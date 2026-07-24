Trump steht kurz davor, einen „massiven Angriff auf den Iran anzuordnen, der alles bisher Dagewesene übertrifft“ und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump verschärft Warnungen vor einem „massiven Angriff“: Trump drohte, den Iran für künftige Angriffe der Houthis zur Verantwortung zu ziehen, und erklärte, er stehe „kurz davor“, einen massiven neuen Angriff anzuordnen (Axios-Interview).

Trump drohte, den Iran für künftige Angriffe der Houthis zur Verantwortung zu ziehen, und erklärte, er stehe „kurz davor“, einen massiven neuen Angriff anzuordnen (Axios-Interview). Houthis eskalieren: Die Houthis drohten Saudi Aramco, nachdem sie zwei saudische Öltanker angegriffen und ihre Blockade der saudischen Schifffahrt ausgeweitet hatten.

Die Houthis drohten Saudi Aramco, nachdem sie zwei saudische Öltanker angegriffen und ihre Blockade der saudischen Schifffahrt ausgeweitet hatten. Ölpreis steigt: Der Preis für Brent-Rohöl kletterte wieder über die 100-Dollar-Marke, da sich die Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs im Roten Meer und in der Straße von Hormus verschärften.

Der Preis für Brent-Rohöl kletterte wieder über die 100-Dollar-Marke, da sich die Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs im Roten Meer und in der Straße von Hormus verschärften. Rubio sagt, es finden keine Gespräche statt: Rubio erklärte, der Iran „bitte um ein Abkommen“, warnte jedoch gleichzeitig, Teheran werde weiterhin „einen sehr hohen Preis zahlen“.

Rubio erklärte, der Iran „bitte um ein Abkommen“, warnte jedoch gleichzeitig, Teheran werde weiterhin „einen sehr hohen Preis zahlen“. Die nächtlichen Vergeltungsmaßnahmen halten an: Die USA führten die zwölfte Nacht in Folge Luftangriffe auf den Iran durch, während Bahrain, Jordanien und Kuwait neue iranische Raketen- und Drohnenangriffe meldeten.

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Neuer irakischer Premierminister versucht sich als Vermittler

Nachdem er erst letzte Woche im Weißen Haus zu Gast war, fungiert der neue, von Washington „abgesegnete“ irakische Premierminister offenbar nun als Vermittler, nachdem die Friedensbemühungen Katars und Pakistans in Bezug auf den Iran ins Leere gelaufen sind.

Die „New York Times“ berichtet am Donnerstagnachmittag, dass „der irakische Ministerpräsident Ali al-Zaidi sich in Teheran aufhält und einen Vorschlag für einen Waffenstillstand zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten vorlegt, wie iranische und irakische Beamte mitteilten, die anonym bleiben wollten, da sie nicht befugt waren, öffentlich über Fragen der nationalen Sicherheit zu sprechen.“

Doch offenbar ging die Botschaft auch in die andere Richtung, von Teheran nach Washington, wie aus weiteren Berichten der Times hervorgeht:

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte gegenüber lokalen Medien, der irakische Regierungschef habe iranischen Beamten seine „Einsichten und Eindrücke“ von seinem jüngsten Treffen mit Trump mitgeteilt. Araghchi fügte hinzu, dass Teheran und Washington kein Problem damit hätten, Vermittler zu finden – „das Problem ist die Haltung der USA“.

Derzeit droht Trump mit neuen, massiven Angriffen auf den Iran, die noch heute Nacht oder jederzeit erfolgen könnten, während die gesamte Region in Alarmbereitschaft ist und das Außenministerium die Amerikaner auffordert, dringend Flüge aus dem Nahen Osten zu buchen.

Trump „kurz davor“, größere Angriffe als je zuvor zu starten: Interview

Präsident Trump wurde kürzlich in Axios mit der Aussage zitiert, er erwäge ernsthaft die Wiederaufnahme groß angelegter Kampfhandlungen im Iran. Er kündigt Angriffe an, die größer ausfallen würden als alles bisher Dagewesene – einschließlich der ersten Tage der „Operation Epic Fury“, bei der Dutzende iranischer Regierungs- und Militärführer getötet wurden, darunter auch der Ayatollah. Zudem gibt es Gerüchte, dass sich Israel diesmal wieder an den Angriffen beteiligen könnte, nachdem israelische Kampfflugzeuge in den vergangenen zwölf Tagen der erneuten Bombardements nicht im Einsatz waren.

Axios wies jedoch darauf hin, dass Trump noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe. Der Nahost-Sender Al Hadath und der israelische Sender Channel 12 berichten unabhängig voneinander, dass US-Beamte regionale Verbündete aufgefordert hätten, sich auf einen solchen neuen Großangriff auf den Iran „vorzubereiten“.

Axios schreibt: „In einem kurzen Interview räumte Trump ein, dass eine solche Entscheidung Konsequenzen hätte, und betonte, er habe noch keine Entscheidung getroffen.“ Dies vor dem Hintergrund, dass der Preis für Brent-Rohöl am Donnerstag über 100 Dollar pro Barrel geklettert ist und die Aussicht auf einen totalen Krieg bei den amerikanischen Wählern weiterhin unbeliebt ist, insbesondere da die Zwischenwahlen erst in einigen Monaten stattfinden.

„Ich erwäge einen massiven Angriff. Größer als je zuvor. Ich stehe kurz vor einer Entscheidung. Wir sind dafür bestens gerüstet“, sagte der Präsident. Und mehr aus dem Axios-Interview:

Trump sagte, Israel „würde sich innerhalb von zwei Minuten anschließen, wenn ich sie darum bitte“, fügte jedoch hinzu, dass „wir niemanden brauchen“, um eine neue Operation gegen den Iran zu starten.

Er sagte auch, es gäbe „Konsequenzen“ für Israel, sollte es sich den Angriffen anschließen, und deutete damit auf iranische Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel an.

Trump sagte, die Iraner „wollen verhandeln“, seien aber derzeit nicht bereit, eine Einigung zu erzielen.

„Sie haben noch nicht genug Leid erfahren“, sagte er.

sagte er. Zwei regionale Quellen mit Kenntnis der Vermittlungsbemühungen sagten, die iranische Führung habe den zuletzt unterbreiteten Vorschlag nicht angenommen.

„Wir versuchen es, aber die Iraner sind nicht kooperativ“, sagte einer von ihnen.

Die Houthis haben unterdessen ihr Engagement verstärkt, offenbar nachdem sie von Teheran aufgefordert wurden, dabei zu helfen, den Einfluss auf wichtige Öl-Transitengpässe aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig gab es zahlreiche Berichte darüber, dass das Pentagon große Flugzeuge, insbesondere Tankflugzeuge, von Europa in den CENTCOM-Bereich verlegt.

Houthis bedrohen Saudi Aramco

Nachdem die mit dem Iran verbündeten Houthis bestätigt hatten, dass sie im Rahmen einer Seeblockade gegen Saudi-Arabien zwei saudische Öltanker angegriffen haben – womit sich neben der Straße von Hormus ein zweiter Engpass für die weltweite Ölversorgung eröffnet –, droht die schiitische militante Gruppe am Donnerstag nun offen Aramco-Anlagen im Königreich an … oder zumindest berichten dies einige namentlich nicht genannte Beamte den regionalen Medien.

Die Houthis haben ihre Kampagne als „eine Blockade als Antwort auf eine Blockade“ bezeichnet und erklärt, sie diene dazu, Druck auf Saudi-Arabien auszuüben. Die Saudis blockieren bereits seit Jahren von den Houthis kontrollierte Häfen im Jemen, was auf einen vorwiegend aus Luftangriffen bestehenden Krieg zwischen den Golfstaaten und den Houthis zurückgeht, der 2015 begann.

Via Saudi Aramco

Die Gruppe droht damit, ihre Angriffe fortzusetzen, selbst wenn saudische Schiffe versuchen sollten, die Meerenge von Bab el-Mandeb zu umfahren. Die regionalen Verbündeten der USA bemühen sich derzeit intensiv darum, alternative Transportwege für Energielieferungen zu etablieren, die den Engpass der Straße von Hormus umgehen.

Al Jazeera zitiert ungenannte Quellen der Houthis, wonach die Ölförderanlagen von Saudi-Arabiens Aramco das nächste Ziel sein könnten:

Das Schiff, dessen Betroffenheit sowohl von den Houthis als auch von britischen Schifffahrtsorganisationen bestätigt wurde, wurde am Oberdeck getroffen, woraufhin ein Brand ausbrach – ein weniger schwerwiegender Ausgang als ein Treffer am Rumpf, der in der Regel zum Untergang eines Schiffes führt. Die Houthis behaupten, beide Schiffe seien getroffen worden, doch britische Beobachter berichten, der zweite Tanker habe eine Kehrtwende vollzogen und sei in Richtung Suezkanal umgeleitet worden. Mindestens 10 Schiffe, die versuchten, die Meerenge von Bab el-Mandeb zu durchqueren, wurden gezwungen, stattdessen zum Suezkanal auszuweichen, was eine deutlich längere Reise um Afrika herum über das Kap der Guten Hoffnung bedeutet. Die beiden angegriffenen Schiffe waren auf dem Weg nach Indien und China. Die Houthis bezeichnen die Aktion als „Blockade als Antwort auf eine Blockade“ und warnen, dass Saudi-Arabien seine Blockade gegen den Jemen aufheben müsse, sonst müsse es mit weiteren Konsequenzen rechnen. Vertreter der Houthis erklären, sie planten eine Ausweitung der Operationen, um saudische Öltanker und Schiffe auch dann ins Visier zu nehmen, wenn diese die Meerenge von Bab el-Mandeb nicht passieren – was bedeutet, dass auch Schiffe, die über den Suezkanal umgeleitet werden, weiterhin gefährdet sein könnten. Quellen der Houthis sagen zudem, dass Aramco-Ölanlagen künftig zum Ziel werden könnten, sollte die Blockade gegen den Jemen nicht aufgehoben werden.

Die Houthis haben sich bis zu dieser Woche weitgehend aus dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran herausgehalten, verstärken nun aber deutlich ihr Engagement und helfen Teheran dabei, seinen Einfluss auf den weltweiten Öltransport aufrechtzuerhalten.

Im März 2022 wurde der letzte größere Angriff auf Anlagen von Saudi Aramco gemeldet. Davor fand 2019 der große Angriff auf Abqaiq und Khurais statt.

Welche Gruppe jedoch letztendlich hinter einigen dieser vergangenen, historischen Anschläge stand, blieb ein gewisses Rätsel, auch angesichts von Spekulationen, dass es sich um pro-iranische Gruppen aus dem Irak gehandelt haben könnte. Dies geschah, während der Brent-Rohölpreis am Donnerstag wieder die Marke von 100 Dollar pro Barrel erreichte.

Äußerungen von Rubio und Trump, während Brent die 100-Dollar-Marke überschreitet

US-Außenminister Marco Rubio sagte am Donnerstag, der Iran „bitte um ein Abkommen“ und „muss zur Vernunft kommen“, und fügte hinzu, dass Teheran „einen sehr hohen Preis für das zahlen wird, was es tut.“ Am Rande der ASEAN-Konferenz in Manila behauptete er, dass „der Iran uns sowohl direkt als auch indirekt anfleht: ‚Lasst uns ein Abkommen schließen. Lasst uns reden‘.“ Die Realität sieht jedoch so aus, dass es keine öffentlichen Anzeichen dafür gibt; stattdessen haben die Iraner ziemlich aggressiv versucht, ihre roten Linien durchzusetzen, und diese Woche eine Reihe internationaler Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen.

Rubio versuchte, dies auf eine angebliche Spaltung der iranischen Regierung und eine Machtübernahme durch die „Hardliner“-Fraktion in der Führung zurückzuführen. „Das Problem mit dem Iran ist, dass jedes Mal, wenn sie eine Vereinbarung treffen, die Verantwortlichen diese entweder brechen oder ändern wollen. Es sieht also so aus, als wären sie nicht bereit, eine Vereinbarung zu treffen, also werden sie weiterhin einen Preis zahlen, und jede Nacht wird dieser Preis höher und höher“, erklärte er. Eine Mini-Atombombe auf die Anlage am Pickaxe Mountain oder so etwas?

US-Präsident Trump sagt: „Ich erwäge einen massiven Angriff, der alles bisher Dagewesene übertrifft, und stehe kurz vor einer Entscheidung“, berichtet N12.

Via AP

Rubio bezeichnete den Iran und seine Politik daraufhin als „von radikalen Geistlichen geführt“ – und nannte sie „blind“ gegenüber den wirtschaftlichen Problemen des Landes. Hintergrund ist die Tatsache, dass Finanzminister Scott Bessent vor Monaten damit geprahlt hatte, die US-Politik und die Sanktionen hätten einen Währungszusammenbruch herbeigeführt, in der Hoffnung, die Wirtschaftsproteste im Januar würden das Regime stürzen. Dies ist nie eingetreten, und nun scheinen die Verantwortlichen in der Trump-Regierung ratlos zu sein.

Rubio setzte das Schuldzuweisungsspiel fort und deutete gleichzeitig an, dass Teheran erhebliche wirtschaftliche Vorteile erhalten könnte, sollte es bei den Verhandlungen über ein Abkommen zur Straße von Hormus kooperieren.

„Der Iran könnte das reichste Land im Nahen Osten sein, wenn er es wollte. Stattdessen nehmen sie ihr Geld, verwenden es und geben es an die Hisbollah weiter. Sie geben es an die Hamas. Sie geben es an die Houthis. Sie geben es an schiitische Milizen. Sie geben es an den von ihnen geförderten Terrorismus auf der ganzen Welt“, sagte er.

Der Iran „wird einen sehr hohen Preis für das zahlen, was er tut. Er zahlt bereits einen hohen Preis“, sagte er. Rubio ging auch auf jüngste Äußerungen der Iraner ein, die davon sprachen, in militärischer Hinsicht „Auge um Auge“ zu verhängen. Der US-Außenminister erklärte daraufhin, dass Präsident Trumps Ansatz „Kopf um Auge“ sei. Er beschrieb, dass die militärisch-industrielle Basis des Iran derzeit „dezimiert“ werde – mit Schäden in Höhe von „Milliarden“ Dollar. Dies während…

Die USA bombardieren den Iran die 12. Nacht in Folge und töten dabei bei einem Angriff auf den Grenzübergang Shalamcheh zum Irak mindestens zwei Menschen und verletzen elf weitere. Jordanien, Bahrain und Kuwait haben von Vergeltungsangriffen mit Raketen und Drohnen seitens des Iran berichtet.

Doch was derzeit im Roten Meer geschieht, deutet darauf hin, dass die Iraner noch weitere Trümpfe im Ärmel haben. Ihre Verbündeten, die Houthis im Jemen, haben die Sperrung der Meerenge von Bab al-Mandab für den gesamten saudischen Schiffsverkehr eingeleitet. Mindestens zwei Schiffe wurden angegriffen; ein unbestätigtes, aber weit verbreitetes Video zeigt eines davon in Flammen und in Not:

BIG: First Saudi oil tanker reportedly hit by Houthi missile near Yemen, engulfed in flames. pic.twitter.com/R3nG7FSdW1 — Clash Report (@clashreport) July 22, 2026

Übersetzung von „X“: GROSS: Erster saudischer Öltanker soll laut Berichten von Huthi-Rakete vor Jemen getroffen worden sein, in Flammen gehüllt.

Die Angriffe auf die Tanker ließen den Brent-Preis auf fast 100 Dollar steigen – den höchsten Stand seit dem 26. Mai…

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif hat kürzlich bekannt gegeben, dass er dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Pakistans scharfe Verurteilung der Aggressionen der Houthis gegen saudische Schiffe übermittelt habe.

„Solche Handlungen sind inakzeptabel, verstoßen gegen das Völkerrecht, bedrohen die Freiheit der Schifffahrt und untergraben den Frieden und die Sicherheit in der Region“, erklärte Sharif in einer Stellungnahme auf X. Der Premierminister betonte, dass Pakistan „fest und entschlossen“ an der Seite der saudischen Führung stehe.

Trump: Wird den Iran für die Angriffe der Houthis bestrafen

Präsident Trump droht mit militärischen Maßnahmen gegen die Houthis und ging am Donnerstagmorgen noch einen Schritt weiter, indem er erklärte, er werde den Iran selbst für die Handlungen der Houthis zur Rechenschaft ziehen. „Die USA werden den Iran zur Verantwortung ziehen“, schrieb er und erklärte, dass „die Houthis ein Stellvertreter und/oder Handlanger des Irans sind“. Er warnte, dass „dem Iran und natürlich den Houthis selbst schwere militärische Strafen auferlegt werden“.

Was Rubios Äußerungen betrifft, so gab es nach wie vor deutliche Anzeichen dafür, dass die Regierung ihre Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Gespräche noch nicht vollständig aufgegeben hat. „Der Präsident zieht es stets vor, zu verhandeln und eine Einigung zu erzielen … und wir sind dazu bereit. Wir versuchen das nun schon seit anderthalb Jahren“, hatte Rubio auf der ASEAN-Konferenz weiter erklärt.

Doch dann kam er erneut auf das Argument zurück: „Wenn es überhaupt eine Untergrabung des Vertrauens gibt, dann ist es das Vertrauen, dass das iranische System in seiner derzeitigen Struktur eine Einigung erzielen kann.“ Rubio fügte hinzu: „Schiffe versuchen, die Meerenge zu durchqueren, und sie werden in die Luft gesprengt. Handelsschiffe durchqueren die Meerenge, und sie werden in die Luft gesprengt.“

Joe Kent: Bombardements auf der Suche nach einer Strategie

Was den Gesamtüberblick über die aktuelle Lage angeht, hebt der ehemalige Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, Joe Kent, die Natur der derzeitigen „ausschließlich schlechten Optionen“ hervor, die auf dem Tisch liegen, sowie den Sumpf, in den sich das Weiße Haus manövriert hat.

„Dies ist eine Bombardierungskampagne auf der Suche nach einer Strategie“, schrieb Kent auf X. Wir entscheiden uns für eine Eskalation, obwohl eine Deeskalation weiterhin eine Option wäre, und verstricken uns damit immer tiefer in einen umfassenderen Krieg, den wir weder führen können noch führen wollen. Es gibt hier keine militärische Lösung, die zu einem Sieg führen wird.“

There was so much smug talk up to last week about how Gulf pipelines would make the Strait of Hormuz irrelevant and haha isn’t Iran foolish for hastening the SoH’s demise. This tanker’s oil came from Yanbu, ie KSA’s East-West pipeline to the Red Sea. https://t.co/DrOiAnGytT — Mark Ames (@MarkAmesExiled) July 22, 2026

Übersetzungen von „X“: Bis letzte Woche gab es so viel selbstgefälliges Gerede darüber, wie Golf-Pipelines die Straße von Hormuz irrelevant machen würden und haha, wie dumm Iran doch ist, das Ende der SoH zu beschleunigen. Das Öl dieses Tankers kam aus Yanbu, also aus der Ost-West-Pipeline der KSA zum Roten Meer.

Tasnim: Ein saudischer Öltanker wurde von einer Rakete getroffen, etwa 70 Kilometer nördlich der jemenitischen Grenze, und steht derzeit in Flammen. Die Kapazität des Tankers betrug etwa 500.000 Barrel, und er stammte aus Yanbu.

Kent merkte an: „Weitere Bombenangriffe werden den Iran nicht davon überzeugen, die SOH zu öffnen oder uns das Abkommen zu gewähren, das wir wollen – sie werden lediglich seine Haltung verhärten. Die Bombardierung ziviler Infrastruktur wird die Bevölkerung nicht dazu bringen, sich gegen das Regime zu erheben, sondern sie wird sie noch stärker hinter dem Regime vereinen.“

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