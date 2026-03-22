Trump warnt Teheran, den Hormuz-Kanal „vollständig zu öffnen“, sonst drohe die „vollständige Vernichtung“ – während Iran und Israel sich gegenseitig mit Angriffen auf Atomkraftwerke überziehen

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump droht mit der „Zerstörung“ iranischer Kraftwerke, sollte die Straße von Hormus nicht innerhalb von 48 Stunden offen und sicher sein

Angriff auf die Atomanlage in Natanz: Der Iran gibt an, dass „keine nukleare Strahlung“ festgestellt wurde, obwohl Angriffe auf zentrale Standorte wie die Atomanlagen in Isfahan eine deutliche Eskalation signalisieren – trotz früherer Andeutungen Trumps, dass sich die Lage möglicherweise „beruhigen“ könnte.

Der Iran gibt an, dass „keine nukleare Strahlung“ festgestellt wurde, obwohl Angriffe auf zentrale Standorte wie die Atomanlagen in Isfahan eine deutliche Eskalation signalisieren – trotz früherer Andeutungen Trumps, dass sich die Lage möglicherweise „beruhigen“ könnte. Der Iran hat darauf reagiert, indem er Israels Nuklearanlage in Dimona ins Visier nahm. Die israelische Armee bestätigte „einen direkten Treffer einer iranischen Rakete“ auf ein Gebäude in der Stadt, in dem sich eine Nuklearforschungsanlage befindet, berichtete AFP.

Die israelische Armee bestätigte „einen direkten Treffer einer iranischen Rakete“ auf ein Gebäude in der Stadt, in dem sich eine Nuklearforschungsanlage befindet, berichtete AFP. Der Krieg weitet sich mit dem bisher weitesten iranischen Raketenabschuss aus: Der Iran feuert Raketen auf Diego Garcia ab – ein gescheiterter, aber beispielloser Langstreckenangriff.

Der Iran feuert Raketen auf Diego Garcia ab – ein gescheiterter, aber beispielloser Langstreckenangriff. USA behaupten, sie hätten die iranische Bedrohung für den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus „geschwächt“ : CENTCOM sagt, der Iran habe nach über 8.000 Angriffen und Bunker-Busting-Angriffen auf Küstenanlagen, die mit der Kontrolle der Straße von Hormus in Verbindung stehen, „erhebliche Kampfkraft“ verloren.

: CENTCOM sagt, der Iran habe nach über 8.000 Angriffen und Bunker-Busting-Angriffen auf Küstenanlagen, die mit der Kontrolle der Straße von Hormus in Verbindung stehen, „erhebliche Kampfkraft“ verloren. 23 „Verbündete“ unterzeichnen Erklärung zur Unterstützung der Verkehrssicherheit in der Straße von Hormus und signalisieren damit ihre Bereitschaft, den sicheren Transit durch die Meerenge zu unterstützen,

und signalisieren damit ihre Risiko einer Invasion von Kharg steigt: Die USA erwägen weiterhin eine risikoreiche Eroberung der Insel Kharg, da immer mehr US-Kriegsschiffe und Marines in die Region strömen, was die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation mit Bodentruppen erhöht.

🔥 Nahost-Eskalation – News vom 22. März (Tag 23 des Krieges)



🎥Video 1: Totale Eskalation!! Trump gibt dem Iran genau 48 Stunden Zeit, die Straße von Hormuz zu öffnen, andernfalls wird er alle iranischen Kraftwerke im Land zerstören.



🎥Video 2: Iranischer Militärsprecher-… pic.twitter.com/GvSvvYYEH9 — Don (@Donuncutschweiz) March 22, 2026

Trump droht, Irans Kraftwerke „auszulöschen“, sollten sie die Straße von Hormus nicht „vollständig öffnen“

Nachdem er am Freitag den Sieg mit den Worten „Wir haben gewonnen“ verkündet hatte, ist der Präsident auf der Rhetorik-Skala gerade von 0 auf 11 gesprungen.

In einem Beitrag auf seinem TruthSocial-Feed erklärte Trump:

„Sollte der Iran die Straße von Hormus nicht innerhalb von 48 Stunden ab genau diesem Zeitpunkt VOLLSTÄNDIG UND OHNE DROHUNGEN freigeben, werden die Vereinigten Staaten von Amerika seine verschiedenen KRAFTWERKE angreifen und zerstören, BEGINNEND MIT DEM GRÖSSTEN!“

Das Ziel scheint hier ziemlich klar zu sein … und die Uhr tickt.

Iran gibt an, als Reaktion auf den Angriff auf Natanz Israels Nuklearanlage in Dimona ins Visier zu nehmen

Mindestens 39 Menschen wurden in Dimona, dem Standort einer Atomanlage im Süden Israels, nach einem Raketenbeschuss aus dem Iran verletzt, berichteten israelische Medien am Samstag. Der Angriff ist der siebte Raketenangriff auf Dimona und Umgebung seit Mitternacht Ortszeit (22:00 Uhr GMT), berichtete der israelische Sender Channel 12. Israelische Rettungsdienste leisteten medizinische Hilfe und brachten die Verletzten in ein Krankenhaus, fügte der Sender hinzu.

Die israelische Armee bestätigte „einen direkten Treffer einer iranischen Rakete“ auf ein Gebäude in der Stadt, in dem sich eine Kernforschungsanlage befindet, berichtete AFP.

Dimona liegt in der Nähe eines der sensibelsten Orte in Israel: dem Shimon-Peres-Kernforschungszentrum im Negev, das seit langem mit Israels nicht deklariertem Atomwaffenprogramm in Verbindung gebracht wird.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) erklärt, sie habe Kenntnis von Berichten über einen Angriff auf Dimona, habe jedoch von israelischer Seite keine Informationen über Schäden am Kernforschungszentrum im Negev erhalten

Der Iran gibt an, Dimona, wo sich Israels wichtigstes Kernforschungszentrum befindet, als „Reaktion“ auf einen früheren Angriff auf die Urananreicherungsanlage in Natanz ins Visier genommen zu haben. Der Angriff auf Dimona erfolgte wenige Stunden nach einem Angriff der USA und Israels auf den iranischen Urananreicherungskomplex in Natanz. Der Iran verurteilte den Angriff als „kriminelle Angriffe“ und erklärte, dieser verstoße gegen das Völkerrecht und nukleare Abkommen, einschließlich des Nichtverbreitungsvertrags (NVV), und warnte vor weitreichenden Konsequenzen.

Die Internationale Atomenergie-Organisation bestätigte den Angriff auf Natanz, meldete jedoch keinen Anstieg der Strahlungswerte außerhalb der Anlage, leitete eine Untersuchung ein und mahnte zur Zurückhaltung. Der Iran hatte zuvor gewarnt, er könne Dimona ins Visier nehmen, sollte Israel weiterhin Nuklearanlagen angreifen.

Eine militärische Quelle teilte der Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag mit, dass der Iran seine Strategie geändert habe, was auf eine Abkehr von einer Politik der verhältnismäßigen Vergeltung hindeute. Die Quelle sagte, Teheran beabsichtige nun, die Kosten eines jeden Angriffs zu erhöhen, und warnte, dass künftige Reaktionen umfassender und verheerender ausfallen würden.

„Der Feind muss inzwischen erkannt haben, dass wir, wenn er eine Infrastruktur angreift, mehrere seiner Infrastrukturen angreifen werden; wenn er eine Raffinerie oder eine Gasanlage angreift, werden wir mehrere ähnliche Anlagen angreifen und ihm eine vernichtende Lektion erteilen.“ Die Quelle fügte hinzu: „Der Iran reagiert auf jeden Fehler des Feindes mit einer Überraschung und setzt dessen Interessen in Brand.“

Atomanlage in Natanz wird direkt angegriffen – kein Austritt von Radioaktivität

Präsident Trumps Äußerungen am späten Freitagabend, in denen er erklärte: „Ich glaube, wir haben gewonnen“, ließen vermuten, dass er möglicherweise die Ankündigung eines Auswegs oder zumindest einer Deeskalation vorbereitete; doch diese Spekulationen haben sich als verfrüht erwiesen, da die Lage über Nacht eindeutig eskalierte.

Denn offenbar zum zweiten Mal im Rahmen der Operation „Epic Fury“ wurde die iranische Vorzeigeanlage zur Urananreicherung im Atomkomplex Natanz angegriffen. Die iranische Atombehörde bestätigte den Angriff, hält die Details jedoch bewusst vage und macht keine Angaben dazu, wie er durchgeführt wurde oder welche Waffen zum Einsatz kamen. Sie betonte jedoch, dass „keine nukleare Strahlung“ freigesetzt wurde.

via AFP

Natanz bildet – neben den Nuklearanlagen in Isfahan – den Kern des iranischen Atomprogramms und gilt seit langem als vorrangiges Ziel der US-amerikanisch-israelischen Kampagne, die darauf abzielt, die Fähigkeit des Iran zur Herstellung einer Atombombe zu unterbinden – auch wenn selbst die derzeitige Kriegsführung des Iran betont, dass sie nicht die Absicht habe, eine Atomwaffe herzustellen. Die AP berichtet, dass Natanz zu Beginn des Konflikts mindestens einmal angegriffen wurde, und schreibt: „Die Anlage, Irans wichtigster Standort zur Urananreicherung, wurde in der ersten Kriegswoche getroffen, und mehrere Gebäude schienen beschädigt zu sein, wie Satellitenbilder zeigen.“

All dies, zusammen mit den anhaltenden schweren Bombardements auf Teheran in der Nacht und am frühen Morgen, deutet auf eine deutliche Eskalation hin, obwohl Trump in seinen Äußerungen am späten Freitag die Idee einer „Rückführung“ der Operationen ins Spiel gebracht hatte.

Iran erweitert seinen Bedrohungsradius erheblich: Diego Garcia

Eine weitere massive Eskalation und Entwicklung: Britische Beamte halten sich bedeckt, nachdem ein versuchter iranischer Angriff auf den wichtigen Luftwaffenstützpunkt im Indischen Ozean am Freitag angeblich gescheitert ist, und geben keine Details darüber preis, was genau passiert ist. Dies birgt jedoch die Gefahr, Großbritannien mit hineinzuziehen, das sich bisher zurückhaltend gezeigt hat, direkt an Trumps Operation teilzunehmen. Großbritannien hat generell „die rücksichtslosen Angriffe des Iran“ verurteilt.

Nur wenige Stunden, nachdem der Iran den Stützpunkt Diego Garcia ins Visier genommen hatte, bestätigte Großbritannien, dass US-Bomber weiterhin britische Einrichtungen – einschließlich desselben Stützpunkts – für Operationen nutzen dürfen, die darauf abzielen, iranische Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus zu stoppen.

„Der Iran feuerte zwei ballistische Mittelstreckenraketen auf Diego Garcia ab, einen gemeinsamen Militärstützpunkt der USA und Großbritanniens mitten im Indischen Ozean, wie mehrere US-Beamte berichten“, berichtet The Wall Street Journal. „Keine der Raketen traf den Stützpunkt, doch dieser Vorfall markierte den ersten operativen Einsatz von IRBMs durch den Iran und einen bedeutenden Versuch, weit über den Nahen Osten hinaus zu reichen und die Interessen der USA und Großbritanniens zu bedrohen.“

„Einer der Raketen versagte im Flug, und ein US-Kriegsschiff feuerte laut zwei der Informanten eine SM-3-Abfangrakete auf die andere ab“, fügte der Bericht hinzu. „Ob ein Abfangen gelang, konnte laut einem der Beamten nicht festgestellt werden.“

Was seltsam ist, denn Araghchi sagte…

Speaks for itself:



Feb. 25, 2026: “We are not developing long-range missiles… we have limited the range below 2,000 kilometers” — Iran’s FM Araghchi (IRNA).



March 20, 2026: Iran fires missiles at Diego Garcia—ranging 4,000 kilometers (WSJ). ⬇️ pic.twitter.com/F4ncRLSGq3 — Brett McGurk (@brett_mcgurk) March 21, 2026

Übersetzung von „X“: Das spricht für sich: 25. Februar 2026: „Wir entwickeln keine Langstreckenraketen … wir haben die Reichweite auf unter 2.000 Kilometer begrenzt“ – Irans Außenminister Araghchi (IRNA). 20. März 2026: Der Iran feuert Raketen auf Diego Garcia ab – mit einer Reichweite von 4.000 Kilometern (WSJ).

Das geografische Ausmaß des Krieges hat sich gerade erheblich vergrößert, da Diego Garcia etwa 4.000 Kilometer vom Iran entfernt liegt.

23 „Verbündete“ bekunden ihre Unterstützung für einen sicheren Transit durch die Straße von Hormus

Nach der Schwächung der IRGC-Streitkräfte im Hormuz-Gebiet gab eine Koalition aus 23 westlichen und verbündeten Nationen (VAE, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Kanada, Südkorea, Australien und 15 weitere) eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die iranischen Angriffe auf die Handelsschifffahrt, die Energieinfrastruktur und die Meerenge verurteilten.

Die Länder signalisierten ihre Bereitschaft, den sicheren Transit durch die Meerenge zu unterstützen, einschließlich Koordinierungsbemühungen und vorbereitender Planungen. Mit anderen Worten: Dies ist ein bedeutender diplomatischer Durchbruch zur Wiederöffnung von Hormuz.

23 nations just issued a joint statement on the Strait of Hormuz. This is a major diplomatic escalation.



∙ Signatories – UAE, UK, France, Germany, Japan, Canada, South Korea, Australia + 15 others condemn Iranian attacks on commercial vessels and civilian energy infrastructure… pic.twitter.com/vPjqlPlMDi — DA Sails (@da_sails) March 21, 2026

Übersetzung von „X“: 23 Staaten haben soeben eine gemeinsame Erklärung zur Straße von Hormus abgegeben. Dies stellt eine erhebliche diplomatische Eskalation dar. ∙ Unterzeichner – Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Kanada, Südkorea, Australien sowie 15 weitere Staaten verurteilen die iranischen Angriffe auf Handelsschiffe und zivile Energieinfrastruktur ∙ Resolution 2817 des UN-Sicherheitsrats – Die Unterzeichnerstaaten berufen sich direkt darauf und bezeichnen die Sperrung der Meerenge als Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit ∙ Militärische Haltung – Die Staaten bekunden ihre Bereitschaft, zu den Bemühungen um eine sichere Durchfahrt beizutragen; vorbereitende Planungen laufen ∙ Reaktion der IEA – Koordinierte Freigabe strategischer Erdölreserven genehmigt; Förderländer werden aufgefordert, ihre Produktion zu steigern ∙ Forderung nach einem Moratorium – Sofortige Einstellung aller Angriffe auf zivile Infrastruktur, einschließlich Öl- und Gasanlagen, ausdrücklich gefordert

Der Iran und einige seiner regionalen Stellvertreter greifen weiterhin US-Militäreinrichtungen und -interessen in der gesamten Region an:

Übersetzung von „X“: Drohnenangriff löst Großbrand in einer mit den USA verbundenen Einrichtung am Flughafen von Bagdad aus – Die vom Iran unterstützte Miliz Ashab al-Kahf bekennt sich zu dem Anschlag

Irans Bedrohung für den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus „abgeschwächt“

Am Samstagmorgen veröffentlichte Admiral Brad Cooper, Kommandeur des US-Zentralkommandos und Leiter der Operation „Epic Fury“, einen Lagebericht zum 22. Tag der Kampfmission und erklärte:

Der Iran hat in den letzten drei Wochen erhebliche Kampfkraft eingebüßt. Wir schalten Tausende iranischer Raketen, hochmoderne Angriffsdrohnen und die gesamte iranische Marine aus, die sie zur Behinderung der internationalen Schifffahrt einsetzen. Ihre Marine ist nicht einsatzfähig. Ihre Kampfflugzeuge fliegen nicht. Sie haben die Fähigkeit verloren, Raketen und Drohnen in dem hohen Tempo abzufeuern, wie es zu Beginn des Konflikts der Fall war.

Cooper ging anschließend auf die Engstelle am Hormuz-Kanal ein und erklärte, dass US-Streitkräfte entlang dieser wichtigen Wasserstraße „Einrichtungen zur nachrichtendienstlichen Unterstützung sowie Raketenradar-Relaisstationen“ zerstört hätten, die der IRGC zur Überwachung des Handelsschiffsverkehrs und zur Durchführung von Zielerfassungsoperationen genutzt habe.

„Die Fähigkeit des Iran, die Freiheit der Schifffahrt in und um die Straße von Hormuz zu bedrohen, wurde dadurch geschwächt. Und wir werden nicht aufhören, diese Ziele zu verfolgen“, betonte Cooper.

"Iran's capabilities are declining…" – Adm. Brad Cooper, CENTCOM Commander pic.twitter.com/FC3TgpEGpJ — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 21, 2026

Übersetzung von „X“: „Die Fähigkeiten des Iran nehmen ab …“ – Admiral Brad Cooper, Kommandeur des CENTCOM

Ein kurzer Überblick über die nächtlichen Militäroperationen der USA zur Schwächung der IRGC-Truppen rund um die Engstelle von Hormus, die es ermöglichen könnten, dass der Tankerverkehr nächste Woche in größerem Umfang wieder aufgenommen wird, während die Welt – und insbesondere Asien – mit einem beispiellosen Energieschock konfrontiert ist:

US-Streitkräfte haben iranische Radar- und Überwachungsstationen zerstört, die zur Verfolgung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus dienten, unterirdische Anlagen für Schiffsabwehrraketen angegriffen und mehrere militärische Küstenstandorte getroffen, während Cooper zu der Einschätzung gelangt, dass sich die Kampfkraft des Iran in den ersten drei Kriegswochen verschlechtert hat.

Coopers Vorstoß, die IRGC-Streitkräfte in der Straße von Hormus außer Gefecht zu setzen, erfolgt vor dem Hintergrund, dass der Schiffsverkehr durch die Wasserstraße in der vergangenen Woche weiterhin verhalten war.

Pentagon verkündet „deutliche Fortschritte“; bombardiert unterirdische Anlagen

CENTCOM-Chef Admiral Brad Cooper erklärte in einem Lagebericht, dass der Iran in den drei Wochen seit Kriegsbeginn „erhebliche Kampfkraft verloren“ habe, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem Berichte vorliegen, wonach weitere Führungskräfte der IRGC bei Luftangriffen ausgeschaltet worden seien. Er sagte, die USA hätten mehr als 8.000 militärische Ziele angegriffen, darunter 130 iranische Schiffe. „Unsere Fortschritte sind offensichtlich“, prahlte Cooper.

Er beschrieb, dass mehrere 5.000-Pfund-Bomben auf eine unterirdische Anlage an der iranischen Küste abgeworfen wurden, als Teil einer Strategie zur Wiederöffnung der Straße von Hormus. „Wir haben nicht nur die Anlage ausgeschaltet, sondern auch nachrichtendienstliche Stützpunkte und Raketenradarstationen zerstört, die zur Überwachung von Schiffsbewegungen genutzt wurden“, sagte Cooper.

Die innenpolitischen Auswirkungen angesichts steigender Preise an den Tankstellen scheinen in den USA zuzunehmen:

Question: I'm a waiter at a local restaurant in Queens, a full time college student who sleeps an average of four hours a night and is still thousands in debt. How is a war in a country half the world away funded by the taxes pulled from my check, helping me in any way? pic.twitter.com/QVgzfSSQZ8 — Acyn (@Acyn) March 21, 2026

Übersetzung von „X“: Frage: Ich arbeite als Kellner in einem Restaurant hier in Queens, bin Vollzeitstudent, schlafe durchschnittlich vier Stunden pro Nacht und habe trotzdem noch Tausende von Dollar Schulden. Inwiefern hilft es mir, dass ein Krieg in einem Land am anderen Ende der Welt durch die Steuern finanziert wird, die von meinem Gehalt abgezogen werden?

Trump soll nach wie vor über eine äußerst riskante Eroberung der Insel Kharg nachdenken, wofür mit Sicherheit Bodentruppen erforderlich wären. Anfang dieser Woche wurde ein zweiter Einsatz von US-Truppen in der Region genehmigt, und drei Kriegsschiffe sowie Tausende weiterer Marines sind auf dem Weg in den Nahen Osten.

Eines der vielen Probleme, um überhaupt zur Insel Kharg zu gelangen, besteht darin, dass jedes Schiff, das Kharg erreichen will, Hunderte von Meilen iranischer Küste passieren muss, die über 300 Meilen tief und nordwestlich der Straße von Hormus liegt.