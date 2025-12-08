Trumps neue Nationale Sicherheitsstrategie schockiert das Establishment, indem sie sagt, Europa stehe in den nächsten 20 Jahren vor einer „zivilisatorischen Auslöschung“

Tyler Durden

Die soeben veröffentlichte neue Nationale Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung (hier in Deutsch) hat seit ihrem Erscheinen am frühen Freitag online viel „Schock“ und Diskussion ausgelöst. Eines ihrer „kontroverseren“ Elemente ist der deutliche Kontrast im Blick auf Europa im Vergleich zu nationalen Sicherheitsstrategiedokumenten früherer Jahre.

Sie warnt davor, dass einige der ältesten Verbündeten Amerikas in Europa „der realen und deutlicheren Aussicht einer zivilisatorischen Auslöschung“ gegenüberstehen, als Ergebnis unkontrollierter Migration sowie der Erosion demokratischer Prinzipien. Neben der Kritik an unverantwortlichen, unkontrollierten EU-Migrationspolitiken verweist sie zudem auf die Einschränkung der freien Meinungsäußerung – ebenfalls mit Unterstützung für EU-Zensur-Exzesse durch transnationale Eliteinstitutionen – und beschreibt, dass „sollte der derzeitige Trend anhalten, der Kontinent in 20 Jahren oder weniger nicht wiederzuerkennen sein wird.“

Die Nationale Sicherheitsstrategie deutet sogar an, dass Washington sich militärisch von der NATO distanziert (was angesichts jüngster Trump-Aussagen zu den rückständigen Ausgaben des Bündnisses keine Überraschung sein sollte) und sagt: „Es ist alles andere als offensichtlich, ob bestimmte europäische Länder wirtschaftlich und militärisch stark genug sein werden, um verlässliche Verbündete“ der Vereinigten Staaten zu bleiben.

Sie verweist außerdem auf einen „Mangel an Selbstvertrauen“ Europas, der „am offensichtlichsten in Europas Verhältnis zu Russland“ sei. Als Beleg dafür führt sie an, dass Europa eigentlich einen klaren „signifikanten Hard-Power-Vorteil“ gegenüber Russland haben sollte, doch nun – wegen Russlands Krieg in der Ukraine – europäische Führer „Russland als existenzielle Bedrohung betrachten“. Die FT merkt zu diesem Abschnitt an:

Donald Trumps erste NSS seit seiner Rückkehr ins Amt macht europäische Beamte dafür verantwortlich, US-Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu behindern, und beschuldigt Regierungen, eine „große europäische Mehrheit“, die Frieden wolle, zu ignorieren.

Das Dokument hebt zudem hervor, dass diese derzeitige Realität europäischer Schwäche bestimmte negative Implikationen für das Potenzial erhöhter westlicher Eskalation mit Russland haben könnte:

„Die Bewältigung europäischer Beziehungen zu Russland wird erhebliche US-diplomatische Engagements erfordern, sowohl um Bedingungen strategischer Stabilität über die eurasische Landmasse hinweg wiederherzustellen als auch um das Risiko eines Konflikts zwischen Russland und europäischen Staaten zu mindern“, heißt es in dem Dokument.

Die meisten Analysten sehen die Wortwahl des Dokuments als Öffnung der Tür für unverhohlene Einmischung in europäische Angelegenheiten.

„Washington tut nicht länger so, als würde es sich nicht in die internen Angelegenheiten Europas einmischen“, beobachtete Pawel Zerka, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations.

„Es stellt eine solche Einmischung jetzt als Akt der Wohlwollen dar (‘wir wollen, dass Europa europäisch bleibt’) und als Frage der strategischen Notwendigkeit der USA. Die Priorität? ‘Die Kultivierung von Widerstand gegen Europas derzeitige Entwicklung innerhalb europäischer Nationen’“, schließt er.

Heilige Scheiße. Trumps nationale Sicherheitsstrategie stellt Europas Zukunft als verlässlicher Verbündeter in Frage: „Ihr wirtschaftlicher Niedergang wird nur noch von der realen und düsteren Aussicht auf die Auslöschung ihrer Zivilisation übertroffen. Wenn sich die gegenwärtigen Trends fortsetzen, wird der Kontinent in 20 Jahren unkenntlich sein.“

Ein weiterer der stärker diskutierten Aspekte des 33-seitigen Sicherheitsdokuments ist die Darlegung einer „Trump-Korollar“ zur Monroe-Doktrin …

„Die Vereinigten Staaten müssen in der westlichen Hemisphäre präeminent sein, als Bedingung unserer Sicherheit und unseres Wohlstands — eine Bedingung, die es uns erlaubt, uns selbstbewusst dort und dann zu behaupten, wo und wann wir es in der Region müssen“, erklärt das Dokument.

„Die Bedingungen unserer Allianzen und die Bedingungen, unter denen wir irgendeine Art von Hilfe bereitstellen, müssen davon abhängig sein, den feindlichen äußeren Einfluss zurückzufahren — von der Kontrolle über Militäranlagen, Häfen und Schlüssel-Infrastruktur bis hin zum Erwerb strategischer Assets im weitesten Sinne“, fügt es hinzu.

Einige erwarteten anfängliche wütende Reaktionen von nicht gewählten Eurokraten …

Dies deutet stark darauf hin, dass sich die Lage in der Karibik weiter aufheizen wird, auch da mehrere Medien berichten, dass das Pentagon sich darauf vorbereitet, für Jahre eine bedeutende Truppenpräsenz in der Region aufrechtzuerhalten.