Trump lehnt Netanjahus Bitte um Kriegseintritt ab, da Israel große US-Bunkerbrecherbomben benötigt und weiter Updates

Von Tyler Durden

Anmerkung Redaktion. Weiter Updates und immer aktuelles auf unserem Telegram-Kanal. Hier kostenlos abonnieren.

Neueste Aktualisierungen

In den letzten 48 Stunden hat Israel die Trump-Regierung gebeten, sich an seinen Kriegsbemühungen zu beteiligen, laut Axios

Israel bittet um Hilfe bei der Lokalisierung und Zerstörung der befestigten Urananreicherungsanlage in Fordow

Axios berichtet, dass die Trump-Regierung die israelische Bitte bislang ablehnt

Wenn Fordow jedoch intakt bleibt, wird Israels Mission zur Zerschlagung des iranischen Atomprogramms als gescheitert gelten.

AJ: Bei den anhaltenden Vergeltungsschlägen wurden mindestens 80 Menschen – darunter 20 Kinder – im Iran und vier in Israel getötet, Hunderte wurden auf beiden Seiten verletzt.

Axios betont, dass „Israel nicht über die Bunkerbrecher-Bomben und großen Bomber verfügt, die erforderlich sind, um die iranische Urananreicherungsanlage in Fordow zu zerstören, die in einen Berg gebaut und tief unter der Erde liegt. Die USA verfügen über beides in Flugreichweite zum Iran.“

Unterdessen zeigen Bilder aus dem Iran beispiellose und schockierende Szenen von unkontrolliert brennenden Ölraffinerien, während der Verkehr auf den nahe gelegenen Autobahnen gewaltsam gestoppt wurde…

Via AFP

Berichte über einen iranischen Hyperschallraketenangriff auf Haifa zuvor:

THE MOMENT FATTAH-1 HYPERSONIC MISSILE STRUCK HAIFA pic.twitter.com/u0gWQD6yLh — Iran Observer (@IranObserver0) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: DER MOMENT, IN DEM DIE HYPERSONISCHE RAKETE FATTAH-1 HAIFA TRAF

Und dieses beeindruckend nah und aus einem guten Winkel aufgenommene Video zeigt die schweren Auswirkungen in Tel Aviv:

Impact in Tel Aviv pic.twitter.com/hGJ3EYVS3F — Sprinter Observer (@SprinterObserve) June 15, 2025

Einige regionale Medien spekulieren, dass es sich um einen Hyperschallangriff auf Tel Aviv handelte:

🚨عاجل: صواريخ فرط صوتية إيرانية تضرب تل أبيب بقوة الآن. أعتقد بعد هذا المشهد سيتم ضرب عموم إيران خلال الـ 24 ساعة المقبلة pic.twitter.com/Yu4oSnscca — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) June 15, 2025

Diese Raketen verursachen eindeutig erhebliche Schäden in Israel – ein beispielloser Präzedenzfall:

Neueste Updates (18:50 Uhr ET):

Ein unbestätigter israelischer Luftangriff hat das Hauptquartier des iranischen Verteidigungsministeriums getroffen und dabei geringfügige Schäden verursacht.

Die israelische Luftwaffe hat laut iranischen Staatsmedien das Öl-Depot Shahran in der Nähe von Teheran bombardiert.

Zwei israelische Staatsbürger wurden wegen des Verdachts auf Sicherheitsverstöße auf Anweisung des Iran festgenommen.

Der Iran hat ein zweistöckiges Haus in Tamra östlich von Haifa angegriffen und dabei drei Menschen getötet.

Jordanien hat bis auf Weiteres alle Flüge in seinem Luftraum eingestellt.

Am Samstagabend wurden mehrere Raketen über Jerusalem gesichtet.

Israel hat am Samstagabend auch Luftangriffe im Jemen durchgeführt, um Abdul Malik al-Houthi, einen hochrangigen Militärführer der Houthis, zu eliminieren.

Al Jazeera berichtete unter Berufung auf die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, dass ein israelischer Luftangriff am Samstagabend das Hauptquartier des Verteidigungsministeriums in Teheran zum Ziel hatte und dabei eines der Gebäude leicht beschädigt wurde.

Israeli forces carry out an attack on an administrative building of the Iranian Ministry of Defense in northern Tehran.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/boCY50qfi9 pic.twitter.com/d2swLqpig4 — Press TV 🔻 (@PressTV) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Israelische Streitkräfte führen einen Angriff auf ein Verwaltungsgebäude des iranischen Verteidigungsministeriums im Norden Teherns durch.

„Bei einem Angriff der Luftwaffe des zionistischen Regimes auf Teheran am Abend wurde das Hauptquartier des Verteidigungsministeriums ins Visier genommen. Eines der Gebäude des Hauptquartiers wurde leicht beschädigt“, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur.

Die iranische Regierung äußerte sich nicht zu dem gemeldeten Angriff.

Darüber hinaus behauptete die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) des Iran laut einer Erklärung, die von staatlichen Medien verbreitet wurde, dass ihre Raketen und Drohnen Einrichtungen zur Herstellung von Kampfjet-Treibstoff und Energieversorgungszentren in Israel angegriffen hätten. Die IRGC warnte, dass ihre „Offensivoperationen noch heftiger und umfassender fortgesetzt werden“, sollte Israel seine Aktionen fortsetzen.

Die IDF hat den Angriff nicht bestätigt.

* *

Mehrere Raketen wurden am Samstagabend über Jerusalem gesichtet, berichtete ein Zeuge gegenüber Reuters, als der Iran einen weiteren direkten Angriff auf Israel startete.

Some interceptions above Jerusalem including exoatmospheric pic.twitter.com/iiPCXCqkQT — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Einige Abfangmanöver über Jerusalem, darunter auch außerhalb der Exosphäre

Die israelische Armee bestätigte, dass aus dem Iran abgefeuerte Raketen entdeckt worden seien und die Verteidigungssysteme aktiv eingeschaltet worden seien, um sie abzufangen.

„Nach Erhalt einer Warnung wird die Bevölkerung angewiesen, einen geschützten Raum aufzusuchen und dort bis auf Weiteres zu bleiben“, erklärte die IDF laut Reuters in einer Stellungnahme. Zu möglichen Verletzten oder Schäden äußerte sich die IDF nicht.

Unterdessen haben israelische Behörden zwei Bürger festgenommen, die verdächtigt werden, auf Anweisung des Iran Sicherheitsverstöße begangen zu haben, wie Beamte gegenüber der Jerusalem Post angaben. Laut Amit Segal von Channel 12 wurde eine Nachrichtensperre über weitere Details verhängt.

Yesterday, two Israeli citizens were arrested on suspicion of committing security offenses under Iranian direction.



A gag order has been issued on the rest of the details. — Amit Segal (@AmitSegal) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Gestern wurden zwei israelische Staatsbürger wegen des Verdachts auf Sicherheitsverstöße unter iranischer Anweisung festgenommen. Über weitere Details wurde eine Nachrichtensperre verhängt.

* * *

Jordanien hat alle Flüge in seinem Luftraum bis auf Weiteres ausgesetzt, wie die Zeitung „The Guardian“ unter Berufung auf die staatliche jordanische Nachrichtenagentur berichtet. Ähnlich hat die syrische Zivilluftfahrtbehörde laut „SANA“ eine vorübergehende Sperrung des syrischen Luftraums für zivile Flüge angekündigt.

* * *

Die israelische Luftwaffe hat Berichten iranischer Staatsmedien zufolge das Öllager Shahran in der Nähe von Teheran bombardiert. Die israelische Armee hat sich zu dem angeblichen Angriff nicht offiziell geäußert. Der mutmaßliche Angriff erfolgte, nachdem iranische Medien berichtet hatten, Israel habe das South-Pars-Feld in der südlichen Provinz Bushehr angegriffen.

Shahran oil field in western Tehran is on fire following Israeli strikes. pic.twitter.com/ePE0cBH6QM — Joe Truzman (@JoeTruzman) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Das Ölfeld Shahran im Westen Teherans steht nach israelischen Angriffen in Flammen.

#BREAKING Electricity has been cut in Tehran’s Shahran neighborhood after Israeli airstrikes targeted gasoline and oil depots in the western part of the city. pic.twitter.com/5PSaxzGKe7 — Iran International English (@IranIntl_En) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: #BREAKING Nach israelischen Luftangriffen auf Benzin- und Öllager im Westen der Stadt ist im Teheraner Stadtteil Shahran der Strom ausgefallen.

Initial reports of an Israeli airstrike at Shahran oil depot in western Tehran. pic.twitter.com/NnWM9uuCjz — Joe Truzman (@JoeTruzman) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Erste Berichte über einen israelischen Luftangriff auf das Öl-Depot Shahran im Westen Teherans.

Die Angriffe haben die Stromversorgung in der Region unterbrochen, das gesamte Ausmaß der Schäden ist jedoch noch unklar. Die israelischen Streitkräfte haben sich bislang nicht zu der Operation geäußert.

* * *

Der Iran hat einen israelischen Luftangriff auf das Öllager in Shahran bestätigt, laut Angaben der Nachrichtenagentur SHANA des iranischen Ölministeriums sei die Lage jedoch „vollständig unter Kontrolle“, berichtet Reuters. Die staatlichen Medien berichteten, dass der angegriffene Tank nur eine begrenzte Menge Treibstoff enthielt. Weitere Details zu Schäden oder Opfern wurden nicht bekannt gegeben.

* * *

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz schrieb auf X: „Teheran steht in Flammen”, nachdem Berichte über den Angriff auf das Öllager bekannt wurden.

* * *

Aktualisierung (17:13 Uhr ET): „Hunderte“ iranische Raketen wurden auf die israelischen Städte Tel Aviv und Haifa abgefeuert – laut Iran handelte es sich um „Streumunition“, die heute zum fünften Mal eingesetzt wurde.

Übersetzung von „X“: Mehrere iranische Raketen fliegen auf Israel zu

Der Iran startete kurz nachdem die israelischen Luftstreitkräfte laut einer Erklärung der IDF vom Samstagabend „eine Welle von Angriffen auf militärische und strategische Einrichtungen, Nuklearprogrammstandorte und hochrangige Persönlichkeiten“ abgeschlossen hatten. Der jüngste iranische Raketenstart erfolgte, nachdem das iranische Staatsfernsehen „schwere und zerstörerische“ Angriffe auf Israel innerhalb weniger Stunden angekündigt hatte.

In Haifa und Nordisrael waren Luftschutzsirenen zu hören.

Es scheint, dass Israel die meisten Raketen abgefangen hat, einige jedoch ihr Ziel erreichten – wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, die eine brennende Raffinerie in Haifa zeigen.

❗️ Sky in Israel’s Haifa FULL of Iranian missiles https://t.co/c6NJ1Dimgl pic.twitter.com/PLT8lUPIz5 — RT (@RT_com) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Der Himmel über Haifa in Israel ist voller iranischer Raketen.

EILMELDUNG: Dutzende iranische Geschosse regnen auf Israel LIVE aus Jerusalem x.com/rt_com/status/…

Refinery in Haifa, Israel pic.twitter.com/fgDPQXgknx — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 14, 2025

Raffinerie in Haifa, Israel

Iranian new attack managed to direct hit some of the very crucial strategic assets of Israel after Israel started unprovoked attacks against Iran pic.twitter.com/GuaWxEMw6G — Furkan Gözükara (@GozukaraFurkan) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Der neue Angriff des Iran traf einige der wichtigsten strategischen Anlagen Israels, nachdem Israel ohne Provokation Angriffe gegen den Iran gestartet hatte.

„Zu dieser Stunde führen Piloten der israelischen Luftwaffe weiterhin großflächige Angriffe in verschiedenen Regionen des Iran durch – eine seit fast 40 Stunden andauernde Operation, die mehr als 150 Ziele ins Visier nimmt“, erklärte IDF-Sprecher Brigadegeneral Effie Defrin und fügte hinzu, dass die Schutzmaßnahmen weiterhin in Kraft bleiben werden.

CCTV footage captures the impacts of Iranian missiles on Haifa



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/boCY50qfi9 pic.twitter.com/73vkI5xr4w — Press TV 🔻 (@PressTV) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: CCTV-Aufnahmen zeigen die Auswirkungen iranischer Raketen auf Haifa.

Übersetzung von „X“: Unser Blick von einer Hochzeit im #Libanon. Das sind keine Feuerwerke vom #Iran in Richtung #Israel 🚀🚀

Laut der Zeitung „Times of Israel“ traf eine der Raketen ein zweistöckiges Haus in Tamra östlich von Haifa, wobei eine Frau getötet und 13 weitere Personen verletzt wurden.

Footage showing the Iranian ballistic missile which impacted the Arab city of Tamra earlier in Northern Israel. pic.twitter.com/44fb4Kh0Wb — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Aufnahmen zeigen die iranische ballistische Rakete, die zuvor in der arabischen Stadt Tamra im Norden Israels eingeschlagen ist.

Die Zahl der Todesopfer durch den iranischen Raketenangriff auf ein zweistöckiges Haus in Tamra östlich von Haifa ist auf drei gestiegen, wie Ersthelfer der Zeitung „Times of Israel“ mitteilten. Eine 20-jährige Frau wurde getötet, als eine Rakete direkt ihr Haus traf, wie die Behörden mitteilten. Feuerwehrleute bargen vier Personen aus einem vierstöckigen Gebäude in der Gegend, zwei von ihnen wurden jedoch noch am Unfallort für tot erklärt, wie die Zeitung „Jerusalem Post“ berichtete.

The Magen David Adom (MDA) reports that a two-story home was struck by an Iranian ballistic missile in the Arab city of Tamra to the east of Haifa, resulting in 14 injuries, one of which is critical. pic.twitter.com/G3bkU1xbZv — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: David Adom (MDA) berichtet, dass ein zweistöckiges Haus in der arabischen Stadt Tamra östlich von Haifa von einer iranischen ballistischen Rakete getroffen wurde, wobei 14 Menschen verletzt wurden, einer davon schwer.

Währenddessen im Iran…

JUST IN

Huge blasts rocks #Tehran while ago. pic.twitter.com/SO9J3yVHWo — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Vor kurzem erschütterten gewaltige Explosionen #Teheran.

Tehran moments ago pic.twitter.com/ru4AORZtBR — Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Teheran vor wenigen Augenblicken

Israel hat am Samstagabend auch Luftangriffe im Jemen durchgeführt. Das israelische Militär hat am Samstagabend Luftangriffe im Jemen durchgeführt, um Abdul Malik al-Houthi, einen hochrangigen Militärführer der Houthi, zu eliminieren, wie aus Quellen der israelischen Streitkräfte (IDF) hervorgeht, die von der Zeitung Jerusalem Post zitiert wurden.

Der Ausgang der Operation ist noch ungewiss. Ein israelischer Beamter erklärte gegenüber der israelischen Zeitung: „Wir werden bald wissen, ob sie erfolgreich war.“

The target of an assassination strike by the Israeli Air Force earlier in Houthi-controlled Yemen is reported to be Houthi Chief-of-Staff Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari. pic.twitter.com/gekkXl5SSh — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Das Ziel eines gezielten Luftangriffs der israelischen Luftwaffe im zuvor von den Houthis kontrollierten Jemen soll der Stabschef der Houthis, Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari, gewesen sein.

Die IDF hat keine offizielle Stellungnahme zu dem Luftangriff abgegeben.

Der Luftangriff im Jemen erfolgt, während die IDF weiterhin Ziele in Teheran angreift und gleichzeitig eine Salve ballistischer Raketen abfängt, die aus dem Iran abgefeuert wurden, wie die IDF mitteilte.

Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde am Samstag bekannt gegeben, dass an der Brennstoffanreicherungsanlage in Fordow und am im Bau befindlichen Schwerwasserreaktor in Khondab im Iran „keine Schäden festgestellt wurden”. Auch am Atomkraftwerk Natanz gab es seit Freitag keine weiteren Schäden.

* * *

Update (13:00 Uhr ET) : Das israelische Militär hat am Samstag damit geworben, dass seine Kampfflugzeuge die totale Luftüberlegenheit über West-Iran und die Hauptstadtregion errungen hätten, da die Verteidigungsanlagen der Islamischen Republik weitgehend zerstört worden seien. Ein hochrangiger Militärvertreter der IDF wurde in lokalen Medien mit den Worten zitiert, dass den wichtigsten Nuklearstandorten sehr erheblicher Schaden zugefügt worden sei und die IDF „weitermachen” werde.

„Seit Beginn der Operation hat das iranische Atomprogramm in zwei Hauptbereichen schwere Schläge erlitten: Schäden an der Produktion des Waffenkerns durch Angriffe auf Urananreicherungs- und -umwandlungsanlagen in Natanz und Isfahan [und] Schäden an der Waffengruppe des Regimes durch die Eliminierung von neun Atomwissenschaftlern mit einzigartigen Kenntnissen und Erfahrungen in der Entwicklung von Atomwaffen“, sagte der Offizielle. Und weiter: „Alle Wissenschaftler, die beim ersten Angriff getötet wurden, waren über Jahre hinweg an der Entwicklung des nuklearen Sprengkörpers beteiligt.“

Die CIA geht derzeit noch davon aus, dass der Iran keine Bombe baut und wahrscheinlich auch nicht aktiv danach strebt. Die jüngste Reaktion des Iran lautet wie folgt:

„Diese Aggression stürzt die Region in einen gefährlichen Kreislauf der Gewalt“, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi laut einer Erklärung seines Ministeriums während eines Telefonats mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi. „Der Iran hat auf die barbarischen Handlungen des zionistischen Regimes reagiert und wird weiterhin entschlossen reagieren.“

Netanjahu behauptet unterdessen in einer neuen Fernsehansprache, dass er die „klare Unterstützung“ von US-Präsident Donald Trump habe:

In einer englischen Videobotschaft sagt Premierminister Benjamin Netanjahu, dass die iranischen Führer angesichts der israelischen Luftangriffe „ihre Koffer packen“. „Ich sage Ihnen, was passiert wäre, wenn wir nicht gehandelt hätten. Wir hatten Informationen, dass dieses skrupellose Regime vorhatte, die von ihm entwickelten Atomwaffen an seine terroristischen Stellvertreter weiterzugeben. Das ist Atomterrorismus auf Steroiden. Das hätte die ganze Welt bedroht“, sagt er. Er fügt hinzu, dass die Operation die „klare Unterstützung“ von US-Präsident Donald Trump habe. „Unser Feind ist Ihr Feind … Wir haben es mit etwas zu tun, das uns alle früher oder später bedrohen wird. Unser Sieg wird Ihr Sieg sein“, sagt Netanjahu und wünscht dem US-Präsidenten alles Gute zum Geburtstag. „Das ist es, was Israel mit der Unterstützung, der klaren Unterstützung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, und des amerikanischen Volkes und vieler anderer Menschen auf der Welt tut.“

Nachfolgend sind die Orte aufgeführt, die laut Angaben der IDF getroffen wurden:

From nuclear sites to air defense systems, we’ve dismantled some of Iran’s most dangerous military assets.



Here’s a breakdown of the key targets struck across Iran: pic.twitter.com/ppRJzwW8uz — Israel Defense Forces (@IDF) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Von Nuklearanlagen bis hin zu Luftabwehrsystemen haben wir einige der gefährlichsten militärischen Anlagen des Iran zerstört. Hier eine Übersicht über die wichtigsten Ziele, die im Iran getroffen wurden:

Die neuesten Entwicklungen laut Al Jazeera:

Der Konflikt zwischen dem Iran und Israel, der bereits Dutzende Menschenleben gefordert hat, eskaliert mit Raketenangriffen und Luftschlägen, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Mindestens 80 Menschen – darunter 20 Kinder – wurden im Iran getötet, vier in Israel, und Hunderte wurden bei den anhaltenden Vergeltungsschlägen auf beiden Seiten verletzt.

US-Präsident Donald Trump lobte den vorsätzlichen Angriff Israels und warnte vor noch schlimmeren Folgen, sollte der Iran nicht schnell einer drastischen Einschränkung seines Atomprogramms zustimmen.

Die Fortsetzung der Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sei nicht zu rechtfertigen, solange die „barbarischen“ Angriffe Israels auf das Land andauerten, erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi.

Das israelische Militär gab an, bei seinen Luftangriffen auf den Iran mehr als 20 Kommandeure der iranischen Armee und der Revolutionsgarden getötet zu haben.

Die jüngsten Angriffe Israels auf ein iranisches Gasfeld verschärfen die Spannungen auf eine neue Ebene.

* *

In der Nacht kam es zu einem anhaltenden Schlagabtausch mit Raketenangriffen zwischen Israel und dem Iran. Israelische Kampfflugzeuge waren über dem Westen des Iran im Einsatz, wo sie nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über den Luftraum erlangt haben, nachdem sie Flugabwehrraketenstellungen zerstört hatten.

Aus beiden Hauptstädten wurden Bilder von großflächigen Zerstörungen veröffentlicht. Die israelischen Behörden gaben an, dass mindestens vier Bürger getötet worden seien – die Zahl der Opfer könnte jedoch angesichts der anhaltenden Notfallmaßnahmen noch deutlich höher liegen –, während der Iran von mindestens 78 Toten, darunter Frauen und Kinder, und über 320 Verletzten durch israelische Angriffe sprach.

Israel hat Aufnahmen von erfolgreichen Luftangriffen auf iranische Raketenwerfer veröffentlicht, während die israelische Armee bekannt gab, dass 70 Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe an der nächtlichen Operation in Teheran beteiligt waren, um „Luftraumfreiheit“ über der iranischen Hauptstadt herzustellen.

Etwa 40 Ziele wurden angegriffen, darunter Luftabwehrsysteme, wie der Sprecher der israelischen Armee, Brigadegeneral Effie Defrin, mitteilte. Israelische Jets konnten etwa zweieinhalb Stunden lang über und um die Hauptstadt fliegen.

„Dank des ersten Schlags, der die Bedrohung durch die iranischen Luftabwehrsysteme beseitigt hat, fliegen Dutzende von Flugzeugen frei über Teheran”, erklärte er. Er bezeichnete dies als die tiefste Operation, an der die israelische Luftwaffe (IAF) jemals über dem Iran beteiligt war, und kündigte an:

„Teheran ist nicht mehr immun; die Hauptstadt ist israelischen Angriffen ausgesetzt.“

The IDF releases new footage showing Iranian ballistic missile launchers being struck in Israeli airstrikes. pic.twitter.com/dCcliwun7V — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Die israelische Armee veröffentlicht neues Filmmaterial, das zeigt, wie iranische ballistische Raketenwerfer bei israelischen Luftangriffen getroffen werden.

Israelische Jets haben noch nicht alle iranischen Nuklearanlagen angegriffen, und Premierminister Netanjahu hat gewarnt, dass dies noch mehrere Tage andauern könnte. Aus der Nuklearanlage in Natanz werden schwere Schäden gemeldet. Es gibt widersprüchliche Berichte darüber, ob es an der Anlage zu einer radioaktiven oder chemischen Kontamination gekommen ist.

Einige Teile der Anlage in Isfahan wurden beschädigt, wie die israelische Armee mitteilte, während die andere wichtige Anlage in Fordo noch nicht angegriffen wurde.

Wichtig ist, dass Israel angibt, dass neun Atomwissenschaftler bei den Luftangriffen am Freitag getötet wurden. Israel strebt eindeutig die Ausschaltung der Führung des Militärs und der Atomprogramme an.

Bilder der Auswirkungen in Tel Aviv:

⚡️#BREAKING First video from the site of the Iranian missile impact that took place in southern Tel Aviv moments ago pic.twitter.com/Y5FckSCIf5 — War Monitor (@WarMonitors) June 14, 2025

Dennoch hat die Islamische Republik trotz der derzeitigen stetigen Schwächung ihrer militärischen Fähigkeiten bis zu einem gewissen Grad gezeigt, dass sie sich neu formieren und zurückschlagen kann. Israelische Medien berichten von Panik auf den Straßen, und in einigen Fällen wurden Wohngebiete zerstört:

Israelis beschrieben am Samstag die Angst, das Chaos und die Verwirrung, als mehrere iranische Raketen in der Nacht auf Häuser und Wohnungen im Zentrum Israels einschlugen, weitreichende Zerstörungen verursachten, drei Menschen töteten und Dutzende verletzten. Warnsirenen ließen Millionen Menschen in Schutzräume und Luftschutzbunker fliehen, als der Iran als Reaktion auf israelische Angriffe auf seine militärische Führung und sein Atomprogramm mehrere Raketenwellen abfeuerte. Während die israelische Armee angab, die meisten Raketen abgefangen zu haben, schlugen mehrere Raketen – offenbar mit großen Sprengköpfen bestückt – in Häuser in Tel Aviv, Ramat Gan und Rishon Lezion ein. „Wir schlossen die Tür, schalteten den Computer ein, um die Nachrichten zu sehen, und plötzlich gab es einen so lauten Knall, dass das ganze Gebäude wackelte“, berichtete Tali Horesh, Bewohnerin eines Hochhauses in Tel Aviv, das am Freitagabend getroffen wurde, der Nachrichtenseite Ynet.

⚠️RAW FOOTAGE: Iran launched multiple ballistic missiles toward Israel in the past hours.



The IDF cannot, and will not, allow Iran to attack our civilians. pic.twitter.com/IrDK05uErm — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

Übersetzung von „X“: Der Iran hat in den letzten Stunden mehrere ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. Die IDF kann und wird nicht zulassen, dass der Iran unsere Zivilbevölkerung angreift.

Unterdessen ist Präsident Trump nirgends zu sehen und hat sich sicherlich nicht den Fragen der Reporter gestellt, wo die Vereinigten Staaten in dieser Angelegenheit stehen.

Ist Israel zu diesem Zeitpunkt zu einem umfassenden Krieg für einen Regimewechsel im Iran entschlossen?

Israel has decided to assassinate Iran's Supreme Leader Ali Khamenei to try to cause total state collapse. Unless Iran establishes deterrence in the very short term by striking both Israeli and US assets in the region and eliminating top figures in the Israeli regime, they will… — ☀️👀 (@zei_squirrel) June 14, 2025

Übersetzung von „X“: Israel hat beschlossen, den obersten Führer des Iran, Ali Khamenei, zu ermorden, um einen vollständigen Zusammenbruch des Staates herbeizuführen. Wenn der Iran nicht innerhalb kürzester Zeit Abschreckungsmaßnahmen ergreift, indem er sowohl israelische als auch US-amerikanische Einrichtungen in der Region angreift und führende Persönlichkeiten des israelischen Regimes eliminiert, wird Israel seinen Plan weiterverfolgen.

in Bearbeitung…