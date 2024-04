Die USA haben Pläne zur Eindämmung und Konfrontation mit China, indem sie sowohl die merkantilistische als auch die neomerkantilistische Politik des Landes umkrempeln.

Es ist fast drei Monate her, dass ich geschrieben habe, dass Russland der Friedensstifter Asiens sein muss, und es scheint, dass dieses Schiff abgefahren ist. Während Chinas rücksichtslose Aggression im Südchinesischen Meer unvermindert anhält, deuten die gegensätzlichen Reaktionen der Philippinen und Japans darauf hin, dass das Armageddon vor der Tür steht. Wenn es einen Ausweg aus diesem Sumpf gibt, dann sehe ich ihn nicht.

Die philippinischen Streitkräfte, insbesondere die Marine, rüsten in einem noch nie dagewesenen Tempo auf, und die verschiedenen Rüstungsproduzenten der NATO sehen in den Philippinen ein weiteres Mini-Klondike, wobei sogar Polen einen Vertrag über den Verkauf von Black-Hawk-Hubschraubern an die Philippinen unterzeichnet hat. In Anbetracht der Tatsache, dass 12 % aller israelischen Waffenexporte auf die Philippinen entfallen und Deutschland, Japan, die Vereinigten Staaten und Kanada einen erheblichen Beitrag zum Ausbau und zur Modernisierung der philippinischen Küstenwache (PCG) geleistet haben, haben die Philippinen offenbar entschlossen Flagge für die NATO gezeigt.

Und es ist gut, dass sie China die Stirn bieten, dessen Ansprüche auf die Gewässer des Südchinesischen Meeres zusammen mit seinen ständigen Angriffen auf die PCG einen Casus Belli darstellen, wie es ihn noch nie gegeben hat. Den Philippinen fehlt es nicht nur an den nötigen Mitteln, um sich gegen die chinesische Landnahme im Meer zu wehren, sondern die Chinesen müssen auch wissen, dass ihr Terrorismus gegen die philippinische Bevölkerung in jeder Hinsicht unverschämt, ungerecht und inakzeptabel ist.

In Anbetracht dessen hat China kein Recht, dagegen zu protestieren, dass die Philippinen ihren Yankee-Herren den Bau umfangreicher militärischer Befestigungen in Batanes gestatten, das weniger als 200 km von der umstrittenen Insel Taiwan entfernt liegt. Auch wenn die Chinesen all dies im Zusammenhang mit ihrer so genannten Ein-China-Politik (die sich inzwischen auch auf die an die Heimatinseln der Philippinen und Vietnams angrenzenden Gewässer erstreckt) herunterbeten, sollte China einsehen, dass seine eigenen imperialistischen und merkantilistischen Ambitionen ebenso schuld sind wie die Vereinigten Staaten von Amerika, die detaillierte Pläne zur Zerschlagung des Reichs der Mitte und all seiner imperialistischen Anmaßungen geschmiedet haben.

Auch wenn die PCG wie eine leichte Beute erscheinen mag, so kann man die japanische Marine am ehesten als eine Gruppe von Killerwalen betrachten, die den Seestreitkräften aller anderen Länder, einschließlich Chinas, mehr als gewachsen ist.

Und obwohl man viel über Japans militärische Fähigkeiten sagen könnte, würde dies andere makroökonomische Faktoren überschatten, die zeigen, wie die Vereinigten Staaten und ihre Handlanger Japan zu einer Rachewaffe gegen China formen. Man hat den japanischen Yen auf etwa 150 Yen zum Yankee-Dollar abrutschen lassen, und Yankee- und Ossie-Touristen werden ermutigt, mit ihren Abfällen und ihren schlechten Manieren ihre fetten Kadaver in das Land der aufgehenden Sonne zu schleppen. Auch wenn diese Entwicklungen für Japans militärische Erfordernisse unbedeutend zu sein scheinen, so ist die Kehrtwende in der japanischen Wirtschaftspolitik, die diese Veränderungen darstellen, alles andere als das. Japan tauscht im Wesentlichen die wirtschaftlichen Vorteile der harten, wertschöpfenden Industrien, die Japans Wiederaufstieg nach dem Krieg ermöglichten, gegen Pommes Frites, einen Big Mac von McDonalds und einen Platz in der ersten Reihe im drohenden Krieg gegen China ein. Das ist kein gutes Geschäft, aber so ist es nun einmal.

Auch mit Japan ist die Angelegenheit noch nicht zu Ende. Vietnam, das einen uralten Groll gegen China hegt, rüstet auf, und die Chinesen, die in den Gewässern vor den Philippinen, Japan und Taiwan für Chaos sorgen, beschweren sich darüber, dass Indien seine Seite der Grenze verstärkt und ausbaut. Wenn China wie ein Elefant im Porzellanladen ist, der versucht, einen Streit zu provozieren, dann scheint es, dass es dieses Mal den falschen Porzellanladen betreten hat und seinen arroganten Hintern zu spüren bekommen wird.

Nicht nur die Amis bilden Netzwerke und Bündnisse, um China zu bekämpfen, sondern auch Japan. Sollte sich die Lage für Amerika zum Guten wenden und beispielsweise der sinophobe Donald Trump an die Macht kommen, dann können wir mit einer Antichina-Armada rechnen, die von den bewährten indischen Flugzeugträgern über die PCG bis hin zu den hochmodernen “Big Boys’ Toys” der japanischen Marine alles umfasst, um China erfolgreich zu blockieren und seine exportorientierte Wirtschaft auszuschalten. Und wenn Chinas Aggression gegen die Philippinen der Gradmesser ist, werden die Chinesen alles verdienen, was sie bekommen.

Die Vereinigten Staaten haben daher Pläne zur Eindämmung und Konfrontation mit China, indem sie dessen merkantilistische und neomerkantilistische Politik auf den Kopf stellen. Auch wenn diese Pläne die Philippinen und Japan teuer zu stehen kommen werden, werden sie doch dazu beitragen, die amerikanische Hegemonie aufrechtzuerhalten, und für Uncle Sam ist das alles, was zählt.

Obwohl ich den Krieg für unvermeidlich halte, kann China seine Auswirkungen nur abmildern, indem es auf die russischen Diplomaten hört, sich selbst beherrscht und Ländern wie den Philippinen und Vietnam nicht nur Raum zum Atmen gibt, sondern auch Raum, um sich aus den Fängen von Onkel Sam und China zu befreien. Da ich nicht davon ausgehen kann, dass China irgendetwas davon tut, werden die Kriegsgötter im Südchinesischen Meer immer mehr zu tun haben, bis sowohl China als auch die Vereinigten Staaten einen festen Maulkorb bekommen haben. Hoffen wir, dass sowohl Japans Kirschblüten als auch Chinas Kirschblüten weiteren nuklearen Angriffen standhalten können, wenn beide Seiten so richtig in Fahrt kommen.