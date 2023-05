Umfrage: Fast zwei Drittel der Amerikaner sehen Medien als „wahren Feind des Volkes“ an

„Eine atemberaubende Verdammung der Regimepresse“

Eine neue Rasmussen-Umfrage hat ergeben, dass fast zwei Drittel der Amerikaner glauben, die Medien seien „wirklich der Feind des Volkes“.

Die Umfrage ergab, dass insgesamt 59 Prozent der wahrscheinlichen Wähler dieser Aussage entweder stark oder eher zustimmen.

Bei den Republikanern ist diese Ansicht mit 77 Prozent sogar noch weiter verbreitet. Nur eine knappe Mehrheit der Demokraten ist anderer Meinung.

Feind des Volkes: Heute haben wir einen neuen Rekordwert (59 %) der amerikanischen Wähler gemeldet, die die Medien als Feinde betrachten. Und wie vorherbestimmt fand der unten stehende Austausch mit KariLake in Arizona statt, um den neuen Meilenstein zu würdigen

