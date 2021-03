Über die Doppelmoral der Presstituierten: Geht es um die Impfung, so wird die Frage „an oder mit“ plötzlich wieder aktuell

In den letzten Wochen haben die Medien eine der klarsten und prägnantesten Darstellungen von wahrhaftigem Doppeldenken gezeigt, die ich je gesehen habe. Es ist wirklich das perfekte Musterbeispiel.



Die Zwiespalt liegt in „Covid-Todesfälle“ gegenüber „Impfstoff-bedingte Verletzungen“.



Wie wir inzwischen alle wissen, definieren Länder auf der ganzen Welt „Covid-Todesfälle“ als „Menschen, die innerhalb von 30 Tagen nach einem positiven Testergebnis an irgendeiner Ursache sterben“ (die Anzahl der Tage ändert sich von Land zu Land, normalerweise liegt sie zwischen 28 und 60). Dieser Trend begann im letzten Frühjahr in Italien und verbreitete sich über die ganze Welt.