Trumps Friedensplan für Gaza wird nicht funktionieren, es ist ein Ultimatum unter Völkermord

Der sogenannte Friedensplan, den US-Präsident Trump vorgelegt hat, ist laut dem internationalen Rechtsexperten Alfred de Zayas ein Reinfall, der nicht funktionieren wird.

De Zayas sagt, dass Trumps viel gepriesene Initiative kein Friedensangebot ist. Es ist ein Ultimatum, das von kriminellen Schurkenregimes gefordert wird, die für Völkermord verantwortlich sind – die Vereinigten Staaten und Israel.

Professor De Zayas weist darauf hin, dass Donald Trump und Israels Benjamin Netanjahu keine Glaubwürdigkeit besitzen. Beide sind mitschuldig am Völkermord an den Palästinensern. Die Vorstellung, dass Trump inmitten eines von den USA unterstützten Massenmords, bei dem weder die Täter des Völkermords noch die illegale Besetzung palästinensischen Landes und zahlreiche andere Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt werden, ein Friedensabkommen vorschlägt, ist grotesk und absurd.

Die Ernennung des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair zum Beauftragten für Trumps „Friedensplan“ in Gaza ist eine weitere Beleidigung.

„Er sollte als Kriegsverbrecher hinter Gittern sitzen“, sagt de Zayas und verweist auf Blairs Rolle bei der Auslösung des auf Lügen basierenden US-britischen Krieges gegen den Irak im Jahr 2003, bei dem über eine Million Menschen getötet wurden.

Das Problem in Bezug auf Gaza ist, dass Israel mit Unterstützung der USA und europäischer Staaten seit Jahrzehnten ungestraft gegen das Völkerrecht und UN-Verträge verstößt. Dieser beschämende Mangel an Rechenschaftspflicht und Durchsetzung des Völkerrechts macht Israel und seine westlichen Sponsoren zu kriminellen Regimes. Es ist Unsinn, von solchen Serienverbrechern zu erwarten, dass sie jetzt ein Friedensabkommen vorschlagen, wenn sie für eine ganze Reihe von Verbrechen nicht zur Rechenschaft gezogen wurden.

De Zayas sagt, wir brauchen dringend einen Waffenstillstand in Gaza und massive humanitäre Hilfe für eine Bevölkerung, die von Israel absichtlich ausgehungert wird. Aber jede Resolution muss unter Anwendung des Völkerrechts und der Gerechtigkeit für die schrecklichen Verbrechen umgesetzt werden.

Trumps Plan ist eine Schönfärbung des Völkermords. Auch die westlichen Mainstream-Medien machen sich schuldig, indem sie das Ausmaß des Grauens verschleiern. Die Medien stellen Trumps Angebot lächerlicherweise als echt und glaubwürdig dar, vielleicht mit ein paar hier und da belächelten Mängeln. Die Medien berichten nicht über das wahre Ausmaß des Grauens und die Mitschuld des Westens am Völkermord. Das liegt daran, dass ihre langjährige Rolle darin besteht, als Propagandadienst zu fungieren, um die Verbrechen und die systematische Gesetzlosigkeit westlicher Schurkenregime zu beschönigen.

Professor Alfred de Zayas lehrt internationales Recht und Geschichte an der Genfer Schule für Diplomatie. Er hat fast 50 Jahre lang als Experte für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen gearbeitet.

Sein neuestes Buch ist „The Human Rights Industry“ (Clarity Press, 2023), siehe hier: https://www.claritypress.com/product/human-rights-industry/

Seine aktuellen Artikel zu vielfältigen internationalen Themen finden Sie bei Counterpunch: https://www.counterpunch.org/author/alfred-de-zayas/