Trump macht erneut einen Rückzieher und verlängert einseitig den Waffenstillstand mit dem Iran, nachdem die Gespräche mit Pakistan ins Leere gelaufen sind und weiter Updates…

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump verlängert einseitig den Waffenstillstand , nachdem Vance seine Reise nach Pakistan abgesagt hat – er erklärt, die Blockade der iranischen Häfen bleibe bestehen. Tasnim berichtet, die „endgültige Entscheidung“ des Iran sei, nicht an den Gesprächen teilzunehmen .

, nachdem Vance seine Reise nach Pakistan abgesagt hat – er erklärt, die Blockade der iranischen Häfen bleibe bestehen. Tasnim berichtet, . Trump warnt: „Rechnet mit … Bomben“ und fordert Teheran auf, „die Frauen freizulassen“, die angeblich in der Todeszelle sitzen .

und fordert Teheran auf, . In der Nacht führten US-Streitkräfte im indopazifischen Raum eine Kontrolle, eine Seeblockade und die Durchsuchung des staatenlosen, mit Sanktionen belegten Tankers M/T Tifani durch: CENTCOM

und die Durchsuchung des staatenlosen, mit Sanktionen belegten Tankers M/T Tifani durch: CENTCOM Da in den letzten 24 Stunden nur 12 Schiffe die Straße von Hormus passiert haben, behauptet der Iran, eines seiner eigenen Schiffe habe die US-Seeblockade überwunden. CENTCOM sagt, 28 seien umgedreht.

Straße von Hormus passiert haben, behauptet der Iran, eines seiner eigenen Schiffe habe die US-Seeblockade überwunden. CENTCOM sagt, Trump auf Truth Social am frühen Dienstag: Der Iran hat den Waffenstillstand mehrfach verletzt!

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TACO Tuesday… Schon wieder: Waffenstillstand in Trumps Twitter-Post verlängert

Das kann man sich nicht ausdenken… Trump verlängert einseitig den Waffenstillstand, erklärt aber, dass die Blockade der iranischen Häfen durch die US-Marine bestehen bleibt, nachdem die Gespräche in Islamabad gescheitert sind. Trump schiebt die Entscheidung wieder auf… Genießt den TACO Tuesday… Wir können zumindest sagen, dass die Bombardierungen vorerst nicht wieder aufgenommen zu werden scheinen. Um dem Ganzen mehr Form zu verleihen – oder es offiziell zu machen –, veröffentlichte das Weiße Haus auch schnell Trumps Erklärung (und zwar in einer ansehnlicheren Schriftart) unten. Erste Reaktion aus Teheran:

IRAN ÄUSSERT SICH OFFIZIELL NICHT ZUR VERLÄNGERUNG DES WAFFENSTILLSTANDS

DIE HALTUNG DES IRAN WIRD ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT BEKANNTGEGEBEN

Zweite Verhandlungsrunde scheitert, Vance reist nicht an

Die Schlagzeilen vom späten Nachmittag bestätigen nun, was im Laufe der Stunden immer unvermeidlicher schien, da keine der beiden Seiten in die Flugzeuge nach Islamabad stieg: Die Associated Press berichtet, dass Vizepräsident Vance die gesamte Reise abgesagt hat.

Dies geschieht zudem, während Tasnim über die „endgültige Entscheidung“ des Iran berichtet, am Mittwoch nicht in Pakistan zu sein – genau an dem Tag, an dem der zweiwöchige Waffenstillstand offiziell ausläuft. Pakistanische Quellen berichten unterdessen, dass wichtige Verhandlungspartner vor Ort fehlen, und Beamte sollen die Seiten dazu drängen, an einem Gipfel der zweiten Runde teilzunehmen.

Und laut Bloomberg: „Der Iran seinerseits teilte den Vermittlern mit, dass seine Delegation Teheran nicht verlassen werde, bevor die Blockade aufgehoben ist, so mit der Angelegenheit vertraute Beamte.“

🚨Iranian official tells me that as of this moment (3:38PM ET), Iran won't attend a new round of talks. Official says Pakistan told Iran that Trump will lift the naval blockade in final hours of the ceasefire. If that happens & ceasefire extended, new talks could happen Thursday. — jeremy scahill (@jeremyscahill) April 21, 2026

Übersetzung von „X“: Ein iranischer Offizieller sagt mir, dass Iran nach dem aktuellen Stand (15:38 Uhr ET) nicht an einer neuen Gesprächsrunde teilnehmen wird. Der Offizielle sagt, Pakistan habe Iran mitgeteilt, dass Trump die Seeblockade in den letzten Stunden des Waffenstillstands aufheben werde. Falls das eintritt & der Waffenstillstand verlängert wird, könnten neue Gespräche am Donnerstag stattfinden.

Reise der US-Delegation zu Gesprächen „auf Eis gelegt“

Da Vizepräsident Vance im Weißen Haus gesehen wurde und offensichtlich nicht auf dem Weg nach Pakistan zu den Iran-Gesprächen ist, hat eine äußerst bedeutende Schlagzeile den Ölpreis in die Höhe getrieben und die Aktienkurse weiter abstürzen lassen:

Die Pakistan-Reise von Vizepräsident Vance wurde auf Eis gelegt , da die iranische Führung weiterhin uneinig darüber ist, ob sie an einer neuen Runde von Friedensgesprächen teilnehmen soll, via Axios

, da die iranische Führung weiterhin uneinig darüber ist, ob sie an einer neuen Runde von Friedensgesprächen teilnehmen soll, via Axios VANCE-REISE AUF EIS GELEGT, DA IRAN NICHT AUF US-POSITIONEN REAGIERT HAT: NYT

VANCE-REISE NACH PAKISTAN WURDE NICHT ABGESAGT: NYT

Newsquawk-Marktreaktion: Aktien zeigen Schwäche, während Öl und Dollar zulegen, nachdem die NYT berichtet, dass die diplomatische Reise von Vizepräsident Vance nach Islamabad auf Eis gelegt wurde, nachdem Teheran nicht auf die amerikanischen Verhandlungspositionen reagiert hat.

Latest Update on Islamabad Talks: Pakistan remains in continuous contact with the Iranian side regarding confirmation of its delegation. As mediator, Pakistan continues sincere efforts to advance diplomacy and dialogue. With the ceasefire ending at 4:50 AM PST on 22 April, Iran’s… pic.twitter.com/r95ywZttwC — Ministry of Information & Broadcasting (@MoIB_Official) April 21, 2026

Übersetzung von „X“: Letzte Aktualisierung zu den Gesprächen in Islamabad: Pakistan bleibt in kontinuierlichem Kontakt mit der iranischen Seite bezüglich der Bestätigung ihrer Delegation. Als Vermittler setzt Pakistan seine aufrichtigen Bemühungen fort, Diplomatie und Dialog voranzutreiben. Mit dem Ende des Waffenstillstands um 4:50 Uhr PST am 22. April bleibt die Entscheidung Irans zur Teilnahme vor Ablauf entscheidend. ~ Attaullah Tarar, Bundesminister für Information und Rundfunk von Pakistan

Aktuelles vom iranischen Außenminister:

Blockading Iranian ports is an act of war and thus a violation of the ceasefire.

Striking a commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation.



Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its interests, and how to resist bullying. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 21, 2026

Übersetzung von „X“: Die Blockade iranischer Häfen ist ein Kriegsakt und damit ein Verstoß gegen den Waffenstillstand. Der Angriff auf ein Handelsschiff und die Geiselnahme seiner Besatzung ist ein noch schwerwiegenderer Verstoß. Iran weiß, wie man Einschränkungen neutralisiert, wie man die eigenen Interessen verteidigt und wie man Mobbing widersteht.

Iran stellt in letzter Minute eine wichtige Forderung

Die Gespräche stehen auf der Kippe, da unklar ist, ob Vizepräsident JD Vance heute nach Pakistan aufbrechen will, obwohl Axios berichtet, dass er dies tun werde. Und nun stellt die iranische Seite eine neue zentrale Forderung, um überhaupt an den Verhandlungstisch zu kommen – die Aufhebung der Blockade der iranischen Häfen durch die US-Marine:

Der Iran hat Zweifel an einer zweiten Runde der Friedensgespräche mit den USA in Islamabad geäußert, nachdem er sich geweigert hatte, öffentlich zuzusagen, an den Gesprächen in dieser Woche teilzunehmen, während das Auslaufen des Waffenstillstands bevorsteht. Teheran hatte den Vermittlern zunächst mitgeteilt, dass es am Dienstag eine Delegation zu Gesprächen nach Pakistan entsenden werde, teilte ihnen später jedoch mit, dass die USA ihre Blockade der iranischen Häfen aufheben müssten, wie aus offiziellen Kreisen verlautete. Pakistan drängt die USA und den Iran, den zweiwöchigen Waffenstillstand zu verlängern und weiter auf eine diplomatische Lösung hinzuarbeiten. Es wird erwartet, dass Vizepräsident J.D. Vance die US-Delegation leiten wird.

Präsident Trump hat erklärt, er habe nicht die Absicht, einer Verlängerung des Waffenstillstands zuzustimmen, der am Mittwoch ausläuft. Er hat die Iraner zudem gewarnt, sie müssten mit Bombenangriffen „rechnen“, falls kein Durchbruch erzielt werden könne.

Trump an den Iran: Lasst diese Frauen frei

Präsident Trump hat plötzlich wieder das Argument der „humanitären Hilfe“ oder des „Schutzes der Demonstranten“ ins Feld geführt. Er hat soeben auf Truth Social die folgenden Worte geschrieben und dabei das untenstehende Bild von acht iranischen Frauen geteilt, die angeblich in der Todeszelle sitzen:

An die iranischen Führer, die bald in Verhandlungen mit meinen Vertretern treten werden: Ich würde die Freilassung dieser Frauen sehr begrüßen. Ich bin sicher, dass sie es zu schätzen wissen werden, wenn Sie dies tun. Bitte fügen Sie ihnen keinen Schaden zu! Das wäre ein hervorragender Start für unsere Verhandlungen!!! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.

Ob diese Frauen tatsächlich kurz vor der Hinrichtung stehen, ist eine andere, noch offene Frage (es gibt keine verlässlichen Quellen, die bestätigen, dass eine Gruppe von acht Frauen kurz vor der Hinrichtung steht) – doch offensichtlich versucht Trump, der US-Seite noch etwas mehr Druckmittel zu verschaffen, noch bevor die zweite Runde der Gespräche mit Pakistan überhaupt begonnen hat.

Er schloss sich dem oben Gesagten schnell mit der folgenden Botschaft an, in der er davon sprach, Irans „nuklearen Staub“ so weit „ausgelöscht“ zu haben, dass die Iraner keinen Zugriff mehr darauf haben:

Trump: Der Iran hat keine Wahl, er muss mit Bomben rechnen

Präsident Trump erklärte am Dienstag, er erwarte ein starkes Ergebnis der Verhandlungen mit dem Iran, und sagte gegenüber CNBC: „Am Ende werden sie einen großartigen Deal bekommen.“ Er fügte hinzu: „Der Iran hat keine Wahl, es kommt zu einem Regimewechsel, wie auch immer man das nennen mag,“ und betonte, dass sich die USA in einer „starken Verhandlungsposition“ befänden.

Er sagte, die Seeblockade sei „erfolgreich“ gewesen und die US-Streitkräfte hätten „die Kontrolle über die Meerenge“. Trump erklärte zudem, er wolle den Waffenstillstand nicht verlängern, da „nicht mehr viel Zeit bleibt“ – fügte jedoch hinzu, dass „der Iran sich mit einem Abkommen wieder auf eine solide Basis stellen kann“.

Er räumte auch ein, dass der Iran wahrscheinlich während der Waffenstillstandsphase weiterhin Raketenvorräte aufgefüllt und sein verbleibendes Raketenarsenal verlegt habe. Trump behauptete jedoch auch, die USA seien „viel mächtiger als noch vor einigen Wochen“ und dass das CENTCOM den Waffenstillstand ebenfalls zur Wiederaufstockung genutzt habe. Wichtig ist, dass er auch sagte, die USA seien „militärisch einsatzbereit“ und die Welt solle „mit Bombardements rechnen“ – falls keine Einigung mit Pakistan erzielt werde. Und ein interessanter Hinweis auf China:

Er hat ein iranisches Schiff mit Geschenken aus China abgefangen, glaubte, er habe eine Vereinbarung mit Chinas Xi, und sagt: „Das ist in Ordnung“.

Pakistan-Gespräche: Zeitplan noch völlig offen

Wer wird als Erster nach Islamabad fliegen? Al Jazeera kommentiert die sich abzeichnende diplomatische Pattsituation, noch bevor die eigentlichen Verhandlungen überhaupt begonnen haben, während sich auf dem Schlachtfeld weiterhin gegenseitige Drohungen mit einer möglichen Eskalation häufen:

Pakistan ist bereit, die Gespräche auszurichten. Es ist geplant, dass diese am Mittwoch auf höchster Ebene stattfinden. Doch das Weiße Haus hält sich sehr bedeckt, was den Zeitpunkt der Abreise von JD Vance aus Washington angeht. Es scheint, als versuchten die USA, sich vor einer Blamage zu schützen. Sollte es sein Team entsenden, das dann hier in Islamabad sitzt, ohne dass der Iran erscheint, wäre das eine riesige Blamage. Infolgedessen scheint es nun ein Spiel zwischen den USA und dem Iran zu geben, wer zuerst in sein Flugzeug steigt und hierher fliegt.

Laut Bloomberg gegen 4 Uhr morgens US-Zeit: „Das staatliche iranische Fernsehen widerspricht nicht näher bezeichneten Medienberichten, wonach eine iranische Delegation zu Verhandlungen mit den USA nach Pakistan aufgebrochen sei oder dort eingetroffen sei.“ Aktuelles:

Al Jazeera berichtet: Die Vermittler erhielten die Bestätigung, dass der US-Vizepräsident Vance und der Iraner Ghalifab am Mittwochmorgen in Islamabad eingetroffen sind, um die Gespräche zu leiten.

Gleichzeitig hat der Iran laut WSJ regionalen Vermittlern mitgeteilt, dass er eine Delegation nach Islamabad entsenden werde, nachdem er sich tagelang wiederholt geweigert hatte, sich auf eine neue Verhandlungsrunde festzulegen. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht, sondern lediglich Andeutungen, wobei pakistanische Regierungsvertreter darauf bestehen, dass die Iraner kommen werden. Und doch hatte der Sprecher des iranischen Außenministeriums erst am Montag erklärt, es gebe keine Pläne für eine zweite Verhandlungsrunde.

Wenn jedoch alles nach Plan verläuft, wird Vizepräsident Vance voraussichtlich noch heute nach Pakistan aufbrechen und die Delegation anführen, zu der auch Kushner und Witkoff gehören. Zur Erinnerung: Am Montag erklärte Präsident Trump, dass „jede Menge Bomben“ auf den Iran abgeworfen würden, sollte es zu keiner Einigung kommen, zumal das Weiße Haus nicht beabsichtigt, den Waffenstillstand zu verlängern. Die Schlüsselthemen des iranischen Atomprogramms und der Straße von Hormus stehen im Vordergrund. Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf warnte gleichzeitig: „Wir akzeptieren keine Verhandlungen im Schatten von Drohungen, und in den vergangenen zwei Wochen haben wir uns darauf vorbereitet, neue Karten auf dem Schlachtfeld auszuspielen.“

Since the start of the U.S. blockade against ships entering or exiting Iranian ports, U.S. forces have directed 28 vessels to turn around or return to port. pic.twitter.com/mZOq3SfxKt — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 21, 2026

Übersetzung von „X“: Seit Beginn der US-Blockade gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, haben US-Streitkräfte 28 Schiffe angewiesen, umzukehren oder in den Hafen zurückzukehren.

Erneute Abfangaktion eines Schiffs durch die US-Marine

US-Streitkräfte haben im Indopazifik ohne Widerstand einen mit Sanktionen belegten Tanker geentstellt, wie das Pentagon am X mitteilte. In ersten Erklärungen wurde kein genauer Ort genannt, und es ist klar, dass sich der Vorfall nicht in der Straße von Hormus ereignete. Washington hatte kürzlich angekündigt, bereit zu sein, „illegale“ Schiffe mit Verbindungen zum Iran überall auf hoher See zu beschlagnahmen. Dieser Schritt folgt auf die groß angelegte Enterung eines unter iranischer Flagge fahrenden Schiffes am Sonntag, als ein US-Kriegsschiff das Feuer eröffnete, als dieses versuchte, die Meerenge zu durchqueren, und dabei den Maschinenraum traf und beschädigte.

CENTCOM: In der vergangenen Nacht führten US-Streitkräfte im Zuständigkeitsbereich des INDOPACOM ohne Zwischenfälle eine Inspektion, eine Seeblockade und die Enterung des staatenlosen, mit Sanktionen belegten Tankers M/T Tifani durch.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

Übersetzung von „X“: Über Nacht haben US-Streitkräfte eine Besuchsrechtsdurchsetzung, eine maritime Blockade und die Enterung des staatenlosen sanktionierten Motorschiffs M/T Tifani ohne Zwischenfälle im Verantwortungsbereich von INDOPACOM durchgeführt. Wie wir klargestellt haben, werden wir globale maritime Durchsetzungsmaßnahmen verfolgen, um illegale Netzwerke zu stören und sanktionierte Schiffe zu blockieren, die materielle Unterstützung für den Iran leisten – überall dort, wo sie operieren. Internationale Gewässer sind kein Zufluchtsort für sanktionierte Schiffe. Das Kriegsministerium wird weiterhin illegetimen Akteuren und ihren Schiffen die Bewegungsfreiheit im maritimen Raum verweigern.

„Wie wir bereits deutlich gemacht haben, werden wir weltweit Maßnahmen zur Durchsetzung der Seerechtsvorschriften ergreifen, um illegale Netzwerke zu zerschlagen und sanktionierte Schiffe abzufangen, die den Iran materiell unterstützen – wo auch immer sie operieren“, hieß es in einem Beitrag des CENTCOM. „Internationale Gewässer sind kein Zufluchtsort für sanktionierte Schiffe. Das Kriegsministerium wird illegalen Akteuren und ihren Schiffen weiterhin jegliche Handlungsfreiheit im maritimen Bereich verweigern.“

Der Iran bezeichnet diesen Vorfall inmitten der gegenseitigen Anschuldigungen als einen zweiten neuen Verstoß der USA gegen den Waffenstillstand:

🚨The US has Intercepted A Second Iranian Ship In What Looks Like A Final Ceasefire Violation



A ship heading to China, called TIFANI, is allegedly carrying millions in crude oil.



This occurs right as Washington is seeking to bring Tehran to Islamabad to negotiate. pic.twitter.com/tZQEgXF1yf — MintPress News (@MintPressNews) April 21, 2026

Übersetzung von „X“: Die USA haben ein zweites iranisches Schiff abgefangen, was wie eine endgültige Verletzung des Waffenstillstands wirkt Ein Schiff, das nach China unterwegs ist und TIFANI genannt wird, soll angeblich Millionen an Rohöl transportieren. Dies geschieht genau in dem Moment, in dem Washington versucht, Teheran nach Islamabad zu bringen, um zu verhandeln.

In der Zwischenzeit…

Iran behauptet, die US-Blockade erfolgreich umgangen zu haben

Ein iranischer Öltanker ist in der Nacht in die Hoheitsgewässer des Iran eingelaufen, nachdem er mit Unterstützung der iranischen Marine das Arabische Meer durchquert hatte, wie das Militär mitteilte und NBC berichtete. Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Fars berichtete, dass das Schiff seine Route trotz – wie es hieß – wiederholter Warnungen und Drohungen seitens der US-Streitkräfte fortgesetzt habe, die eine von Trump angeordnete Blockade der iranischen Häfen durchsetzen.

Der Tanker liegt nun in einem Hafen im Süden des Iran vor Anker und befindet sich dort bereits seit mehreren Stunden, wie aus dem Bericht hervorgeht. Der Tankerverkehr ist nach wie vor sehr gering; in den letzten 24 Stunden haben es 12 vermutlich von den USA genehmigte Schiffe durchgeschafft.

Ein Gefühl der Normalität kehrt in den Iran zurück, während der Countdown bis zum Ablauf des zweiwöchigen Waffenstillstands am Mittwoch schwer auf der Stimmung lastet…

🇮🇷 Coffee shops bustling in Tehran as Middle East ceasefire nears end



Iranians gather in coffee shops in northern Tehran, as uncertainty grows over a push to stop the Middle East war from resuming. pic.twitter.com/svvALqngbT — AFP News Agency (@AFP) April 21, 2026

Übersetzung von „X“: Kaffeehäuser in Teheran belebt, während Waffenstillstand im Nahen Osten seinem Ende entgegengeht Iraner versammeln sich in Kaffeehäusern im nördlichen Teheran, während die Unsicherheit über einen Vorstoß zunimmt, den Krieg im Nahen Osten daran zu hindern, wieder aufzunehmen.

Es gibt sogar Berichte, wonach der Iran bereit sei, den Inlandsflugverkehr wieder aufzunehmen, doch könnte sich dies bald als kurzlebig erweisen, da Präsident Trumps Drohungen nicht abreißen und es unwahrscheinlich ist, dass die Gespräche mit Pakistan letztlich zum Erfolg führen werden.