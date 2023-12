UN-„Klimagipfel“ COP28 lässt die Katze aus dem Sack! IWF-Chefin will eine globale Kohlenstoffsteuer, um uns für den Energieverbrauch zu bestrafen!

Kristalina Georgieva, eine bulgarische Ökonomin und geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, sagte am Montag, der IWF wolle, dass Länder neue Kohlenstoffsteuern einführten, um den „Klimawandel zu bekämpfen“.

Sie verkündete ihre düstere Botschaft auf dem UN-Klimagipfel COP28, zu dem die anwesenden Globalisten in Jets eingeflogen wurden. Sie können darauf wetten, dass sie in Luxusautos chauffiert und mit feinstem Rindfleisch und anderen Delikatessen verwöhnt werden.

„Wir sind sehr daran interessiert, den größtmöglichen Anreiz für die Dekarbonisierung zu schaffen, nämlich einen Preis für Kohlenstoff“, sagte Georgieva auf dem Gipfel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. „Dieser Preis muss steigen, steigen, steigen, wenn wir die Dekarbonisierung beschleunigen wollen.„

Die IWF-Chefin versuchte auch, Kohlenstoffsteuern zu rechtfertigen, indem sie sagte, sie würden die Einnahmen der Regierungen erhöhen.

„Wir sind eine große Befürworterin von Kohlenstoffpreisen“, sagte sie in einer kühnen Aussage, die anzudeuten scheint, dass nur die Reichen ihren derzeitigen Lebensstil beibehalten können, wenn die Globalisten ihren Willen in der Klimapolitik durchsetzen.

Sehen Sie sich ihre mutigen Kommentare im Video unten an.

COP28 – Der Chef des IWF unterstützt Forderungen nach CO2-Verbrauchsgebühren. Dies wird alle Verbraucherpreise erhöhen und den Weg für die „Verschwörungstheorie“ persönlicher CO2-Zertifikate ebnen. Nur die Reichen werden ihren Lebensstil behalten

COP28 – The head of the IMF backing calls for Carbon consumption charges.



This will increase all consumer pricing, and paves the way for the ‘conspiracy theory’ of personal carbon allowances.



Only the rich will retain their lifestyles🔥



pic.twitter.com/aA0XZ2hZLh — Elander & the News (@ElanderNews) December 4, 2023

Georgieva hat es uns Leibeigenen in sehr einfachen Worten erklärt. Der Klimawandel bedeutet mehr Geld für die Regierungen, um ihre Macht und Kontrolle über unser Leben auszuweiten. Er bietet einen wunderbaren neuen Vorwand, um in unsere Taschen zu greifen und unser hart verdientes Geld zu stehlen, um dann mit dem gestohlenen Geld mehr Bürokraten einzustellen, deren einziges Ziel es ist, den Lebensstil der Mittelklasse zu stören und gleichzeitig neue Hindernisse für arme Menschen zu schaffen, die in die Mittelklasse aufsteigen wollen.

Georgiewa ist eine elitäre Globalistin, die auf der COP28 unter dem Banner des IWF und der Weltbank sitzt und offen zugibt, dass die Globalisten eine globale Steuer wollen, die die Menschen dafür bestraft, dass sie benzinbetriebene Autos fahren, ihre Häuser heizen, auf Gasherden kochen, Fleisch essen, mit dem Flugzeug fliegen und so weiter.

All dies sind Dinge, die für eine typische Mittelstandsfamilie nicht als Luxus, sondern als tägliche Notwendigkeit gelten. Wenn sich die Globalisten durchsetzen, werden sich nur noch die Reichen diese Dinge leisten können. Der Rest von uns wird sich in kalten, feuchten kleinen Wohnungen durchschlagen müssen, mit dem Fahrrad oder dem Bus zur Arbeit fahren und zu Hause ein Abendessen aus Mehlwürmern und Grillen genießen.

Nein, danke.

Diese Leute, die in ihren hohen und erhabenen Sesseln bei diesen globalistischen Gipfeltreffen sitzen, sind auf die falsche Idee gekommen, dass sie uns ihre perverse Ideologie aufzwingen und uns zu einem mittelalterlichen Lebensstil zwingen können, während sie Filet Mignon und Kaviar essen und in ihren teuren Geländewagen und Privatjets herumfahren.

Wenn immer mehr Menschen begreifen, was Dekarbonisierung und Netto-Null-Emissionen für ihren eigenen Lebensstil bedeuten, werden diese Globalisten in die Knie gehen müssen.

Deshalb tun wir hier auf LeoHohmann.com, was wir tun: Wir berichten und informieren, um die schlafenden Massen aufzuwecken. Wir müssen ihnen klarmachen, dass wir Sklaven sein werden, wenn wir so weitermachen wie bisher.

Um eine solche dystopische Gesellschaft wirklich durchzusetzen, werden sie den Dollar und den Rest der globalen Fiat-Währungen zerstören, sie durch digitale und programmierbare CBDCs (Central Bank Digital Currencies) ersetzen und von allen Menschen biometrische digitale IDs verlangen, wobei die digitale ID an das Bankkonto gebunden ist. Sobald dieser Durchsetzungsmechanismus in Kraft ist, ist das Spiel vorbei. Ich denke, dass dies alles bis Ende 2025 abgeschlossen sein wird. Das bedeutet, dass 2024 ein entscheidendes Jahr sein wird, in dem eine Reihe von Krisen ausgelöst werden, die darauf abzielen, mehr von uns in eine verzweifelte Lage zu bringen. Denn nur ein verzweifeltes Volk wird ein Leben in Techno-Sklaverei in einem 24/7-Überwachungsstaat akzeptieren.

Frei leben. Niemals zustimmen. Benutze Bargeld, wann immer es geht. Unterwerfe dich niemals einer digitalen ID. Wir haben schon zu viele Zugeständnisse gemacht, und deshalb stehen wir kurz vor der Herrschaft dieser bösen Parasiten.