Tucker Carlson nannte fünf wichtige Erkenntnisse aus seinem Gespräch mit Putin.

Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von dem Interview gehalten habe“, sagte der amerikanische Journalist Tucker Carlson kurz nach seinem zweistündigen Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Ich werde wahrscheinlich ein Jahr brauchen, um zu entscheiden, was das war.“

Carlson sagte, es sei „keine Frage“, dass Putin klug sei. Allerdings sei der russische Präsident „nicht gut darin, sich zu erklären“.

Dennoch nannte Carlson nach seinem Gespräch mit Putin fünf „schnelle Wahrnehmungen“, die einen großen Überblick böten.

Nr. 1 – Putin ist durch die Ablehnung des Westens „sehr verletzt“.

Während des Interviews erzählte Putin von einem Gespräch mit dem damaligen Präsidenten Bill Clinton über die Möglichkeit eines NATO-Beitritts Russlands.

Laut Putin habe Clinton auf diesen Vorschlag zunächst mit „Ich glaube schon“ geantwortet. Aber nachdem er mit anderen gesprochen habe, habe er gesagt: „Das ist nicht möglich“.

Carlson fragte Putin, ob es ihm mit dem NATO-Beitritt ernst sei, und Putin stellte klar, dass er wirklich wissen wolle, ob eine Mitgliedschaft möglich sei. Er wies darauf hin, dass eine positive Reaktion des Westens zu einem Versöhnungsprozess und möglicherweise zu einem NATO-Beitritt hätte führen können.

Carlson schloss seine Ausführungen nach dem Interview mit den Worten: „Das ist wohl der Sinn der NATO, Russland einzudämmen. Und Putin ist verletzt“.

Nr. 2 – „Russland ist keine Expansionsmacht“.

Carlson sagte: „Man muss ein Idiot sein, um zu glauben, dass“ Russland eine Expansionsmacht sei.

Warum glaubt Carlson das? Weil „Russland schon zu groß ist. Es hat die weltweit größte Landmasse. Aber es hat nur 150 Millionen Einwohner.

Und er fügt hinzu: „Sie haben mehr als genug natürliche Ressourcen. Sie schwimmen in Bodenschätzen. Sie haben nicht genug Menschen. Also, die Idee, dass sie Polen übernehmen wollen, warum sollten sie das machen wollen? Sie wollen nur sichere Grenzen.

3 – Putin will wahrscheinlich Frieden in der Ukraine.

Carlson sagte: „Er [Putin] war bereit zuzugeben, dass er ein Friedensabkommen will, und es in gewisser Weise zu verraten und es einfach laut auszusprechen. Er hat es ein paar Mal gesagt. Vielleicht lügt er auch auf eine Art und Weise, die ich nicht bemerkt habe, aber er hat es immer wieder gesagt, und ich weiß nicht, warum er es sagen würde, wenn er es nicht ernst meinen würde“.

„In der Tat“, fuhr Carlson fort, „gibt es überwältigende Beweise dafür, dass es ein Friedensabkommen oder einen Teil eines Friedensabkommens gab, als die Friedensgespräche begannen, eine Art Abkommen, das vor anderthalb Jahren auf dem Tisch lag, das der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson im Namen der Biden-Administration zunichte machte und Zelensky und die ukrainische Regierung davon überzeugte, nicht an den Gesprächen teilzunehmen. Ich meine, das ist so etwas wie eine feststehende Tatsache. Die Israelis waren dort. Sie haben das aufgedeckt. Das ist passiert.“

Nr. 4 – Die Forderung, Russland solle die Krim abtreten, ist verrückt.

„US-Beamte haben mir und einer Reihe von Leuten gesagt, dass eine der Bedingungen sein muss, dass Russland die Krim aufgibt! so Carlson.

Er fügte hinzu: „Die Krim war in russischen Händen, als dieser Krieg begann“ und warnte: „Putin würde in den Krieg ziehen, in einen Atomkrieg, wenn es um die Krim ginge…“. Wenn Sie also wirklich glauben, dass eine Bedingung für Frieden darin besteht, dass Putin die Krim aufgibt, dann sind Sie verrückt!

Nr. 5 – Die Erfolgsbilanz der USA bei Regimewechseln ist „bestenfalls fleckig“.

„Wir werden von Verrückten regiert“, klagte Carlson. „Der Präsident und diese giftige Idiotin Victoria Nuland. Oh, wir werden Putin absetzen. Was passiert dann?“, fragte Carlson.

Er erinnerte an frühere Vorfälle in der jüngeren US-Geschichte, bei denen die Absetzung ausländischer Staatsoberhäupter nicht so gut gelaufen sei:

„Was geschah in Libyen, als wir Gaddafi absetzten und seine Ermordung zuließen? Was geschah im Irak, als wir Saddam vor Gericht brachten? Diese Länder brachen auseinander und wurden nie wieder aufgebaut“.

Carlson fuhr fort. In Afghanistan haben wir die Zentralregierung ausgeschaltet, und sie kam zurück. Das Land wird immer noch von den Taliban regiert. Unsere Erfolgsbilanz bei der Beseitigung des Anführers, was sehr einfach ist, ist also bestenfalls mäßig. Es wird nicht besser. Und Russland, die weltweit größte Landmasse mit dem größten Atomwaffenarsenal, das anzutun, ist keine gute Idee, wenn man das für eine gute Idee hält.

Tuckers unmittelbare Reaktion auf sein stundenlanges Interview mit Wladimir Putin im Kreml.

