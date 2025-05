Überdenken der Beziehungen zwischen den USA und China nach dem Zollkatastrophe

Von Mike Whitney

Als Präsident Donald Trump am 2. April seine umfassenden Zölle verhängte, hatte er zwei Hauptziele:

Reduzierung der Handelsdefizite Rückführung von Arbeitsplätzen und Produktion in die Vereinigten Staaten

Dies waren die erklärten Ziele, aber wie wir bald herausfanden, war das eigentliche Ziel, China zu schwächen, indem man es daran hinderte, Waren an US-Verbraucher zu verkaufen. Die Trump-Regierung nutzte die Zölle auch, um China zu isolieren, indem sie den Ländern, die sich bereit erklärten, ihren Handel mit Peking zu reduzieren, Anreize bot. Kurz gesagt, die Zölle waren die Hauptwaffe in einem Handelskrieg gegen einen gleichwertigen Konkurrenten, der die USA in fast allen Bereichen der industriellen und technologischen Produktion überholt hat.

Glücklicherweise scheiterte Trumps Plan, und er war gezwungen, die Zölle zu lockern, ohne eines seiner Hauptziele zu erreichen. Wir sagen „glücklicherweise“, weil die Zollpolitik niemals den Interessen des amerikanischen Volkes gedient hat. Ganz im Gegenteil: Die Amerikaner werden durch einseitige Maßnahmen geschädigt, die die Regeln des internationalen Handels missachten und Lieferketten unnötig stören. Das führt lediglich zu höheren Preisen, weniger Arbeitsplätzen und einem langsameren Wachstum. Außerdem verstößt die Manipulation von Zöllen mit der Absicht, einen Konkurrenten zu zerstören, gegen eine Reihe von allgemein anerkannten WTO-Regeln, die die Interessen aller schützen.

Im Gegensatz zu den USA handelte China im Einklang mit seiner umfassenden sozialen Philosophie, die in seiner einzigartigen Interpretation des Sozialismus verwurzelt ist. Sie haben moralisch die Oberhand behalten, nach ihren Prinzipien gehandelt und sich Trumps Zwangsmaßnahmen nicht gebeugt. Sie haben nur Gegenmaßnahmen als Reaktion auf Trumps Zoll-Blitzkrieg ergriffen, der die Regeln des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) völlig ignoriert, wonach Länder die „gebundenen Zölle“ nicht willkürlich überschreiten oder ein Land selektiv mit 145 % Zöllen belegen dürfen. (was einem Embargo gleichkommt.) Mit seinem Alleingang zeigte Trump im Grunde seine Verachtung für das internationale System und für jegliche rechtlichen Beschränkungen seiner Macht. Dies ist ein Zitat aus der Global Times:

Das multilaterale Handelssystem mit der WTO als Kernstück ist der Eckpfeiler des internationalen Handels und spielt eine wichtige Rolle in der globalen Wirtschaftsordnung. Alle Parteien sollten Differenzen und Streitigkeiten im Rahmen der WTO durch einen Dialog auf Augenhöhe beilegen, gemeinsam den Multilateralismus und den freien Handel aufrechterhalten und die Stabilität und das reibungslose Funktionieren der globalen Industrie- und Lieferketten fördern. Global Times

Mit anderen Worten: Trumps Niederlage war ein Sieg für das internationale Handelssystem. Aber es war auch ein Sieg für China, weil China „hart geblieben ist“ und sich nicht dem Druck Washingtons beugen wollte. Hier ein weiterer Auszug aus Bloomberg:

Xi Jinpings Entscheidung, sich gegenüber Donald Trump nicht zu beugen, hätte für den chinesischen Staatschef kaum besser ausgehen können. Nach zwei Tagen intensiver Verhandlungen in der Schweiz kündigten die Handelsunterhändler der größten Volkswirtschaften der Welt am Montag eine massive Deeskalation der Zölle an. In einer sorgfältig abgestimmten gemeinsamen Erklärung senkte die USA die Zölle auf chinesische Produkte für einen Zeitraum von 90 Tagen von 145 % auf 30 %, während Peking seine Abgaben auf die meisten Waren auf 10 % senkte. Die dramatische Senkung übertraf die Erwartungen in China und ließ den Dollar und die Aktienkurse in die Höhe schnellen – eine dringend benötigte Entlastung für Trump, der angesichts der sich abzeichnenden Inflation im eigenen Land unter Druck steht. Auch chinesische Aktien legten kräftig zu. Die Vereinbarung erfüllt letztlich fast alle Kernforderungen Pekings. Die erhöhten „gegenseitigen“ Zölle für China, die Trump am 2. April auf 34 % festgesetzt hatte, wurden ausgesetzt – damit gilt für Amerikas größten Rivalen derselbe Satz von 10 % wie für den langjährigen Verbündeten Großbritannien. „Dies ist wohl das beste Ergebnis, das China sich erhoffen konnte – die USA haben nachgegeben“, sagte Trey McArver, Mitbegründer des Forschungsunternehmens Trivium China. „Dies wird die chinesische Seite in Zukunft zuversichtlich stimmen, dass sie in allen Verhandlungen über Druckmittel gegenüber den USA verfügt.“ Swiss Info

Wiederholung: Dies ist das beste Ergebnis, das China sich erhoffen konnte – die USA haben nachgegeben.

Die Politik der USA gegenüber China ist nicht nur zutiefst unmoralisch, sondern auch kontraproduktiv. Jeder, der die jüngsten Ereignisse in der ausländischen Presse verfolgt hat, versteht, dass sich die Vereinigten Staaten mit ihrer Schlägertaktik selbst schwer geschadet haben. Was die Menschen außerhalb der Vereinigten Staaten sahen, war ein alternder und geschwächter Preisboxer, der gegen einen wilden jungen Herausforderer in den Ring stieg und in der ersten Runde k.o. ging. In weniger als sechs Wochen hob Trump den Großteil der Zölle wieder auf und behielt nur 30 % bei, um vor seinen Anhängern das Gesicht zu wahren. Im Gegenzug erhielt er von China überhaupt nichts. Peking machte keine Zugeständnisse, außer dass es Trump erlaubte, die Zölle auf chinesische Importe von 20 auf 30 % zu erhöhen, was bedeutet, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter – Trumps glühendste Anhänger – in ihren Lieblingskaufhäusern 10 % mehr bezahlen müssen. Während Trump also massive neue Steuersenkungen für die Superreichen verspricht, wurden die Steuern für die arbeitende Bevölkerung um satte 10 % erhöht. Hier mehr dazu aus dem Guardian:

Donald Trump wird die vorübergehende Waffenruhe im Handelskrieg zwischen den USA und China am Montag unweigerlich als Sieg für sich verbuchen, aber die Finanzmärkte scheinen sie als das zu sehen, was sie ist – eine Kapitulation…. Mit anderen Worten: Der Präsident hat nachgegeben. Möglicherweise hat er sich von den Marktschwankungen beeinflussen lassen, aber wahrscheinlicher ist, dass die düsteren Warnungen der Einzelhändler vor leeren Regalen – untermauert durch Daten, die einen Einbruch der Lieferungen in US-Häfen belegen – die Position der Handelsmoderaten in der Regierung gestärkt haben. Angesichts der Warnungen vor einem Mangel an Spielzeug erklärte Trump gegenüber Reportern, Kinder sollten sich mit „zwei Puppen statt 30 Puppen“ zufrieden geben, die vielleicht „ein paar Dollar mehr“ kosten würden als sonst. Aber es ist schwer vorstellbar, dass selbst dieser äußerst optimistische Präsident den Angriffen standhalten könnte, die auf ihn zukommen würden, wenn er für Covid-ähnliche Engpässe bei wichtigen Gütern in der größten Volkswirtschaft der Welt verantwortlich gemacht würde. Stattdessen scheint das Weiße Haus einen taktischen Rückzug beschlossen zu haben. Der Konflikt zwischen China und den USA war schon immer der heißeste Schauplatz in Trumps Handelskrieg, mit einer längeren Geschichte und einer tieferen Unterstützung in der Bevölkerung als seine unrealistischen Angriffe auf Mexiko und Kanada. Wenn Trump tatsächlich bereit ist, auch gegenüber Peking nachzugeben, sendet dies ein Signal, dass auch einige andere aggressive Aspekte seiner Handelspolitik verhandelbar sein könnten. Trump mag einen Sieg bei den China-Zöllen verkünden – aber dies ist der Tag der Kapitulation, Guardian

Was Trumps erklärte Ziele angeht (die Handelsdefizite zu reduzieren und Arbeitsplätze und Produktion zurück in die USA zu holen), hat der Präsident in beiden Punkten versagt. Aber auch in Bezug auf seine unausgesprochenen Ziele (China zu schwächen und zu isolieren) ist er gescheitert. Und der Grund für sein Scheitern liegt in drei Faktoren:

China konnte durch Diversifizierung die globalen Handelsströme aufrechterhalten (es fand andere Abnehmer für Exporte in die USA). China reagierte schnell auf die Notwendigkeit fiskalischer Anreize und staatlicher Interventionen (wodurch seine Wachstumsziele aufrechterhalten werden konnten). China konnte den USA durch die Zurückhaltung seiner Exporte, die die Häfen an der Westküste in eine tiefe Krise stürzten, erheblichen Schaden zufügen.

Was China erreicht hat, kommt einem vollständigen Sieg so nahe, wie man es sich nur vorstellen kann. Dennoch schossen die Aktienmärkte kurz nach Bekanntgabe einer Einigung in die Höhe, weshalb sich offenbar niemand um Trumps peinlichen Fehltritt schert.

Eine der Kuriositäten des Zollstreits war die Tatsache, dass das Trump-Team nie mit einer Vergeltungsmaßnahme Chinas gerechnet hatte. Das ist wirklich erstaunlich. Die Regierung lebt in einer solchen Informationsblase, dass sie glaubte, China würde nach seiner lächerlichen Ankündigung eines „Befreiungstags“ einknicken. Was haben sie sich dabei gedacht?

Wir wissen, was Finanzminister Scott Bessent dachte, denn er gab mehrfach öffentlich zu Protokoll, dass die USA gegenüber China im Vorteil seien, weil „wir das Defizitland sind“. In einem Interview mit CNBC sagte er Folgendes:

„Wir sind das Defizitland. Sie verkaufen fast fünfmal mehr Waren an uns als wir an sie. Daher liegt es an ihnen, diese Zölle aufzuheben. Sie sind für sie nicht tragbar.“ Er verwies auf Schätzungen, wonach China bei einer Beibehaltung der Zölle 5 bis 10 Millionen Arbeitsplätze verlieren könnte, und hob damit die wirtschaftliche Anfälligkeit Chinas hervor.

Das ist idiotisch. Das ist so, als würde man sagen, dass der zerlumpte Bettler an der Straßenecke einen Vorteil gegenüber dem reichen Geschäftsmann mit Millionen auf dem Konto hat. Die USA haben 36 Billionen Dollar Schulden, während China einen Überschuss von 3 Billionen Dollar hat! Wie kann „pleite sein“ uns einen ‚Vorteil‘ verschaffen? Wir können uns glücklich schätzen, dass China unsere Währung überhaupt noch akzeptiert, und dennoch glaubt unser Finanzminister, dass wir durch unsere Mittellosigkeit „die Oberhand“ haben. Ein Mann wie dieser sollte nicht Finanzminister sein. Er hat wiederholt gezeigt, dass er nicht die geringste Ahnung davon hat, wie die Wirtschaft funktioniert oder welche Politik den amerikanischen Interessen dient. Hier ist Grok über Bessent:

Bessents öffentliche Äußerungen spiegeln eine strategische Ausrichtung wider, die Defizite der USA als Verhandlungsvorteil nutzt, gestützt durch Chinas wirtschaftliche Schwächen und das letztendliche Genfer Abkommen. Chinas Verlagerung der Exporte nach Südostasien, seine Transshipment-Taktik und die Widerstandsfähigkeit der heimischen Wirtschaft lassen jedoch vermuten, dass er die Fähigkeit Pekings, die Zölle zu verkraften, unterschätzt hat, wodurch der Vorsprung der USA begrenzt wurde. Beide Seiten mussten Kosten tragen, aber dank Chinas Anpassungsfähigkeit war der Defizitvorteil weniger entscheidend als von Bessent behauptet. (Grok)

Das ist eine ziemlich umständliche Art zu sagen, dass Bessent in allem Unrecht hatte.

Wir sollten alle dankbar sein, dass Trump seine „Zollstrategie“ aufgegeben hat, bevor sie der US-Wirtschaft noch mehr Schaden zugefügt hat. Wir können nur hoffen, dass er über die Ereignisse der letzten Wochen nachdenkt und die selbstzerstörerischen Beziehungen Washingtons zu China ernsthaft überdenkt. Die westlichen Eliten, Medien und die gesamte politische Klasse sind sich einig, dass Chinas Aufstieg eine ernsthafte Bedrohung für die privilegierte Stellung der USA in der Weltordnung darstellt. Diese irrige Annahme prägt die US-Politik gegenüber China und bringt uns alle auf Kurs auf eine militärische Konfrontation. Wir müssen diese destruktive Idee an der Wurzel ausmerzen und nach konstruktiven Wegen suchen, wie wir mit China an Projekten zusammenarbeiten können, die zur Verbesserung der Sicherheit, zur Steigerung des Wohlstands und zur Beendigung von Kriegen beitragen.

China ist nicht unser Feind, und es sucht keine Konfrontation mit den Vereinigten Staaten. Was China will, ist das, was die meisten normalen Amerikaner wollen: Frieden, Sicherheit und „eine menschliche Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft in einer offenen, integrativen, sauberen und schönen Welt“. Das sind die Worte des chinesischen Premierministers Xi Jinping. Älteren Lesern mögen diese Worte vertraut vorkommen, da sie an die ebenso kraftvollen Worte von Präsident John F. Kennedy erinnern:

„Denn letztendlich ist unsere grundlegendste Gemeinsamkeit, dass wir alle diesen kleinen Planeten bewohnen. Wir alle atmen dieselbe Luft. Wir alle schätzen die Zukunft unserer Kinder. Und wir alle sind sterblich.“

YouTube – John F. Kennedys Abschlussrede an der American University, „Eine Strategie für den Frieden“