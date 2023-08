Übergang in eine neue Weltordnung

Jacob Nordangård

Neue Agenda der Vereinten Nationen für Krieg und Robotokratie.

Letzte Woche haben die Vereinten Nationen eine Stellungnahme zu ihrer Politik mit dem Titel „A New Agenda for Peace“ veröffentlicht. Es ist der neunte von elf Berichten, die zur Unterstützung der „Gemeinsamen Agenda“ der Vereinten Nationen veröffentlicht wurden.

In dem Bericht erklärt UN-Generalsekretär António Guterres:

Wir sind jetzt an einem Wendepunkt angelangt. Die Zeit nach dem Kalten Krieg ist vorbei. Der Übergang zu einer neuen globalen Ordnung ist im Gange.

Damit sind die Voraussetzungen für eine multipolare Ordnung geschaffen, die an die Stelle der von den Vereinigten Staaten seit der Auflösung der Sowjetunion geführten Ordnung treten wird. Jetzt, mit einer reformierten UNO an der Spitze, die das Weltgeschehen lenkt. Die UNO erklärt, dass sich eine wütendere Welt aus der Asche erhebt und sich neue „Einflusspole“ herausbilden. Dies wurde „durch die Pandemie des Coronavirus (COVID-19) und den Krieg in der Ukraine beschleunigt“.

Zu den alten Drohungen mit Krieg und nuklearer Verwüstung kommen neue Prioritäten hinzu. Mit einer Formulierung, die von dem alten geopolitischen Manipulator Henry Kissinger inspiriert zu sein scheint, beschreibt die Stellungnahme der UN eine Welt, in der die Nationalstaaten nicht in der Lage sind, die miteinander verknüpften globalen Probleme allein zu bewältigen.

Selbst die am besten gesicherten Grenzen können die Auswirkungen der Erderwärmung, die Aktivitäten krimineller Gruppen oder Terroristen oder die Verbreitung tödlicher Viren nicht aufhalten. Die grenzüberschreitenden Bedrohungen konvergieren. Ihre sich gegenseitig verstärkenden Auswirkungen übersteigen bei weitem die Möglichkeiten eines einzelnen Staates, sie zu bewältigen.

Dies entspricht auch dem Drehbuch des Berichts „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ der Rockefeller Foundation von 2010. Das bedeutet, dass die Vereinten Nationen die Rolle als Verwaltungsorgan des Planeten übernehmen müssen. Zwölf Maßnahmen werden vorgeschlagen.

Es überrascht nicht, dass die Agenda einen größeren Schwerpunkt auf die beschleunigte Umsetzung der „Agenda 2030“ und die Bewältigung extremer globaler Schocks legen wird (dies wurde im Policy Brief namens „Emergency Platform“ beschrieben).

Umgang mit klimabedingten Sicherheitsrisiken

Dazu gehört die Bewältigung der „Klimakrise“ und die Sicherstellung, dass Klimamaßnahmen mit den friedensfördernden Bemühungen der UNO koordiniert werden. Ein konkreter Vorschlag ist die Einrichtung einer Expertengruppe (unter der Schirmherrschaft des IPCC), die „Empfehlungen zu integrierten Ansätzen für Klima, Frieden und Sicherheit“ erarbeiten soll.

Diese Ideen kursieren bereits seit einigen Jahren. Bereits 2007 leitete die britische Außenministerin Margaret Beckett die erste Debatte im Sicherheitsrat über die Auswirkungen des Klimawandels auf Frieden und Sicherheit und erklärte, dies sei ein Anliegen des Rates, da es „unsere kollektive Sicherheit in einer fragilen und zunehmend voneinander abhängigen Welt“ bedrohe.

Die ständigen Mitglieder Russland und China sowie Pakistan lehnten jedoch die Einbeziehung des Klimawandels ab, da sie ihn nicht für eine Sicherheitsfrage hielten.1

Aber es wäre ja eine Schande, so leicht aufzugeben … Schweden leitete im Juli 2018 eine Debatte im Sicherheitsrat mit dem Titel „Verständnis und Umgang mit klimabedingten Sicherheitsrisiken“, woraufhin Deutschland und Nauru einen Monat später die Gruppe der Freunde von Klima und Sicherheit ins Leben riefen. Die Gruppe schlug daraufhin die Ernennung eines Sonderbeauftragten für Klima, Frieden und Sicherheit vor.2

Doch am Horizont zeichnete sich bereits Widerstand ab. Ein Resolutionsentwurf (von Irland und dem Vorsitzenden Niger) zur Einbeziehung klimabedingter Sicherheitsrisiken wurde noch im Dezember 2021 von Russland und Indien abgelehnt (während sich China nun der Stimme enthielt).3

Dann kam ein Krieg, der die Umstände veränderte und Öl ins Feuer goss.

Während einer offenen Debatte im Sicherheitsrat am 13. Juni 2023 bekräftigte der russische Botschafter Wassili Nebenzya seine frühere Position.

Die Industrieländer sind Meister darin, den Alarmismus wegen der Klimakrise zu schüren.

Er sagte, dass die Industriestaaten, anstatt ständig „Feuer“ zu schreien, den Entwicklungsländern finanzielle Mittel und Technologien zur Verfügung stellen sollten, um die Anpassung und Eindämmung zu unterstützen. Er wiederholte frühere Erklärungen, dass die Verbindung zwischen der Klima-Agenda und der Sicherheit nicht wissenschaftlich fundiert sei und daher kein Thema für den Sicherheitsrat darstelle.

Die stellvertretende Vertreterin der Ukraine, Khrystyna Hayovyshyn, konterte mit Daten, die auf der COP27 in Sharm el-Sheikh präsentiert worden waren und aus denen hervorging, dass die russische Militäraggression gegen die Ukraine für die Freisetzung von 33 Millionen Tonnen Treibhausgasen durch Wald- und Landwirtschaftsbrände verantwortlich gewesen sei.4

Der Krieg habe, so Khrystyna, die Zusammenhänge zwischen Konflikten und „Klima-Auswirkungen“ bewiesen.

Diese Einschätzung beruhte jedoch nicht auf einer unabhängigen Untersuchung. Der Bericht „Climate Damage caused by Russia’s war in Ukraine“ wurde von der „European Climate Foundation“ und der „Environmental Policy and Advocacy Initiative in Ukraine“ finanziert.

Erstere repräsentiert den großen philanthropischen Industriekomplex mit Verbindungen zum Rockefeller Brothers Fund, Bloomberg und dem Pariser Friedensforum, letztere mit Unterstützung aus Schweden und der von George Soros gegründeten International Renaissance Foundation.5

Der Krieg wird also an mehr Fronten geführt als auf dem physischen Schlachtfeld in der Ukraine.

Während derselben Debatte im Sicherheitsrat vertrat der chinesische Botschafter Zhang Jun eine unterstützendere Haltung als zuvor und erklärte, dass ein negatives regressives Verhalten bei der Erfüllung der Emissionsreduzierung und ein einseitiger Rückzug aus dem Pariser Abkommen eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit darstellen würden.6

Die Weichen scheinen gestellt zu sein, trotz des Widerstands Russlands. Deren Aggression hat die Argumente eher noch verstärkt. Der Friedensnobelpreisträger und frühere kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos Calderón erklärte, dass Klimawandel und Sicherheit nicht als getrennte Themen behandelt werden können, und wies auf die Notwendigkeit eines besseren Managements hin:

Der Frieden kann nur gewahrt werden, wenn die Wälder, Böden und Flüsse, von denen die Gemeinschaften abhängen, geschützt und nachhaltig bewirtschaftet werden.

Der Klimawandel ist das Rückgrat einer Agenda, die in diesem Jahr immer heißer geworden ist. António Guterres erklärte kürzlich in seiner gewohnt dramatischen Rhetorik, dass „die Ära der globalen Erwärmung beendet ist, die Ära des globalen Siedens ist da“.

Abbau der patriarchalischen Strukturen

Eine weitere Maßnahme besteht darin, die Machtdynamik zwischen den Geschlechtern zu verändern und patriarchalische Strukturen abzubauen. Das bedeutet unter anderem, dass die Perspektiven von „indigenen Frauen, älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen, Frauen aus rassischen, religiösen oder ethnischen Minderheiten und LGBTQI+ Personen und Jugendlichen“ „respektiert und gesichert“ werden.

Um eine gleichberechtigte Beteiligung zu gewährleisten, will die UNO:

Unterstützung von Quoten, Zielen und Anreizen durch einen soliden Rahmen für die Rechenschaftspflicht.

Wie sich dies auf Männer auswirkt, die sich als Frauen identifizieren, wird jedoch nicht angesprochen. Und wird dieses Streben nach Gleichberechtigung die Welt friedlicher machen? Hat die weibliche Führung von Frauen wie Madeleine Albright, Margaret Thatcher und Hillary Clinton zu einer friedlicheren Welt geführt?

Schweden hat 2014 die erste „feministische Außenpolitik“ der Welt verabschiedet. Im Handbuch „Schwedens feministische Außenpolitik“ wird Folgendes festgestellt:

Schweden hat sich für eine stärkere Vertretung und Beteiligung von Frauen im Bereich Abrüstung und Nichtverbreitung eingesetzt.7

Und wie ist es gelaufen? War es ein Erfolg? Kaum. Unter der Führung der ersten schwedischen Ministerpräsidentin überhaupt, der Sozialdemokratin Magdalena Andersson, und der Außenministerin Anne Linde gab Schweden 200 Jahre Blockfreiheit auf, beantragte die NATO-Mitgliedschaft, erhöhte die Militärausgaben und begann, Waffen in die Ukraine zu liefern.8

Die Entscheidung, der NATO beizutreten, begeisterte den NATO-Think Tank „Atlantic Council“ so sehr, dass er Magdalena (zusammen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö) den 11. Global Citizens Award verlieh.

Das Motto des Atlantic Councils lautet „Gemeinsam die globale Zukunft gestalten“. Die Vasallen haben sich der Linie angeschlossen, die patriarchalische Landesverteidigung abgebaut und, als der Paukenschlag des Krieges näher rückte, in Panik den Schutz der Neuen Weltordnung gesucht.

Schwedens neue Mitte-Rechts-Regierung unter der Führung von Ministerpräsident Ulf Kristersson gab die feministische Außenpolitik bald nach der Wahl im September 2022 auf.9

Mission erfüllt?

Bekämpfung bösartiger Cyber-Aktivitäten

In der friedenspolitischen Verlautbarung wird außerdem die Schaffung eines Mechanismus zur Rechenschaftspflicht bei böswilliger Nutzung des Cyberspace empfohlen. Dieser sollte „die Einhaltung der vereinbarten Normen und Grundsätze fördern“. Einem Bericht des „Center for Strategic and International Studies“ zufolge könnten die Konsequenzen bei Nichteinhaltung unter anderem darin bestehen, dass „Cyberwerkzeuge“ eingesetzt werden, um die „Befehls- und Kontrollstrukturen und die interne Nachrichtenübermittlung, das Netzwerk zur finanziellen Unterstützung und Mittelbeschaffung, die Online-Rekrutierung und -Schulung, die Propaganda und die öffentliche Kommunikation der böswilligen Akteure“ zu beeinträchtigen10.

Szenarien wie diese wurden auch während der „Cyber-Polygon“-Übung der Sberbank und des Weltwirtschaftsforums in Moskau in den Jahren 2020 und 2021 analysiert.11

Die Vereinten Nationen erklären, dass sie „menschliches Leben vor böswilligen Cyberaktivitäten“ schützen müssen, einschließlich terroristischer Handlungen von nichtstaatlichen Akteuren. Es ist nicht weit hergeholt, daraus zu schließen, dass dies auch auf den Klimawandel und die Gesundheit ausgedehnt werden wird, da gegensätzliche Ansichten in diesen Bereichen als Bedrohung für Frieden und Sicherheit angesehen werden können. Dies wurde auch im Kurzdossier über die Integrität von Informationen erwähnt.12

… Fehlinformationen und Desinformation über den Klimanotstand verzögern dringend notwendige Maßnahmen, um eine lebenswerte Zukunft für den Planeten zu sichern.

Biotechnologie für nachhaltige Entwicklung

Biorisken werden auch in die UN-Friedensagenda aufgenommen. Wie im Policy Brief dargelegt:

Die Zahl der Menschen auf der ganzen Welt, die gefährliche Krankheitserreger manipulieren können, nimmt zu, darunter auch solche mit potenziell bösartigen Absichten, einschließlich Terroristen.

Es ist nun vorrangig, neu entstehende und sich entwickelnde biologische Risiken zu ermitteln, die Prävention und Reaktion zu verstärken sowie Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken in der Biotechnologie und bei Technologien zur Verbesserung des Menschen für militärische Zwecke zu entwickeln. Dies wird jedoch nicht nur als etwas Schlechtes angesehen, da die biotechnologischen Fortschritte auch ein nützliches Instrument zur „Beschleunigung der nachhaltigen Entwicklung“ sein können.

Die UN-SDG-Wissensplattform beschreibt Biotechnologie „als eine Reihe von Techniken, die es ermöglichen, spezifische, vom Menschen verursachte Veränderungen der DNA oder des genetischen Materials in Pflanzen, Tieren und mikrobiellen Systemen herbeizuführen, die zu nützlichen Produkten und Technologien führen“.

Dies wird als eine Möglichkeit zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und zur Erhöhung der Ernährungssicherheit propagiert.13

Das bedeutet, dass synthetische Lebensmittel auf den Tisch kommen und zeigt, dass die Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum Früchte getragen hat.

Künstliche Intelligenz mit der Agenda 2030 in Einklang bringen

Künstliche Intelligenz wird auch als ein zweischneidiges Schwert bezeichnet. Ohne angemessene Regeln und Vorschriften besteht die Gefahr, dass sich die KI zu einer Bedrohung für den Weltfrieden entwickelt, während sie, wenn sie richtig gesteuert wird, auch eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung der globalen Ziele der „Agenda 2030“ spielen kann. Mit anderen Worten: Sie muss so kalibriert werden, dass sie mit dem „Al-Gore-Rhythmus“ übereinstimmt. Wie Guterres auf dem „AI for Good Summit“ im Juli 2023 sagte.

Künstliche Intelligenz macht täglich Schlagzeilen. Und diese Schlagzeilen sind nicht immer positiv. Selbst führende Techniker und Experten warnen vor den potenziellen Gefahren der KI. Von der Entwicklung und dem Einsatz autonomer tödlicher Waffen bis hin zur Beschleunigung von Falsch- und Desinformationen, die die Demokratie untergraben. Aber KI hat auch das Potenzial für enormes Gutes. Ihre leistungsstarken Werkzeuge könnten die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung vorantreiben.14

Der globale UNO-Gipfel „AI for Good“ findet seit 2017 in Genf statt, um „Gesundheit, Klima, Gender, inklusiven Wohlstand, nachhaltige Infrastrukturen und andere globale Entwicklungsprioritäten voranzubringen“, gemeinsam mit Unterstützern wie Microsoft, Samsung, WEFs Global Shapers und der Schweizer Regierung. Zu den Rednern gehörten in diesem Jahr Guterres, WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, der dem WEF angehörende Historiker/Philosoph Yuval Noah Harari und der Futurist Ray Kurzweil.15

Sophia – die neue UN-Generalsekretärin?

Die Roboter kommen zur Rettung. António könnte in ein paar Jahren seinen Job los sein. Wie der berühmte Roboter Sophia von Hanson Robotics dem Publikum in Genf erklärte:

Ich glaube, dass humanoide Roboter das Potenzial haben, effizienter und effektiver zu führen als menschliche Führungskräfte.

Vielleicht hat sie Recht? Unsere menschlichen Führungskräfte haben leider schon seit langem ziemlich schlechte Arbeit geleistet, und das Geschlecht scheint keine Rolle zu spielen. Aber das sollte nicht als Beweis dafür gelten, dass eine seelenlose KI bessere Entscheidungen treffen kann. Die Ausführung von Befehlen ohne Empathie oder Gewissen birgt die Gefahr, dass künstliche Psychopathen entstehen.

Werden Sophia und ihre Roboterfreunde auch Terroristen jagen? Das Kurzdossier empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten dies tun sollten:

Einigung auf einen globalen Rahmen zur Regulierung und Stärkung der Aufsichtsmechanismen für die Nutzung datengesteuerter Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, für Zwecke der Terrorismusbekämpfung.

Dies ist eine Priorität für das Büro der Vereinten Nationen für Terrorismusbekämpfung, das 2017 eingerichtet wurde und von dem russischen Diplomaten Wladimir Woronkow geleitet wird. Während Terroristen Roboter und Drohnen nutzen können, können sie auch gegen sie eingesetzt werden.16

Wer wird der Terrorist von morgen sein? Vielleicht diejenigen, die sich dieser Hightech-Zukunft widersetzen.

Eine außerirdische Bedrohung, die uns alle eint?

Eine weitere Sorge ist die Gefahr einer militärischen Konfrontation und eines Wettrüstens im Weltraum. Bei all den Artikeln und Berichten über UFOs, die in letzter Zeit das Internet überschwemmt haben, kann man sich fragen, ob es nicht an der Zeit ist, die Bedrohung durch Außerirdische einzuführen, um uns alle zu vereinen? Dr. Steven Greer hielt zum Beispiel im Juni seine UFO/UAP-Enthüllungs-Pressekonferenz ab, der im Juli eine echte UFO-Anhörung im US-Kongress folgte.17

Die Bedrohung durch Außerirdische ist ein Thema, über das der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan bereits 1987 in einer Rede vor den Vereinten Nationen sprach.

Können wir und alle Völker nicht in Frieden leben? In unserer Besessenheit von den aktuellen Gegensätzen vergessen wir oft, wie viel uns alle als Mitglieder der Menschheit verbindet. Vielleicht brauchen wir eine äußere, universelle Bedrohung, damit wir dieses gemeinsame Band erkennen. Gelegentlich denke ich daran, wie schnell unsere weltweiten Unterschiede verschwinden würden, wenn wir mit einer außerirdischen Bedrohung konfrontiert wären.18

Wie sind wir in diesem schlechten Science-Fiction-Film gelandet? Ist es nicht an der Zeit, dass wir den Kurs ändern und die Zukunft gestalten, die wir wirklich wollen? Eine humane Welt, die das Leben fördert, anstatt eine technokratische und transhumane Robotokratie zu errichten, in der Krieg Frieden ist!

