Trump gegen China wird die Welt Asiens erschüttern

Von William Pesek

Die Ernennungen im Kabinett Trump signalisieren, dass der Handelskrieg mit China Realität und keine Rhetorik ist, was bedeutet, dass ganz Asien ins Kreuzfeuer geraten wird.

Wenn US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping am Samstag (16. November) zusammentreffen, könnten sie eine gemeinsame Basis für eine große Bedrohung der Weltwirtschaft im Jahr 2025 finden: Donald Trump.

In den Tagen seit seinem Wahlsieg am 5. November hat der ehemalige und zukünftige US-Präsident eifrig Anti-China-Hardliner und bekannte Loyalisten für Spitzenpositionen im Kabinett ernannt.

Dazu gehört der Senator von Florida, Marco Rubio, der die US-Diplomatie leiten soll. Rubio wäre der erste amtierende Außenminister, der von Peking gebilligt wird, was bedeutet, dass er das Land nicht einmal besuchen kann.

Allein Rubios Anwesenheit wäre für Xis Kommunistische Partei „ein wahr gewordener Albtraum“, bemerkt Zhu Junwei, Direktor der Grandview Institution in Peking und ehemaliger Forscher für die Volksbefreiungsarmee.

Hinzu kommt der Politik-Falke Robert Lighthizer, Trumps ehemaliger und wahrscheinlich zukünftiger Handelszar. Anfang des Jahres sprach er von einem Wunsch Trumps 2.0, den US-Dollar nach argentinischem Vorbild abzuwerten, um die Exporte anzukurbeln.

Und dann ist da noch Mike Waltz, einer der lautstärksten China-Kritiker im Kongress, der als Trumps nationaler Sicherheitsberater Xis Regierung als „existenzielle Bedrohung“ bezeichnet hat.

Trump ernannte die New Yorker Kongressabgeordnete Elise Stefanik, eine scharfe China-Kritikerin, zu seiner Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Auch Xis innerer Kreis kann nicht glücklich darüber sein, dass Trump den Peking-Kritiker John Ratcliffe zum Chef der Central Intelligence Agency (CIA) oder den Moderator von FOX News, Pete Hegseth, zum Verteidigungsminister ernannt hat.

In einem kürzlich auf YouTube veröffentlichten Beitrag warf Hegseth China vor, „eine Armee aufzubauen, die speziell darauf ausgerichtet ist, die Vereinigten Staaten von Amerika zu besiegen“, und seinen wachsenden Marktanteil in den Bereichen Technologie und Fertigung zu nutzen, um globalen Einfluss zu erlangen.

„Sie haben eine langfristige Vision, die nicht nur die regionale, sondern auch die globale Vorherrschaft umfasst“, sagte Hegseth. “Die einzige Möglichkeit, eine Struktur zu implementieren, die ihnen dient, besteht darin, uns zu besiegen. Sie sind ehrgeizig genug, um einen Plan dafür aufzustellen.“

Solche Ansichten erklären, warum sich Xis Partei auf den kommenden Trump-Sturm vorbereitet. Und warum Biden und Xi an diesem Wochenende viel zu besprechen haben, wenn sich die beiden Männer am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Peru treffen.

Das Tête-à-Tête wird als Buchstützen für Bidens eigene Versuche seit 2021 dienen, es mit einem zunehmend selbstbewussten China aufzunehmen.

Aber die 60 % Zoll, die Trump auf alle Waren „Made in China“ erheben will, sind ein Schritt, den Biden nie bereit war zu gehen. Und das ist auch gut so, denn Trumps Handelsstrategie, die direkt aus den 1980er Jahren stammt, wird sich durch eine höhere Inflation schon bald und häufig auf die amerikanischen Haushalte auswirken.

Mitte der 80er Jahre, einer Ära, in der Trumps wirtschaftliches Weltbild erstarrte, beherrschten Handelskriege, Währungsabwertungen, Trickle-down-Ökonomie und die Paranoia, dass japanische CEOs Amerikas Zukunft stehlen, den Zeitgeist.

Das Problem mit Trumps zollintensiver Antwort auf den heutigen wirtschaftlichen Buhmann – China – ist, dass es ein Versuch ist, ein System wiederzubeleben und darauf zu reagieren, das es nicht mehr gibt.

Dieses Problem von 1985 war während der Ära Trump 1.0 von 2017 bis 2021 offensichtlich. Neben den Zöllen auf chinesische Waren bestand Trumps „Reform“ im Wesentlichen aus einer massiven Steuersenkung in Höhe von 1,7 Billionen US-Dollar, die eher an die wilden Jahre unter Ronald Reagan erinnerte als an eine Strategie zur Wiederbelebung der amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft.

Es hat wenig dazu beigetragen, Häuptlinge dazu zu motivieren, auf biologische Weise mit China zu konkurrieren – indem sie die US-Wirtschaft im Inland in eine bessere Verfassung bringen.

Die letzte Welle von Trump-Zöllen hat weder die Produktivität der USA gesteigert, noch neue Wellen des Unternehmertums ausgelöst oder neue wirtschaftliche Muskeln im Inland aufgebaut. Das wird auch der Ansturm der Trump-2.0-Steuern, der auf Asien zukommt, nicht bewirken.

Die 60-prozentige Steuer könnte leicht auf 100 % oder mehr steigen. Ebenso wie die pauschale Steuer von 20 %, die Trump für alle Waren aus aller Welt in Erwägung zieht.

Die 100-prozentige Abgabe, die Trump für in Mexiko hergestellte Autos angedacht hat, könnte bald auf Fahrzeuge aus Deutschland, Japan, Südkorea, Schweden und anderen Ländern ausgeweitet werden.

Biden hat Trump in Bezug auf China natürlich bereits überholt. Im Mai verhängte Bidens Regierung einen 100-prozentigen Zoll auf chinesische Elektrofahrzeuge und Solarmodule, da befürchtet wurde, dass billige Waren den US-Markt „überschwemmen“.

Die Steuer auf Elektrofahrzeuge ist viermal so hoch wie der derzeitige Satz von 25 % und soll, wie Lael Brainard, Bidens nationale Wirtschaftsberaterin, es ausdrückt, „Chinas unfaire Praktiken und Subventionen ausgleichen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für US-amerikanische Autohersteller und -arbeiter schaffen“.

Jetzt, da Tesla-Gründer Elon Musk bei Trump Gehör findet, könnten noch höhere Steuern auf Elektrofahrzeuge auf dem Weg sein. Vor zwölf Monaten genoss Musk in China den Status eines Volkshelden, nachdem er seine erste „Gigafactory“ im Ausland in Shanghai gebaut hatte.

Jetzt warnt Musk, dass China die globalen Konkurrenten im Automobilsektor „zerstören“ werde, wenn Washington keine höheren Handelsbarrieren errichtet.

Die Regierung von Xi sieht der Ära Trump 2.0 offensichtlich nicht mit Freude entgegen. „Ich möchte noch einmal betonen, dass es in einem Handelskrieg keine Gewinner gibt und die Welt auch nicht davon profitieren wird“, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning.

Das gilt auch für den Rest Asiens. Die gesamte Region könnte ins Fadenkreuz geraten, wenn Trump von Land zu Land über bilaterale Handelsdefizite nachdenkt.

„Aufkeimende bilaterale Defizite könnten letztendlich zu US-Zöllen auf andere asiatische Volkswirtschaften führen„, sagt Andrew Tilton, Chefökonom für den asiatisch-pazifischen Raum bei Goldman Sachs. ‚Korea, Taiwan und insbesondere Vietnam haben große Handelsgewinne gegenüber den USA verzeichnet.“

Gleichzeitig stellt Tilton fest, dass Korea und Taiwan in der Halbleiterlieferkette in einer ‘privilegierten Position“ sind, und das zu einem Zeitpunkt, an dem Trump bestrebt ist, das Spielfeld in Richtung Amerika zu kippen.

Trump wird sicherlich daran erinnert werden, dass Vietnam ein wichtiger Gewinner der Bemühungen der USA war, Arbeitsplätze aus China abzuziehen, sagt er. Auch Japan und Indien verzeichnen Handelsüberschüsse mit den USA.

Im vergangenen Jahr erreichte der Handelsüberschuss Koreas mit den USA einen Rekordwert von 44,4 Milliarden US-Dollar, den größten Überschuss mit einem Land überhaupt. Autoexporte machen etwa 30 % der koreanischen Lieferungen in die USA aus.

Die Exporte aus Taiwan in die USA erreichten im ersten Quartal 2024 einen Rekordwert von 24,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 57,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Löwenanteil dieser Gewinne entfiel auf die Sektoren Informationstechnologie und audiovisuelle Produkte.

Der Handelsüberschuss von Hanoi gegenüber den USA belief sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf 90 Milliarden US-Dollar.

Zu Beginn des Jahres 2025 rechnet Tilton damit, dass die asiatischen Handelspartner versuchen werden, Maßnahmen zu ergreifen, um „die Aufmerksamkeit abzulenken“, indem sie diese Ungleichgewichte verschleiern. Das ist in einem Moment, in dem der Dollar stark ist und steigt, leichter gesagt als getan.

Analysten der Barclays Bank argumentieren in einem kürzlich veröffentlichten Bericht, dass es den asiatischen Staats- und Regierungschefs schwerfallen wird, den drakonischen Ansatz von Trump 2.0 zu vermeiden. „In seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident wird Herr Trump wahrscheinlich die Handelspolitik für die aufstrebenden asiatischen Länder am stärksten beeinflussen“, schreiben sie.

Auch der treue Verbündete der USA, Japan, wird in Gefahr sein. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Bank of Japan versucht, die Zinssätze zu erhöhen, um den fallenden Yen zu stützen. Der bevorstehende Konflikt zwischen den USA und China ist das Letzte, was die angeschlagene Regierung des japanischen Premierministers Shigeru Ishiba braucht.

Trump hat ja gesagt, „Zoll“ sei das „schönste Wort“ im Wörterbuch.

Das sorgt für den „perfekten Sturm“, sagt Wendy Cutler, die drei Jahrzehnte lang als Diplomatin und Verhandlungsführerin im Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) tätig war. „Chinas globaler Handelsüberschuss wird in diesem Jahr voraussichtlich eine Billion Dollar erreichen, wenn der ‚Zöllner‘ sein Amt antritt. Schnallen Sie sich an.“

Die Auswirkungen der Strafzölle auf Chinas 2025 könnten ihrerseits einen Wendepunkt darstellen.

„Handelskrieg 2.0 könnte Chinas anhaltendes Wachstumsmodell beenden, in dem Exporte und Produktion die Hauptwachstumstreiber waren“, sagt der Ökonom Larry Hu von der Macquarie Group, der glaubt, dass Zölle in Höhe von 60 % die Exporte vom Festland in nur einem Jahr um 8 % senken könnten. “Im Rahmen des nächsten Wachstumsmodells könnte die Inlandsnachfrage, insbesondere der Konsum, wieder zum Hauptwachstumstreiber werden, wie es in den 2010er Jahren der Fall war.“

Natürlich weiß niemand wirklich, was zu erwarten ist. „In Wirklichkeit“, so Hu, „könnte die Zollerhöhung geringer und begrenzter ausfallen als von Trump angekündigt. Peking wird daher möglicherweise nicht präventiv reagieren, sondern die Höhe der Anreize später als Reaktion auf die tatsächlichen Zölle festlegen.“

Oder Trumps Abgaben könnten sogar noch höher sein. Die Sitzung des Politbüros im nächsten Monat und die zentrale Wirtschaftskonferenz werden dem Team Xi die Möglichkeit geben, Risiken und Unwägbarkeiten für das kommende Jahr abzuwägen. Und über Möglichkeiten nachzudenken, wie China Vergeltung üben könnte.

Ein möglicher Silberstreif am Horizont ist, dass Trump 2.0 das Team Xi wieder auf die Notwendigkeit konzentrieren wird, die inländischen Wachstumsmotoren neu auszurichten und die Bemühungen zur Steigerung der wirtschaftlichen Eigenständigkeit zu beschleunigen.

„China wird die Gelegenheit ergreifen, sich als Verteidiger der Globalisierung und des Multilateralismus zu positionieren, während Trump die Welt mit Protektionismus, Isolationismus und Bombast entfremdet“, so Paul Triolo, Partner bei der Beratungsfirma DGA Group. “China hat es versäumt, die globale Unzufriedenheit mit Amerika während Trumps erster Amtszeit auszunutzen. Diesen Fehler wird es nicht noch einmal machen.“

Dann gibt es die Möglichkeiten, wie China zurückschlagen könnte. Zu den Optionen gehören das Abstoßen großer Blöcke der 770 Milliarden US-Dollar schweren chinesischen US-Schatzpapiere, die Einschränkung des amerikanischen Zugangs zu Mineralien, die Reduzierung von Agrarimporten, die Bestrafung einer Reihe von Firmen wie Apple und Tesla oder die Abwertung des Yuan.

„Ein weitaus effektiverer Ansatz für Peking bestünde darin, in Eurasien Bündnisse zu schließen und gleichzeitig durch Handelsdiplomatie amerikanische Verbündete und Partner davon zu überzeugen, dass die Politik der USA rücksichtslos und schädlich für Frieden und Wohlstand ist“, sagt Matt Gertken, Chefstratege bei BCA Research.

„Tatsächlich tut Xi beides: Er stärkt die Beziehungen zu Wladimir Putin und billigt sogar einen neuen russisch-nordkoreanischen Sicherheitspakt, während er gleichzeitig Deutschland, Japan, Australien und andere Staaten umwirbt, die begierig auf chinesische Investitionen sind“, so Gertken.

Eine Stärkung der Rolle des Globalen Südens und der BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – könnte auch den Schaden durch Trumps Handelspolitik abmildern.

Im August haben sich Saudi-Arabien, Iran, Äthiopien, Ägypten, Argentinien und die Vereinigten Arabischen Emirate den BRICS angeschlossen. Die Erweiterung der BRICS ist ein Mittel, um eine Weltordnung neu zu ordnen, die Peking als veraltet ansieht.

Doch nichts scheint veralteter zu sein als Trumps Versuch, ein globales Handelssystem wie in den 1980er Jahren neu zu erschaffen, das nicht mehr funktionsfähig ist. Und das auf Kosten der Wachstumsaussichten Asiens für 2025.