UK: Geheim operierende Regierungseinheit setzte „unethische“ Angsttaktiken ein, um die Einhaltung der Covid-Vorschriften zu erzwingen

Das von der britischen Regierung gegründete Behavioral Insights Team, wird Berichten zufolge wegen des Vorwurfs der Beeinflussung der Öffentlichkeit durch „Angst, Scham und Sündenböcke“ untersucht werden.

Ein parlamentarischer Ausschuss wird Berichten zufolge die „Verbreitung von Schrecken“ untersuchen, die von dem geheimnisvollen „Behavioural Insights“-Team der britischen Regierung erstellt wurde, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, die Covid-19-Einschränkungen zu befolgen.

Es wird erwartet, dass der Ausschuss für öffentliche Verwaltung und konstitutionelle Angelegenheiten des Unterhauses die so genannte „Nudge Unit“ als Teil einer laufenden Untersuchung der Regierungsaktivitäten während der Pandemie untersuchen wird, berichtet The Telegraph.

Der Tory-Abgeordnete William Wragg, der den Vorsitz des Ausschusses innehat, sagte der Zeitung, die zentrale Frage sei, wie sich „Nudge“ in die parlamentarische Demokratie und die Rechenschaftspflicht der Minister einfügt.

Laut The Telegraph erhielt der Ausschuss in dieser Woche einen Brief von einer Gruppe von 40 Psychologen, die davor warnten, dass es „höchst fragwürdig sei, ob eine zivilisierte Gesellschaft wissentlich das emotionale Unbehagen ihrer Bürger als Mittel zur Erlangung ihrer Zustimmung steigern sollte.“

Es sei eine ethisch fragwürdige Praxis, wenn Regierungswissenschaftler Angst, Scham und Sündenbockmentalität einsetzten, um ihre Meinung zu ändern.

Die Unterzeichner kritisierten den Berichten zufolge den Einsatz dramatischer Werbespots mit Slogans wie „Wenn du die Wohnung verlässt, kannst du das Virus verbreiten, Menschen werden sterben“. Eine dieser Anzeigen zeigte eine Nahaufnahme eines Intensivpatienten, der eine Sauerstoffmaske trägt, mit der Bildunterschrift: „Sieh ihr in die Augen und sag ihr, dass du niemals die Regeln brichst“.

Die Verwendung von „Bildern von akut Kranken auf Intensivstationen“ und die „makabre Mono-Fokussierung auf die Zahl der Covid-19-Todesfälle ohne Erwähnung der Sterblichkeit aus anderen Gründen“ wurden von der Gruppe ebenfalls verurteilt, die vor unbeabsichtigten Folgen warnte.

„Scham und die Förderungen von Sündenböcken haben einige Menschen ermutigt, diejenigen zu schikanieren, die keine Gesichtsbedeckung tragen können oder wollen“, schrieben sie und fügten hinzu, dass die „aufgeblähten Angstwerte“ und „strategisch geschürten Ängste“ viele davon abgehalten hätten, Hilfe für andere Krankheiten zu suchen.

In dem Schreiben wird auch ein Memo der Regierung vom März 2020 zitiert, in dem davor gewarnt wird, dass eine „beträchtliche Anzahl von Menschen sich immer noch nicht ausreichend persönlich durch das Virus bedroht fühlt“, und in dem „eindringliche, emotionale Botschaften“ gefordert werden, um die „Selbstgefälligen“ anzusprechen.

Ein namentlich nicht genannter Regierungssprecher erklärte jedoch gegenüber der Daily Mail, Downing Street sei dem Rat der „Wissenschaftler“ gefolgt und habe die „richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit“ ergriffen, um Covid-19 zu bekämpfen. Sie fügte hinzu, dass die Regierung „alle möglichen Mittel“ eingesetzt habe, um die Öffentlichkeit über das Ausmaß von Covid-19 zu informieren.

Die von David Camerons Koalitionsregierung im Jahr 2010 eingerichtete „Nudge Unit“ soll wissenschaftliche Prinzipien anwenden, um das Verhalten der Öffentlichkeit auf subtile Weise zu beeinflussen, ohne dass dafür Gesetze erforderlich sind. Obwohl ihre Arbeit in Werbespots der Regierung zu sehen war, stellte The Telegraph fest, dass ihre Tätigkeit von Geheimhaltung umhüllt ist.