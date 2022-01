Ungeimpfte Australier dürfen weder Sport treiben noch zur Arbeit gehen

Ungeimpfte Australier im Northern Territory wurden mit einer neuen Sperre belegt, während dieser Sperre dürfen sie nicht nach draußen gehen, um Sport zu treiben oder zur Arbeit zu fahren.

Ja, wirklich.

Die strengen neuen Maßnahmen wurden von Michael Gunner, dem Chief Minister des Nordterritoriums, als Reaktion auf die Entdeckung von 256 neuen COVID-19-Fällen, darunter 27 Fälle von gemeinschaftlicher Übertragung, angekündigt.

„Die vollständig Geimpften können so weitermachen wie bisher. Für nicht geimpfte Personen ab 16 Jahren gelten die Sperrvorschriften“, sagte Gunner.

Nicht geimpfte Personen dürfen sich nicht weiter als 30 km von ihrem Wohnort entfernen, es sei denn, sie müssen ins Krankenhaus fahren.

Gunner sagte, dass ungeimpfte Australier in der Region eine Stunde lang keinen Sport im Freien treiben und nicht zu ihrem Arbeitsplatz fahren dürfen.

„Anders als bei früheren Sperrmaßnahmen dürfen ungeimpfte Personen ihr Haus nicht verlassen, um zur Arbeit oder zum Sport zu gehen“, erklärte er.

