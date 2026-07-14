Trumps »Memorandum der Kapitulation«: Ein angeschlagenes Imperium blufft und schindet Zeit

PROFESSOR JUNAID S. AHMAD argumentiert, dass der illegale Krieg der USA gegen den Iran die Grenzen der amerikanischen Macht offengelegt habe, wobei die darauf folgende Diplomatie dazu diene, strategische Rückschläge als politische Siege umzudeuten.

Donald Trump verhandelt nicht mit dem Iran.

Er verhandelt mit der Demütigung, ihn nicht gebrochen zu haben.

Unter den Waffenstillständen, Memoranden, Podiumsinszenierungen und selbstgefälligen Appellen an die »Stabilität« verbirgt sich eine Tatsache, die Washington nicht eingestehen kann: Die Vereinigten Staaten sind in diese Konfrontation mit der Erwartung der Unterwerfung gegangen und haben sich nun mit ihren eigenen Grenzen konfrontiert gesehen.

Sie wollten den Iran isoliert, entwaffnet und politisch gefügig. Sie wollten seine Abschreckung zerschlagen, seinen regionalen Einfluss demontieren und seine Souveränität auf eine Fahne, eine Hymne und nichts weiter reduzieren.

Sie sind gescheitert.

Der Iran hielt dem Druck stand, bewahrte seine strategische Hebelwirkung und zwang das mächtigste Imperium der Erde, mit dem Land zu verhandeln, das es angeblich in die Knie zwingen wollte.

Das ist kein amerikanischer Sieg.

Es ist die Verwaltung einer amerikanischen Niederlage.

Wahre Diplomatie beginnt, wenn beide Seiten anerkennen, dass die andere Seite Interessen, Rechte, rote Linien und Macht besitzt. Trumps Version beginnt mit imperialer Theologie: Washington hat Interessen; Israel hat Rechte; alle anderen haben Pflichten.

Amerikanische Nötigung wird Abschreckung genannt. Israelische Aggression heißt Selbstverteidigung. Iranischer Widerstand heißt Eskalation.

Souveränität ist heilig, wenn sie von einem amerikanischen Klienten beansprucht wird, und unerträglich, wenn sie von einem amerikanischen Feind eingefordert wird.

Das ist der Betrug, der nun als Frieden am Golf verkauft wird: ein Waffenstillstand, der als Kapitulation präsentiert wird, ein Interimsabkommen, das als Unterwerfung vermarktet wird, und eine erneuerte Kampagne des Drucks, die als Deeskalation umverpackt wird.

Trump hat die Konfrontation nicht gewonnen. Er hat das von ihm versprochene Ergebnis nicht erreicht. Der Iran wurde nicht in den Gehorsam bombardiert. Seine Regierung ist nicht zusammengebrochen. Seine strategische Position wurde nicht ausgelöscht. Seine Feinde haben erneut entdeckt, dass Zerstörung nicht Kontrolle ist und militärische Überlegenheit nicht politische Beherrschung bedeutet.

Für ein Imperium, das nach Befehl süchtig ist, ist die Unfähigkeit, Kapitulation zu erzwingen, eine Niederlage.

Trumps Reaktion besteht daher nicht darin, das Abkommen zu ehren, sondern es auszuhöhlen. Das Dokument annehmen. Seine Bedeutung umschreiben. Seine Logik verletzen. Neue Forderungen stellen. Dann den Iran beschuldigen, den Frieden zu sabotieren.

Es ist Diplomatie mit dem Rammbock. Die Straße von Hormus ist der Ort, an dem dieser Revisionismus zur Geographie wird. Der Versuch, die Schifffahrtswege durch omanische Gewässer umzuleiten, ist keine neutrale administrative Anpassung. Es ist der Versuch, dem Iran die Hebelwirkung zu nehmen, die Washington überhaupt erst an den Verhandlungstisch gezwungen hat.

Die »Freiheit der Schifffahrt« ist nur der Firnis.

Die eigentliche Forderung ist, dass der Iran eine feindliche Militärordnung vor seiner Haustür toleriert, seinen wichtigsten strategischen Druckpunkt aufgibt und akzeptiert, dass seine Souveränität nur dann existiert, wenn sie politisch nutzlos ist.

Der Iran mag Rechte besitzen, vorausgesetzt, er übt sie niemals aus.

Er mag Hebelwirkung behalten, vorausgesetzt, Washington entscheidet, wann sie eingesetzt werden darf.

Er mag souverän bleiben, vorausgesetzt, er verhält sich wie ein Untergebener.

Das ist nicht Frieden. Es ist Nötigung, übersetzt in diplomatisches Vokabular.

Die Methode ist bekannt: provozieren, zurückschlagen, moralisieren, eskalieren. Den Gegner wirtschaftlich erdrosseln. Ihn militärisch bedrohen. Ihn politisch erschöpfen. Dann Zugeständnisse, die unter Zwang erpresst wurden, als Triumph der Mäßigung präsentieren.

Washington nennt das »kontrollierte Eskalation«.

Die Formulierung ist obszön.

Es gibt nichts Kontrolliertes daran, eine ganze Region in eine Katastrophe zu treiben und sich selbst dafür zu beglückwünschen, das Tempo zu kontrollieren.

Und die Strategie hört nicht bei Hormus auf.

Im Libanon besteht das amerikanisch-israelische Projekt darin, die israelische Sicherheitsdoktrin in die libanesische nationale Bestimmung zu verwandeln: den Iran isolieren, die Hisbollah einschränken und die daraus resultierende Unterwerfung »Souveränität« nennen.

In Syrien bleibt die Zersplitterung nützlich, weil ein souveräner, territorial kohärenter Staat die endlose Herstellung von Druckpunkten behindern würde. Ein verwundetes Land lässt sich leichter durchdringen, spalten und bestrafen.

Der Region wird nie erlaubt zu heilen, weil ihre Wunden profitabel bleiben.

Verschiedene Länder. Verschiedene Instrumente. Das gleiche imperiale Ziel: die durch den Krieg geschaffene politische Realität umzukehren und den Anschein amerikanisch-israelischer Vorherrschaft wiederherzustellen, nachdem ihre materiellen Grenzen offengelegt wurden.

Israels Rolle ist nicht zweitrangig. Sie ist zentral, unerbittlich und giftig. Seine politische Maschinerie in Washington behandelt jede dauerhafte Macht des Iran als unerträglichen Verstoß gegen die regionale Hierarchie. Es sucht nicht Sicherheit in einem wechselseitigen Sinne. Es sucht permanente Überlegenheit: den Iran eingedämmt, den Libanon verwundbar, Syrien zersplittert und den Golf ohne Ende militarisiert.

Zurückhaltung mag gelegentlich amerikanischen Interessen dienen.

Die permanente Konfrontation dient dem israelischen Projekt.

Trump ist der ideale Verkäufer für dieses Arrangement, denn sein größtes politisches Talent ist nicht der Sieg, sondern die theatralische Umwandlung von Niederlagen in Triumphe.

Er braucht eine Kamera, einen Slogan und eine willige Presse. Wenn das Schlachtfeld keine Kapitulation hervorbringt, muss die Pressekonferenz sie fälschen.

Ein Dokument wird unterzeichnet.

Trump erklärt den Sieg.

Die Medien wiederholen den Satz.

Die Nötigung wird fortgesetzt.

Die Inszenierung wird zur Politik.

Aber der Iran hat bereits erreicht, was Washington unbedingt verhindern wollte: Er hat überlebt, die Abschreckung bewahrt und das Imperium gezwungen, sich den Grenzen seiner Macht zu stellen.

Das ist ein strategischer Sieg.

Nicht weil der Iran keinen Schaden genommen hätte. Nicht weil die Konfrontation kostenlos gewesen wäre. Sondern weil das zentrale amerikanische Ziel – die Unterwerfung – verweigert wurde.

Der Iran hat nicht nur einem Angriff widerstanden. Er hat die Kluft zwischen imperialem Spektakel und imperialer Kapazität offengelegt.

Er hat gezeigt, dass die Vereinigten Staaten und Israel verwüsten, sanktionieren und drohen können, aber nicht automatisch den politischen Ausgang diktieren können.

Das ist die Niederlage, die Trump zu verschleiern versucht.

Teheran muss daher jedes Abkommen nicht als Geschenk Washingtons behandeln, sondern als ein Schlachtfeld, dessen Bedingungen umkämpft bleiben. Ein Abkommen, das nur den Iran bindet, während die Vereinigten Staaten frei bleiben, es umzudeuten, unter Druck zu setzen und zu bestrafen, ist keine Diplomatie.

Es ist ein Ultimatum, getarnt als Diplomatie.

Zurückhaltung ohne Gegenseitigkeit ist nicht Klugheit.

Es ist Erlaubnis.

Erlaubnis, die Bedingungen neu zu schreiben.

Erlaubnis, ohne Kosten zu eskalieren.

Erlaubnis, Kapitulation zu fordern, nachdem man Frieden versprochen hat.

Die zentrale Frage ist nicht, ob Trump eine weitere Zeremonie inszenieren kann. Es ist, ob die Vereinigten Staaten jedes Abkommen zerreißen können, das keinen Gehorsam hervorbringt.

Frieden kann nicht auf erzwungener Unterwerfung und umbenannter Stabilität aufgebaut werden. Sieg kann nicht an einem Podium fabriziert werden, während das Kräfteverhältnis etwas anderes sagt.

Trump will, dass der Iran die Hebelwirkung aufgibt, die seine Strategie besiegt hat, damit er verkünden kann, dass er gewonnen hat.

Die Aufgabe des Iran ist es, ihm diese Fiktion zu verweigern.

Seine Rechte zu bewahren, seine Erfolge zu konsolidieren und klarzumachen, dass die Erklärung des Imperiums nicht die Realität ist.

Es ist lediglich ein Imperium, das der Geschichte Befehle erteilt – und einmal mehr entdeckt, dass die Geschichte nicht gehorcht.

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Prof. Junaid S. Ahmad lehrt Recht, Religion und globale Politik und ist Direktor des Center for the Study of Islam and Decolonization (CSID – https://csidpk.org), Islamabad, Pakistan. Er ist Mitglied der International Movement for a Just World (JUST – https://just-international.org/), der Movement for Liberation from Nakba (MLN – https://nakbaliberation.com/) und von Saving Humanity and Planet Earth (SHAPE – https://www.theshapeproject.com/).