Über 200 verdeckte FBI-Agenten am 6. Januar involviert, enthüllt US-Abgeordneter

Kyle Becker

Also, es stellt sich heraus, dass es „mindestens 200“ Bundesbeamte und verdeckte Ermittler gab, die am 6. Januar an der Trump-Falle gearbeitet haben.

Das sagte der US-Abgeordnete Clay Higgins (R-LA), der kürzlich in einem Interview zu dem Thema Stellung nahm.

„Das FBI war am 6. Januar nicht nur von innen an den Geschehnissen beteiligt. Ich vermute, dass sie über 200 Agenten in der Menge eingebettet hatten, einschließlich Agenten oder, wie sie es nennen würden, menschliche Vermögenswerte im Kapitol, die als Trump-Unterstützer verkleidet waren, bevor die Türen geöffnet wurden.“

Diese Zahl liegt im Bereich des Möglichen, angesichts der neu veröffentlichten Videos vom 6. Januar, Gerichtsdokumenten und Zeugenaussagen.

„Und wenn man die Textverläufe und die Kommunikation innerhalb dieser Gruppen verfolgt und die Ursprünge der Vorschläge potenzieller Gewalt oder einer aktiven Besetzung des Kapitols am 6. Januar findet, wird man feststellen, dass diese Nachrichten von Mitgliedern der Gruppen angeführt wurden, die sich letztlich als die FBI-Agenten herausstellten, die die Gruppe infiltriert hatten“, sagte Higgins.

„Also war die Beteiligung des FBI tiefgreifend, nicht nur am 6. Januar, sondern auch in den Tagen, Wochen und Monaten davor.“

Es gibt jetzt keinen Zweifel daran, dass der 6. Januar eine Falle war.

Die „Anstiftung“ durch Trump wurde Monate zuvor ausgeheckt, wie der berüchtigte Artikel über die „Schattenkabale“ der Zeitschrift Time deutlich machte.

Der Aufstand am 6. Januar wurde vor der Wahl des Wahlkollegiums mehrfach durchgespielt.

Das FBI nutzte verfassungswidrig NSA-Überwachung, um die extremistischen Gruppen, die die Veranstaltung stören wollten, zu verfolgen. Es hatte Informanten des Bundes in mehreren extremistischen Gruppen, einschließlich der Proud Boys.

Dennoch waren das FBI und die Kapitol-Polizei etwas „unvorbereitet“, trotz mehrerer Vorwarnungen, einschließlich von damaligen Kapitol-Polizeichef Steven Sund.

Der Bürgermeister von D.C., Muriel Bowser, die ehemalige Sprecherin Nancy Pelosi, der ehemalige Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell und andere weigerten sich, auf mehr Nationalgarde zu drängen, obwohl dokumentiert und aktenkundig ist, dass der ehemalige Präsident Donald Trump 10.000 Nationalgardisten vor dem Kongress haben wollte, um das Wahlkollegium zu schützen.

Außerdem gab es keine „zentral koordinierte“ Verschwörung, um das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen, wie FBI-Quellen Reuters in einem Bericht vom August 2021 mitteilten.

Tatsächlich war das der ganze Sinn der Wahlherausforderungen während der Zusammenkunft des Wahlkollegiums.

Wenn Donald Trump die Ergebnisse der Wahl 2020 hätte umkehren wollen, hätte er das Wahlkollegium nicht gestört. Er hätte seine rechtlichen Herausforderungen weiterverfolgt und sein verfassungsmäßiges Recht, die Wahlstimmen im Kongress anzufechten.

Trump hätte keine unbewaffneten Extremisten geschickt, um das Wahlkollegium zu stören, um an der Macht zu bleiben.

Das ist nicht nur unlogisch, es ist von vorneherein absurd.

Dennoch hat diese lächerliche parteiische Erzählung die Grundlage für die strafrechtliche Verfolgung eines ehemaligen Präsidenten gebildet, was sich zu einer parteiischen Schauprozess und weitestgehend zu einer Wahlbeeinflussung entwickelt hat.

Es ist nicht nur ironisch, sondern eine Schande für unser gesamtes Rechtssystem.

Der 6. Januar war ein vom FBI inszenierter Aufstand, um einen amtierenden Präsidenten zu diskreditieren und eine Wahlbeeinflussung im Jahr 2024 durchzuführen.

Kyle Becker