davon ist, dass es keinen formellen Vertrag oder verbindliche Vereinbarung zwischen der Trump-Regierung und China in Bezug auf die Zölle gibt. Es gibt keinen. Trump hat dies sogar am 10. und 11. Mai auf Truth Social zugegeben, als er sagte: „Vieles wurde vereinbart“, wobei er jedoch betonte, dass dies „zu Papier gebracht“ oder schriftlich formalisiert werden müsse.

Was geschah, war Folgendes: China bot großzügig an, nach dem Treffen in Genf, bei dem Finanzminister Scott Bessent in eine vorab geplante Sitzung zwischen chinesischen und schweizerischen Beamten (die nichts mit der US-Handelspolitik zu tun hatte) platzte, eine gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen und Trumps gigantische Zölle (auf 30 %) im Gegenzug für nichts zu senken. (Bessent war offensichtlich in Panik wegen der extremen Marktvolatilität an der Wall Street und kapitulierte auf der Stelle.) China machte keine Zugeständnisse. Bessent legte im Grunde genommen Sack und Asche an und erniedrigte sich öffentlich vor der ganzen Welt, ohne etwas dafür zu bekommen. Das Einzige, worauf man sich einigte, war die „Einrichtung eines Konsultationsmechanismus für den Handel zwischen den USA und China“. Mit anderen Worten: Man einigt sich darauf, in Zukunft miteinander zu reden. Na toll.

Und jetzt behauptet Trump, China habe „seine Vereinbarung mit uns völlig verletzt“?

Von welcher Vereinbarung und welcher „Verletzung“ spricht Trump? Niemand weiß, was er damit meint.

Tatsächlich waren seine Äußerungen so undurchsichtig, dass der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer später am Tag klarstellen musste, was er gemeint hatte. Am Freitag sagte Greer in einem Auftritt bei CNBC, dass China zwar einige Zölle wie vereinbart gesenkt habe, aber bestimmte nichttarifäre Gegenmaßnahmen, die während des Handelskriegs eingeführt worden waren, nicht vollständig aufgehoben habe.

„Sie haben die Zölle genauso wie wir abgeschafft, aber einige der Gegenmaßnahmen haben sie verlangsamt“, sagte er.

WTF? „Nichttarifäre Gegenmaßnahmen“? Es geht also gar nicht um die Zölle?

Nein. Tatsächlich können nichttarifäre Handelshemmnisse eine Vielzahl von Maßnahmen umfassen, von staatlichen Vorschriften zur Beschränkung ausländischer Investitionen bis hin zu Subventionen für staatliche Unternehmen. Hier eine Erklärung des Analysten Arnaud Bertrand:

„Deshalb ist Trump laut WSJ wütend … Nach den Gesprächen in Genf beschlossen die USA, neue Regeln zu erlassen, die die Verwendung der neuen KI-Chips von Huawei ‚weltweit‘ (was wahnsinnigerweise auch China einschließt) verbieten, was China als “ernsthafte Untergrabung des bei den hochrangigen bilateralen Gesprächen in Genf erzielten Konsenses„ bezeichnete.“

Als Reaktion darauf verzögert China die Genehmigung von Exportlizenzen für Seltene Erden, und US-Autohersteller warnen das Weiße Haus, dass „Autowerke infolgedessen pandemieähnliche Stillstände hinnehmen müssen könnten“.

Der WSJ-Bericht sollte den Lesern helfen, zu verstehen, was wirklich hinter den Kulissen vor sich geht. Auf der einen Seite versuchen Trump und Co., ihre MAGA-Anhänger davon zu überzeugen, dass es bei dem „Zollkrieg“ darum geht, „Arbeitsplätze in der Fertigung zurück in die USA zu holen“ und „Amerika zu reindustrialisieren“, während Trump auf der anderen Seite die Gespräche in Genf nutzt, um Chinas technologische Entwicklung zu behindern und gleichzeitig Zugeständnisse beim Export von Seltenen Erden zu erzwingen.

Natürlich hat China auf Trumps Behauptung, dass sie „ihre Vereinbarung mit uns völlig verletzt“ hätten, reagiert.(Obwohl man das aus den westlichen Medien nicht erfahren würde.) Am Samstag erklärte der Sprecher der chinesischen Botschaft, Liu Pengyu, dass China den Dialog mit den USA über Handelsfragen aufrechterhalten habe, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der US-Politik und sagte: „China fordert die USA erneut auf, ihre falschen Maßnahmen unverzüglich zu korrigieren, diskriminierende Beschränkungen gegen China aufzuheben und gemeinsam den bei den hochrangigen Gesprächen in Genf erzielten Konsens aufrechtzuerhalten.“ Diese Reaktion unterstreicht Chinas Position, dass die USA „fehlerhafte Maßnahmen“ ergreifen und Exportkontrollmaßnahmen missbrauchen, insbesondere in der Halbleiterindustrie.

Dies ist eine sehr höfliche Art zu sagen, dass China nicht auf Trumps dummes Spiel eingehen wird. Wenn die Regierung beschließt, gegen die WTO-Regeln zu verstoßen und die neuen KI-Chips von Huawei „überall auf der Welt“ einseitig zu verbieten, muss sie mit Vergeltungsmaßnahmen seitens Chinas rechnen. Die USA sind es nicht gewohnt, dass jemand ihrer Größe ihren Bluff durchschaut, aber das ist nun einmal die neue Realität.

Wir glauben jedoch, dass hinter diesen „nichttarifären Handelshemmnissen“ mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Wir glauben, dass Trumps eigentliches Ziel viel ehrgeiziger und lukrativer ist. Sehen Sie selbst:

„Sie haben zugestimmt, China zu öffnen. … Das Wichtigste für mich ist die Öffnung. Ich denke, es wäre fantastisch für unsere Unternehmen, wenn wir dort Fuß fassen und konkurrieren könnten.“ Präsident Donald Trump, Pressekonferenz im Weißen Haus (zu den Handelsverhandlungen nach den Gesprächen in Genf, 12. Mai 2025) „Befreit China und verkauft unsere Produkte. Öffnet China. Aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich das überhaupt fordern werde, denn sie wollen keine Öffnung. Aber aufgrund der Zölle kann ich das möglicherweise erreichen.“ Präsident Donald Trump, 25. April 2025

Klingt das nach einem Mann, dessen vorrangiges Ziel es ist, Arbeitsplätze in der Fertigung zurück in die Vereinigten Staaten zu holen oder das Land zu reindustrialisieren?

Nein. Das klingt nach einem Mann, der sich die Anerkennung seiner milliardenschweren Freunde sichern will, indem er ihnen Zugang zu den größten Überschusskapitalreserven der Welt verschafft. China, die goldene Gans.

Denken Sie daran, dass Scott Bessent ein ehemaliger Hedgefonds-Manager war, der Partner bei Soros Fund Management (SFM) und … ein führendes Mitglied der Gruppe, die am Schwarzen Mittwoch, dem Tag der britischen Währungskrise, 1 Milliarde Dollar Gewinn machte … Bessent hat sich dafür eingesetzt, dass die Handelspartner der USA Zugeständnisse machen, um ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu China einzuschränken, um China zu isolieren und sich in möglichen Handelsgesprächen einen Vorteil zu verschaffen. (Wikipedia)

Trump und Bessent sind ein Team; sie sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Sie sind nicht daran interessiert, Amerika wieder groß zu machen. Sie sind daran interessiert, Zugang zu den chinesischen Finanzmärkten zu erhalten und diese zu liberalisieren, damit die Wall-Street-Banken mit China das Gleiche machen können, was sie mit den Vereinigten Staaten gemacht haben: es in einen von Armut geplagten Sanierungsfall mit 35 Billionen Dollar Schulden verwandeln, der auf den Meeresgrund sinkt. Das ist das übergeordnete Ziel jedes Finanzparasiten an der Wall Street.

Bessent ist der Meinung, dass China die Beschränkungen für ausländische Finanzinstitute aufheben und US-Banken die freie Tätigkeit in seiner 18,6 Billionen Dollar schweren Wirtschaft ermöglichen sollte, insbesondere im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung und im Wertpapierhandel. Er glaubt, dass dies China in die globale Finanzwelt integrieren und Handelsungleichgewichte verringern würde… (23. April 2025, Institute of International Finance).

JPMorgan und StanChart erhalten Genehmigung für hundertprozentige Tochtergesellschaften in China. US-Finanzunternehmen kann 49 % der Anteile an seinem Joint Venture erwerben; JPMorgan expandiert weiter.

Zusammenfassung des Bloomberg-Artikels: Am 19. Januar 2023 berichtete Bloomberg, dass JPMorgan Chase & Co. die vollständige Kontrolle über sein chinesisches Investmentfonds-Joint-Venture erlangt hat, indem es 49 % der Anteile an China International Fund Management Co. von Shanghai International Trust Co. übernommen hat, wie von der China Securities Regulatory Commission (CSRC) genehmigt. Mit diesem Schritt hat JPMorgan mit seinem Konkurrenten Manulife Financial Corp. gleichgezogen und sich 100 % der Anteile an einem Unternehmen auf dem 26 Billionen Yuan (3,8 Billionen US-Dollar) schweren chinesischen Markt gesichert. Der 2016 gegründete Vermögensverwaltungszweig von JPMorgan wird in China unter der Marke JPMorgan Asset Management (JPMAM) integriert. In ähnlicher Weise erhielt Standard Chartered die Genehmigung der CSRC zur Gründung einer hundertprozentigen Wertpapiermaklerfirma in China mit einem Stammkapital von 1,05 Milliarden Yuan, die Dienstleistungen wie Emissionsgeschäfte und Vermögensverwaltung anbieten wird. Dies folgt auf die beschleunigten Genehmigungen für ausländische Unternehmen in China, wobei Manulife und andere Ende 2022 die Genehmigungen erhielten, was den Wettbewerb auf dem Markt (Grok)

Banken wie JPMorgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley streben nach größeren Marktanteilen im chinesischen Finanzsektor, der ein Volumen von 55 Billionen US-Dollar hat (2024, einschließlich Banken und Wertpapiere). Derzeit halten ausländische Banken nur 1,3 % der chinesischen Bankaktiva (59 Billionen US-Dollar) und unterliegen Beschränkungen hinsichtlich ihrer Eigentumsverhältnisse.

Vorteil: Die Öffnung der Märkte würde es der Wall Street ermöglichen, mit chinesischen Banken zu konkurrieren und Chinas Ersparnisse in Höhe von 19 bis 20 Billionen US-Dollar anzuzapfen… Wall-Street-Banken – große US-Finanzinstitute wie JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup – spielen eine wichtige, aber komplexe Rolle in Bessents Forderungen. Sie würden von Chinas Marktöffnung profitieren, insbesondere im Bereich der Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkte, aber ihre Beteiligung weckt auch Bedenken hinsichtlich finanzieller Ausbeutung und geopolitischer Spannungen… (laut Bessent) China sollte die Kapitalkontrollen lockern, um einen freieren Fluss ausländischer Investitionen und die Konvertibilität des Yuan zu ermöglichen und seine Devisenreserven in Höhe von 3,1 Billionen Dollar und seinen Anleihemarkt im Wert von 12 Billionen Dollar in die globale Finanzwirtschaft zu integrieren. Bessent sieht dies als Teil der „Wiederherstellung des Gleichgewichts“ auf den globalen Märkten. (Anmerkung: China wird aufgefordert, seine nationalen Ersparnisse den Gaunern anzuvertrauen, die 2008 das Finanzsystem zum Einsturz gebracht und der Welt über 50 Billionen Dollar Schaden zugefügt haben.

Hier ist der ehemalige Fondsmanager von Soro, Scott Bessent, mit seinen eigenen Worten:

„Unser Ziel ist es nicht, uns von China abzukoppeln, sondern Märkte zu öffnen und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Wir werden den Handel mit China fortsetzen, insbesondere mit nicht strategischen Gütern, und zwar zu niedrigeren Zollsätzen.“ Finanzminister Scott Bessent schrieb am 18. Mai 2025 auf X

Die Öffnung des chinesischen Marktes ist eine Voraussetzung für die Deeskalation des Handelskrieges… Der Zugang zu den Finanzmärkten ist eine zentrale Forderung der USA in den Verhandlungen (Ziel für das dritte Quartal 2025, laut Reuters). (Anmerkung: Da steht es schwarz auf weiß: „Öffnung oder der Krieg geht weiter.“)

Schauen Sie sich diese Zitate aus Trumps Erklärung vom 12. Mai im Weißen Haus an, dann werden Sie verstehen, was vor sich geht:

Zum Abkommen und zu Chinas Maßnahmen:

Nach produktiven Gesprächen in Genf haben wir einen vollständigen Neustart mit China erreicht. China hat zugestimmt, sich für amerikanische Unternehmen zu öffnen. Es hat sich bereit erklärt, die nichttarifären Gegenmaßnahmen, die es seit dem 2. April 2025 gegen die Vereinigten Staaten verhängt hat, auszusetzen oder aufzuheben. Dies ist vielleicht das wichtigste Ergebnis der hochrangigen Handelsgespräche zwischen den beiden Supermächten, die am Wochenende in Genf in der Schweiz stattfanden.

Zur Bedeutung der Marktöffnung:

Das Beste an dem Abkommen war, dass wir China geöffnet haben. China hat zugestimmt, sich für amerikanische Unternehmen zu öffnen. Wir müssen das noch schriftlich festhalten, aber sie haben zugestimmt, China zu öffnen.

Zum Prozess und zu den nächsten Schritten:

China-Deal „nicht einfach zu Papier zu bringen“. Wir müssen ihn zu Papier bringen, aber sie haben zugestimmt, China zu öffnen. Nach produktiven Gesprächen in Genf haben wir einen kompletten Neustart mit China erreicht. Ich habe nicht ausgeschlossen, die Zölle für China erneut anzuheben, wenn innerhalb von 90 Tagen keine endgültige Einigung erzielt wird.

Das ist reine Fiktion. Ja, China hat einige Beschränkungen für ausländische Banken aufgehoben und Teile seines Finanzsystems liberalisiert, aber die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) übt nach wie vor die absolute Kontrolle über den chinesischen Banken- und Finanzsektor sowie über die von der KPCh geführte Zentralbank aus. („Die PBOC legt die Geldpolitik, die Zinssätze und die Mindestreserveanforderungen fest und richtet die Finanzpolitik an den Zielen der Partei wie wirtschaftliche Stabilität und Wachstum aus.“)

Es ist ausgeschlossen, dass China denselben Weg wie die Vereinigten Staaten einschlägt und seine Zukunft in die Hände gieriger Schurken legt, die alles Wertvolle an sich gerissen und das Land in Schulden versinken lassen haben. Dennoch gibt es Grund zur Sorge. Wie ein chinesischer Analyst es ausdrückte:

The most dangerous time for China is when the decline of the U.S. reaches terminal velocity & parasitic Western/Zionist billionaires look for a new host. — 倪明达 (Ni Mingda) (@NiMingDa_888) November 15, 2023

Übersetzung von „X“: Die gefährlichste Zeit für China ist, wenn der Niedergang der USA seine Endgeschwindigkeit erreicht und parasitäre westliche/zionistische Milliardäre nach einem neuen Wirt suchen.

Sind wir schon da?